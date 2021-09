Telegraaf: Mark Rutte krijgt beveiliging vanwege dreiging vanuit georganiseerde misdaad

Afgelopen augustus, Mark Rutte heeft zijn fiets geparkeerd voordat hij aan de formatietafel plaatsneemt. Hij wordt momenteel zwaar beveiligd. Beeld ANP

Er zouden volgens de bronnen waar de krant mee sprak ‘spotters’ zijn gezien in de omgeving van Rutte. Dergelijke verkenners zijn ook voor de aanslagen op misdaadjournalist Peter R. de Vries en advocaat Derk Wiersum gesignaleerd. Deze spotters zouden gelieerd zijn aan criminele organisaties die voornamelijk in de cocaïnehandel zitten.

Rutte zou zichtbare en onzichtbare beveiliging krijgen van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. Betrokken instanties als het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid onthouden zich van commentaar, zoals gebruikelijk bij beveiligingskwesties. Bekend is dat Rutte zich normaal gesproken graag met relatief lichte beveiliging door Den Haag beweegt – zo pakt hij regelmatig de fiets.

Liquidaties

De afgelopen tien jaar hebben in Nederland tientallen liquidaties plaatsgevonden die in verband zijn gebracht met de cocaïnehandel. Naast liquidaties van criminelen zijn er meerdere zogeheten ‘vergismoorden’ geweest, waarbij het verkeerde doelwit werd doodgeschoten.

De moorden op Wiersum, De Vries en Reduan B. (de broer van kroongetuige Nabil B.) zijn naar alle waarschijnlijkheid gepleegd vanwege hun al dan niet indirecte betrokkenheid bij het Marengo-proces. Daarin staat de groep rond Ridouan T. terecht op verdenking van liquidaties.

Het demissionaire kabinet maakte in de vorige week gepresenteerde Miljoenennota bekend dat er ruim een half miljard euro extra vrijkomt voor de bestrijding van ‘ondermijnende criminaliteit’. Hierop had de Tweede Kamer aangedrongen na de moord op Peter R. de Vries.

Nederland speelt een belangrijke rol in de cocaïnehandel. Na Antwerpen werden de grootste hoeveelheden cocaïne onderschept in Rotterdam, waar criminelen de drug in scheepscontainers naartoe transporteren vanuit Zuid-Amerika, aldus de Europese politiedienst Europol. Volgens de politiedienst is cocaïne de afgelopen jaren makkelijker verkrijgbaar geworden in Europa en is drugsgerelateerd geweld op het continent toegenomen.