Tekort werkplekken onder rijksambtenaren op het superministerie

Een jaar na de opening blijkt het toch niet het grote succes waarop was gehoopt: het veelbelovende ‘superministerie’ in de Haagse Rijnstraat is te klein, erkent nu ook het kabinet. Enkele honderden ambtenaren krijgen een nieuwe werkplek buiten het gebouw.

In het megaministerie tegenover het Haagse Centraal Station zijn twee ministeries gevestigd. Het werd twee jaar lang verbouwd. Foto Rechtenvrij

In het pand aan de Rijnstraat zijn het ministerie van Buitenlandse Zaken en dat van Infrastructuur samengevoegd, plus nog enkele overheidsdiensten. Dat is een direct gevolg van de pogingen om de rijksoverheid in te krimpen, een persoonlijk streven van premier Rutte sinds zijn aantreden in 2010. Het aantal overheidsgebouwen moest ingeperkt. Meer flexibele werkplekken en ambtenaren die regelmatig thuiswerken – dat zou de norm worden. Maar nu lijkt het erop dat de premier toch wat optimistisch is geweest.

Het gebouw aan de Rijnstraat was nog niet geopend of het regende klachten van de bewoners. Uit een enquête blijkt dat bijna tweederde van de staf van Buitenlandse Zaken vindt dat er te weinig werkplekken zijn. Ambtenaren gaan extra vroeg naar kantoor om een plek te kunnen bemachtigen. Bovendien brengen de flexplekken allerlei praktische problemen met zich mee. Aan het even overleggen met een collega gaat ineens een zoektocht door het gebouw vooraf.

Staatssecretaris Knops van het verantwoordelijke ministerie van Binnenlandse Zaken (huisvesting) grijpt nu in. De werkplekken worden verbeterd en de gedragsregels worden aangescherpt. Daarnaast moeten meer dan 300 ambtenaren straks ergens anders werken. Ze gaan onder meer naar het gebouw van Binnenlandse Zaken. Het ministerie erkent dat er een inschattingsfout is gemaakt. ‘Van te voren zijn er zeker berekeningen gemaakt. Maar achteraf blijkt dat het niet werkt.’

Papierloos kantoorleven

Het werken op flexibele plekken was in de jaren negentig een internationale trend die overwaaide naar Nederland. Rik van Steenbergen van werknemersorganisatie FNV zegt dat de werkwijze vooral om economische redenen is ingevoerd. Maar bedrijven komen er tegenwoordig wel op terug. ‘Het gaat ten koste van de onderlinge samenhang. Mensen werken thuis, waardoor ze elkaar minder ontmoeten en de binding met kantoor afneemt.’ Van Steenbergen vindt het ook omslachtig: De ambtenaren moeten papierloos door het leven en kunnen nergens hun boeken kwijt. ‘Er kan niks blijven liggen op het bureau.’

Een woordvoerder van werkgeversorganisatie VNO-NCW erkent dat flexwerken nadelen kan hebben. Maar hij kent ook bedrijven waar flexwerken juist tot meer productiviteit leidt. ‘Het belangrijkste is dat werkgevers goed kijken naar wat werkt voor hun organisatie. Het is echt maatwerk.’