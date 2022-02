Telegraaf-verslaggever Mick van Wely op non-actief wegens seksueel ongewenst gedrag

Het gebouw van De Telegraaf aan de Basisweg in Amsterdam. Beeld ANP

Volgens de krant zijn er diverse meldingen door vrouwen binnengekomen bij een vertrouwenspersoon van Mediahuis, het moederbedrijf van De Telegraaf. Over de aard van deze meldingen zijn geen details vrijgegeven. NRC meldt, op basis van een redacteur van De Telegraaf die anoniem wil blijven, dat het onder meer zou gaan om ‘vunzige appjes’.

Nadat de hoofdredactie donderdag op de hoogte was gesteld, is intern onderzoek gedaan. Naar aanleiding daarvan is de misdaadjournalist bij de krant op non-actief gezet. Hij schuift voorlopig ook niet meer aan bij de tv-programma’s RTL Boulevard en EditieNL, laat RTL weten.

‘Ik realiseer mij dat ik met mijn handelen grenzen heb overschreden en bied daarvoor mijn excuses aan. Ik zal de komende tijd onder professionele begeleiding aan mezelf werken en hoop na een periode van non-actiefstelling mijn werkzaamheden te kunnen hervatten’, aldus Van Wely in een persverklaring van Mediahuis. Mediahuis benadrukt dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd.

The Voice

Hoofdredacteur Paul Jansen vindt de zaak een drama voor alle betrokkenen, met name voor de vrouwen die zich hebben gemeld. ‘Er zijn passende maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen en er is nazorg aangeboden aan de melders’, zegt hij in zijn eigen krant.

De non-actiefstelling van de journalist volgt kort na de onthullingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. Van Wely schreef de afgelopen weken ook herhaaldelijk over het seksueel wangedrag dat achter de schermen van het tv-programma zou hebben plaatsgevonden.

De discussie over grensoverschrijdend gedrag die na de affaire bij The Voice oplaaide, vormde een directe aanleiding voor medewerkers van Ajax om te klagen over directeur voetbalzaken Marc Overmars. Die vertrok dit weekend bij de club, omdat hij onder meer foto’s van zijn geslachtsdeel naar vrouwelijke medewerkers zou hebben gestuurd.