Tekort aan gastgezinnen dreigt nu mensen ineens toch geen plek in huis hebben voor Oekraïense vluchtelingen

Ira van Beverdam (midden, in paarse jurk) vangt met haar gezin vluchtelingen op uit Oekraïne op bij haar thuis in Hendrik-Ido-Ambacht. Beeld Arie Kievit

Gastgezinnen die zich aanvankelijk hadden aangemeld om vluchtelingen thuis onder te brengen en geschikt werden geacht, zien daar in veel gevallen van af, blijkt als ze worden nagebeld door RefugeeHomeNL. Dat is een consortium van het Leger des Heils, Vluchtelingenwerk, Takecarebnb en het Rode Kruis, dat de particuliere opvang coördineert in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Als reden dat de gastgezinnen van gedachten zijn veranderd wordt vaak een gewijzigde thuissituatie genoemd, volgens RefugeeHomeNL. Zo is een lege kamer in huis niet langer beschikbaar omdat er een baby op komst is of een uitwonende student weer thuis komt wonen. Ook is het gevoel van urgentie weggezakt nu de oorlog langer duurt dan men dacht.

Kinderen

Na pilots rond Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven werd de particuliere opvang in juni landelijk uitgerold. Van de ruim 32 duizend gastgezinnen die zich sinds maart bij Takecarebnb hebben aangemeld, kwamen 11.500 gezinnen door de screening. Daarvan bieden inmiddels 465 gezinnen een opvangplek aan ruim duizend Oekraïense vluchtelingen. Vooral vluchtelingen met kinderen geven de voorkeur aan opvang bij gastgezinnen vanwege de structuur en routine in een familie.

Dat de particuliere opvang via RefugeeHomeNL vertraagd van start ging, kwam de hulporganisaties in de afgelopen maanden op veel kritiek te staan. Marion Kramer, een basisschooldirecteur, gaf zich maanden geleden op als gasthuishouden voor tijdelijke opvang. Kramer en haar echtgenoot hoorden vervolgens ‘lange tijd niets’. Toen Takecarebnb onlangs belde om te vragen hoe ze zouden omspringen met de komst van vluchtelingen in het vakantieseizoen, stonden ze niet te springen van enthousiasme: Kramer wordt na de zomer in haar functie belast met zwaardere taken. ‘We hebben ze laten weten tot half augustus geen mogelijkheid te zien. Maar daarna is het eigenlijk ook nog de vraag of het wel past in ons leven.’

Volgens RefugeeHomeNL verloopt het traject trager dan bij andere particuliere initiatieven, vanwege de zorgvuldigheid die is geboden bij het matchen van gastgezinnen en vluchtelingen. ‘Het gaat hier om kwetsbare mensen’, zegt Rode Kruis-woordvoerder Alberta Opoku. ‘Andere particuliere initiatieven vragen bijvoorbeeld niet naar een VOG (verklaring omtrent gedrag, red.). Wij doen dat wel, omdat we vanwege de veiligheid van vluchtelingen willen voorkomen dat ze bij de verkeerde mensen belanden.’

Van de 11.500 geschikt bevonden gastgezinnen heeft bijna de helft een VOG overlegd. De gastgezinnen die daar nog niet aan hebben voldaan, moeten dat alsnog doen voordat ze worden gekoppeld aan een vluchteling. Opoku: ‘Met mensen die tijdens de screening hebben aangegeven dat ze moeite hebben met het afgeven van een VOG, gaan wij niet verder. We nemen geen risico’s.’

Achtervang

Volgens RefugeeHomeNL is het altijd de bedoeling geweest om de particuliere opvang alleen als achtervang in te zetten. ‘De focus lag eerst op de gemeentelijke opvang’, zegt Opoku. ‘Dat was ook de voorkeur van veel vluchtelingen. Dat is ook niet zo raar, want veel vluchtelingen ervaren stress. Je moet je realiseren dat ze dan niet altijd de behoefte voelen om gezellig en sociaal te zijn met huisgenoten, zeker als ze net in Nederland zijn.’

Nu de gemeentelijke opvang ook vol dreigt te raken, belt RefugeeHomeNL vaker met geschikt bevonden gastgezinnen om te kijken of er de opvangplek nog beschikbaar is. ‘We merken tijdens die gesprekken dat mensen nu meer terughoudend zijn, omdat het gewapende conflict langer blijkt te duren dan gedacht. Maar vluchtelingen zijn nog steeds in nood. De particuliere opvang blijft nodig.’