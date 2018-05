Telecombedrijven misleiden klanten met ‘gratis’ aanbiedingen en oneerlijke contracten

Dat blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie en het Europese samenwerkingsverband voor consumentenbescherming (CPC), waar de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM) deel van uitmaakt. Op de helft van de 207 onderzochte websites van de aanbieders van telefoon-, internet-, audio- en videodiensten worden diensten ‘gratis’ of met grote korting aangeboden, terwijl ze in werkelijkheid onderdeel zijn van een bundel.

1.100 euro voor klant

Begin deze maand veroordeelde de Haagse rechtbank telecombedrijf T-Mobile tot terugbetaling van bijna 1.100 euro in een door belangenclub Consumentenclaim aangespannen rechtszaak. Een ‘gratis’ iPhone was toch niet gratis, maar koop op afbetaling. T-Mobile deed de klant geloven dat hij alleen betaalde voor bellen en internetten, in werkelijkheid betaalde hij elke maand ook aflossing plus rente voor de telefoon.

In het CPC-onderzoek blijkt op 40 procent van de websites geen enkele informatie te staan over klachten en de behandeling daarvan. Op vier van de vijf websites ontbreekt een link voor klachtafhandeling. Beide tekortkomingen vormen een obstakel voor klanten die niet tevreden zijn over de geleverde diensten.

Contracten eenzijdig wijzigen

De bedrijven blijken wel goed voor zichzelf te zorgen. Ongeveer eenderde van de ondernemingen kan contracten eenzijdig wijzigen, zonder de klant daarvan op de hoogte te stellen of de mogelijkheid te bieden het contract te beëindigen. Eenvijfde is onduidelijk over automatische contractverlenging. Ook geeft eenvijfde geen duidelijke of waarheidsgetrouwe informatie over compensatie of ‘geld terug’-regelingen, mocht het bedrijf de afgesproken diensten niet hebben geleverd.

De ACM gaat de onderzochte Nederlandse aanbieders aanspreken. Mochten zij alsnog niet voldoen aan de wettelijke informatieverplichtingen, dan zal de Autoriteit de nakoming juridisch afdwingen.