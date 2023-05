Telegraaf-redactie zegt vertrouwen op in directie Mediahuis na ‘amateuristisch en schadelijk handelen’

Redactie van dagblad 'De Telegraaf' aan de Basisweg in Amsterdam. Beeld Joost van den Broek

Aanleiding vormt de voordracht vorige maand van twee nieuwe hoofdredacteuren, Kamran Ullah (39) en Esther Wemmers (48). Sindsdien is het hommeles bij de grootste krant van Nederland. De redactieraad had bezwaren tegen de aanstelling, die de directie besloot te negeren.

‘Wij wilden een journalistiek zwaargewicht’, zegt Mascha de Jong, voorzitter van de redactieraad. ‘Iemand die op meerdere redacties met de voeten in het bluswater heeft gestaan. Dat missen we in deze hoofdredactie.’

Wemmers leidt de redactie nieuwsregie, Ullah is adjunct-hoofdredacteur. Het duo volgt op 1 juni Paul Jansen op, die na acht jaar correspondent in de Verenigde Staten wordt.

Klare taal

De Jong, Amsterdams stadsverslaggever, benadrukt dat de pijlen van de redactie zich richten op Mediahuis Nederland, en niet op Kamran Ullah en Esther Wemmers. ‘Zij horen bij ons, bij de redactie. Voor die twee is dit ook supervervelend. We gaan straks gewoon met elkaar door.’ Een motie die het duo-hoofdredacteurschap afkeurde, haalde het niet – 42 procent van de aanwezigen was voor, blijkt uit een mail in handen van de Volkskrant.

Namens de uitgever kwamen donderdag ceo Rien van Beemen en cfo Barbara Lokhorst naar de redactie aan de Amsterdamse Basisweg om tekst en uitleg te geven. (Rien van Beemen was donderdagavond niet direct bereikbaar voor commentaar.) In het Krant Café, waar ruim honderd journalisten naartoe waren gekomen, ging het ‘er hard aan toe’, zegt De Jong. ‘Er werd klare taal gesproken.’

Instemming

De redactie is ontevreden over het benoemingsproces. In het redactiestatuut staat dat de hoofdredacteur bij voorkeur uit eigen stal komt. ‘Alsnog zou je dan ook extern kunnen kijken’, zegt De Jong. ‘We hadden graag een profielschets naar buiten gebracht. Dat is niet gebeurd.’

De journalisten willen dat het redactiestatuut wordt aangepast, bleek donderdag. ‘Op dit moment heeft de redactieraad alleen een adviserende rol’, zegt De Jong. ‘Wij willen iets van instemming. En het moet transparanter. Nu werden we ineens met de voordracht geconfronteerd.’

Volgens De Jong deed de directie donderdag ‘geen enkele handreiking’, waarna de motie van wantrouwen werd ingediend en aangenomen – 71 procent was voor. Welke gevolgen dat heeft, weet De Jong nog niet. ‘Dat gaan we uitzoeken. Daar kan ik nu nog niets zinnigs over zeggen.’