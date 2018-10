Telegraaf: Heineken-ontvoerder Frans M. neergeschoten in Amsterdam

Dat meldt De Telegraaf op basis van anonieme bronnen. De Politie Amsterdam wil het bericht bevestigen noch ontkennen, ‘dat doen wij nooit’. De politiewoordvoerder wil alleen bevestigen dat het een 65-jarige man betreft. De politie vermeldt geen woonplaats van de verdachte in verband met ‘herleidbaarheid’. Van Frans M. is bekend dat hij in Paraguay woont.

M. werd dinsdag rond 11.30 uur samen met een 26-jarige man in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt aangesproken door een motoragent. Als de twee op de vlucht slaan, ziet de agent ‘een vuurwapen’ bij een van de verdachten. Daarna voelt de politieman zich genoodzaakt de oudere man neer te schieten. De andere man geeft zich over.

Volgens De Telegraaf is de medeverdachte een zoon van M. en waren de twee mannen voornemens een overval te plegen. Ze zijn allebei gearresteerd en de 65-jarige man is afgevoerd naar het ziekenhuis. Hoe hij eraan toe is, kan de politie op dit moment niet zeggen. Toen hij werd afgevoerd, was M. aanspreekbaar.

Frans M. is een prominent personage in de Nederlandse misdaadgeschiedenis. Hij was in 1983 samen met Cor van Hout, Willem Holleeder en twee mededaders betrokken bij de ontvoering van bierbrouwer Freddy Heineken en diens chauffeur Ab Doderer. M. had als taak Heineken en Doderer eten en drinken te brengen. Destijds verliet hij naar verluidt rond etenstijd zijn Jordanese stamkroeg met de opmerking dat hij ‘Heineken even te eten moest geven’. Pas achteraf leerden zijn tooggenoten dat M. geen grapje maakte.

Nadat zijn medeontvoerders drie weken na de ontvoering door de politie werden ontmaskerd, dook M. aanvankelijk onder om zichzelf vervolgens toch aan te geven. Maar toen hij maanden later in het Pieter Baancentrum een psychisch onderzoek onderging, nam hij de benen. Pas in 1994 spoorde misdaadjournalist Peter R. de Vries hem op in Paraguay, waar hij inmiddels getrouwd was en drie kinderen had.

Na een proces dat werd gekenmerkt door vertragingen en procedurefouten werd M. in 2003 uiteindelijk uitgeleverd aan Nederland. Om twee jaar later weer terug naar Paraguay te vertrekken. M. hield altijd vol dat hij het geld dat hij met de ontvoering verdiende ‘op het strand’ had verbrand.