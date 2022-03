Telegram-oprichter wil geen ijzeren gordijn rond zijn app

Volgens zijn biograaf ziet Doerov zichzelf als ‘de ontwerper van zijn eigen universum’. Op zijn Instagram account afgaande bestaat dat universum vooral uit Oosterse wijsheden en gestileerde plaatjes van Doerov zelf. Beeld Instagram Pavel Doerov

Denk je eens in: een zwaarbewapend commandoteam belt aan bij het huis van Mark Zuckerberg omdat de topman weigert tegemoet te komen aan verzoeken van de veiligheidsdienst. Ondenkbaar? Toch is dit precies wat er in een jaar of tien geleden gebeurde met ‘de Russische Mark Zuckerberg’ in zijn woonplaats Sint Petersburg. Pavel Doerov is op dat moment Ruslands meest gevierde internetondernemer.

Regelloosheid

Samen met zijn oudere broer Nikolaj richt hij in 2006 VKontakte op, een site die in alles lijkt op Facebook en al snel immens populair wordt onder Russen. De rolverdeling is duidelijk: Nikolaj is de techneut, de excentrieke Pavel is het gezicht naar buiten en neemt de strategie voor zijn rekening. ‘Het beste van Rusland in die dagen was dat het internet totaal niet gereguleerd was’, zo blikt hij in 2014 in een interview met the New York Times terug. ‘In sommige opzichten was het liberaler dan de Verenigde Staten.’ Deze regelloosheid maakte van Rusland een libertarisch utopia voor tech-ondernemers als de Doerovs. Want belasting betalen was er ook nauwelijks bij. Geen regels, geen belasting, totale vrijheid: wat willen ze nog meer?

Nou, dat het sprookje eindeloos zou voortduren. Maar dat gebeurt niet. In 2011 demonstreren Russen massaal tegen verkiezingsfraude en de Russische veiligheidsdienst eist dat Doerov de VKontakte-accounts van demonstranten sluit. Doerov peinst daar niet over en reageert door een foto van het FSB-verzoek online te zetten vergezeld van een afbeelding van een hond die zijn tong uitsteekt. Uiteraard is de kous hier niet mee af; de druk vanuit de overheid op Doerov neemt toe. Niet veel later staat dat commandoteam voor zijn huis.

Официальный ответ спецслужбам на запрос о блокировке групп http://t.co/uw5KBAU6 - http://t.co/zEowGWrd — Pavel Durov (@durov) 8 december 2011

Doerov komt met de schrik vrij, maar in deze angstige ogenblikken wordt wel het zaadje geplant voor het project waar Doerov jaren later bekendheid mee zou krijgen: Telegram. De internetondernemer beseft dat zijn toekomst niet in Rusland ligt. Poetin bekijkt het internet met de nodige achterdocht en zint op manieren om er meer controle over te krijgen. Dat is niets voor de Doerovs. De liefde bekoelt trouwens van beide kanten: Doerov wordt op zeker moment beschuldigd van het aanrijden van een agent, terwijl hij geen auto rijdt. En oligarchen met nauwe banden tot het Kremlin beginnen aandelen op te kopen van VKontakte.

Terrorgram

Uiteindelijk is het onvermijdelijk dat de Doerovs hun aandeel in VKontakte helemaal van de hand doen en het land verlaten. De verkoop heeft ze steenrijk gemaakt, wat ze de mogelijkheid geeft hun plannen voor een nieuwe app uit te werken. Gezien hun geschiedenis is het logisch dat Telegram is gebouwd met het idee dat overheden niet mee kunnen kijken. Die belofte slaat aan: de app geniet al snel populariteit onder grote groepen. Van drugsdealers en activisten tot complotdenkers en IS-terroristen. Ook het feit dat gebruikers maar liefst 200.000 mensen aan een besloten groep kunnen toevoegen, is een pluspunt. Het maakt Telegram (‘Terrorgram’) volgens het Duitse blad der Spiegel tot ‘de gevaarlijkste app ter wereld’. Dat zijn app ook door mensen met minder nobele doeleinden wordt gebruikt, weet Doerov. Maar dat baart hem geen bovenmatige zorgen: ‘Ik denk dat privacy belangrijker is dan onze angst voor terrorisme’, zegt hij tijdens een conferentie in 2015.

Het legt hem geen windeieren. Wereldwijd heeft Telegram meer dan 550 miljoen maandelijkse gebruikers en zakenblad Forbes schat zijn vermogen op bijna 16 miljard dollar. Interviews geeft Doerov inmiddels niet meer, maar collega’s schetsen een beeld van een man die het vooral om invloed en erkenning te doen is. Volgens zijn biograaf ziet Doerov zichzelf als ‘de ontwerper van zijn eigen universum’. Op zijn Instagram-account afgaande bestaat dat universum vooral uit Oosterse wijsheden, quotes over vrijheid en gestileerde plaatjes van zonsondergangen, tempels, oerwouden. En van Doerov zelf.

Terwijl hij als een soort tech nomade de hele wereld over reist en een jetsetleven leidt, blijft zijn relatie met Rusland gespannen. Zo probeert Rusland de app in 2018 helemaal af te sluiten. Telegram weet de blokkade te omzeilen. Maar ook aan Doerovs principes zitten grenzen, als hij vorig jaar onder druk een stemadvies-chatbot van Navalny’s oppositieteam uit Telegram verwijdert.

Pr-verhaal

Het resultaat is in ieder geval dat Telegram nog altijd beschikbaar is voor Russen, ook nu tijdens de Oekraïne-oorlog. Het afgelopen weekend leek Doerov ineens toch van zijn geloof af te vallen, iets wat IS-terroristen en wapenhandelaren nooit is gelukt. ‘We willen niet dat Telegram wordt gebruikt als een instrument dat conflicten verergert en aanzet tot etnische haat’, zo schreef hij. Hij zei te overwegen Telegram uit te zetten in Rusland en Oekraïne. Een paar uur later kwam hij op zijn schreden terug, nadat hij besefte dat Telegram voor veel mensen hun enige bron van informatie is.

Critici hameren er ondertussen al tijden op dat het in Doebai gevestigde Telegram helemaal niet zo privacyvriendelijk is als het pr-verhaal van Doerov wil doen geloven. Anders dan bijvoorbeeld Signal staat bij Telegram de encryptie niet standaard aan. Het maakt Telegram tot een slechte keus, wreef Signal-oprichter Moxie Marlinspike er onlangs nog maar eens in. Hij is niet de enige. Notabene klokkenluider Edward Snowden, die in 2014 nog een baan kreeg aangeboden door Doerov, uitte ook scherpe kritiek op Telegram.

Telegram is the most popular messenger in urban Ukraine. After a decade of misleading marketing and press, most ppl there believe it’s an “encrypted app”



The reality is the opposite-TG is by default a cloud database w/ a plaintext copy of every msg everyone has ever sent/recvd. https://t.co/6eRGIyXyje — Moxie Marlinspike (@moxie) 25 februari 2022