Tekort aan babymelkpoeder drijft Amerikanen tot wanhoop. ‘Dit is de grootste angst van elke moeder’

Anjelah Nelson bezorgt pakketjes met babyspullen van de Buy Buy babywinkel. Normaal gesproken zit er vaak babyvoeding bij maar de laatste paar weken niet meer door het tekort in voorraad. Beeld Chantal Heijnen

Het gezicht van Anjelah Nelson (34) staat op onweer, terwijl ze een winkelwagen vol pakketten van Buy Buy Baby naar de achterbak van haar auto rolt in Manhattan, New York. ‘Ze hebben weer geen babyvoeding binnengekregen’, zegt ze over het geratel van de wielen heen. ‘Wat een nachtmerrie.’

Nelson bezorgt pakketten voor de Amerikaanse winkelketen Buy Buy Baby: slabbetjes, luiers, speelgoed – alles wat ouders nodig kunnen hebben voor hun baby's is hier in grote hoeveelheden verkrijgbaar. Behalve babymelkpoeder; daaraan is in de hele Verenigde Staten een enorm tekort ontstaan.

In veel Amerikaanse supermarkten zijn de schappen met babymelkpoeder leeg, of bijna leeg. Bij CVS, de grootste apothekersketen in de VS, in Manhattan vertelt een medewerker dat wat nog wel binnenkomt, in een mum van tijd verdwenen is.

De schappen in de drogisterij zijn bijna leeg. Bij veel winkels is er limiet van drie producten per klant. Beeld Chantal Heijnen

Bezorger Nelson, zelf moeder van twee tieners, maakt zich zorgen over jonge ouders die niet genoeg voeding voor hun baby’s binnenkrijgen. Haar levert het melkpoedertekort vooral een financiële strop op: de helft van haar bestellingen bestaat normaal gesproken uit babyvoeding. Daardoor loopt ze nu zo’n 300 dollar per week aan inkomsten mis. Nelsons volgende stop is een apotheker in de wijk Chelsea, voor wie ze medicijnen bezorgt bij patiënten. ‘Wie weet heeft hij alweer wat binnengekregen.’

Dood van twee baby’s

Het begon allemaal in februari, met de dood van twee baby’s die een bacteriële infectie opliepen na het drinken van babyvoeding. Twee andere zuigelingen moesten in het ziekenhuis worden opgenomen. Daarna werd de babyvoeding van fabrikant Abbottt Nutrition uit voorzorg uit de handel genomen, ook de productie werd stopgezet. Of de fabrikant iets valt te verwijten, is vooralsnog onduidelijk.

Abbott Nutrition is een gigant op de Amerikaanse markt voor babymelkpoeder: het heeft een marktaandeel van 40 procent. Het terughalen van hun producten heeft daarom geleid tot enorme tekorten: het aanbod babymelkpoeder in de VS is met bijna de helft afgenomen.

Babyvoeding is voor veel gezinnen in de VS essentieel. Een meerderheid van de Amerikaanse baby’s van zes maanden oud krijgt deels of uitsluitend babyvoeding. Bovendien produceren niet alle moeders genoeg melk, en niet alle baby’s reageren daar goed op. Voor veel vrouwen met drukke banen is het daarnaast bijna onmogelijk om tussen het werk door te kolven.

Oude blikken melkpoeder worden voor vijf keer de prijs verkocht

Amerikanen moeten nu soms uren rijden om in andere steden of staten babymelkpoeder te vinden. Op Facebook worden foto’s gedeeld van oude blikken die nog ergens in de kast waren verstopt. ‘Ik heb dit nodig! Laat alsjeblieft weten of dit nog beschikbaar is’, reageert een moeder in een besloten Facebook-groep. Blikken die normaal tussen de 10 en 20 dollar kosten worden voor vijf keer zo veel verkocht.

‘Het spijt ons voor alle families die we hebben teleurgesteld’, schreef Robert Ford, ceo van Abbott Nutrition, afgelopen weekend in The Washington Post. Het bedrijf heeft een fonds van 5 miljoen dollar beschikbaar gemaakt om families te ondersteunen.

De melkpoedertekorten worden ook politiek gemaakt. Republikeinen wijten de crisis aan president Joe Biden en zijn ‘mislukte leiderschap’. Ook andere bedrijven in het land hebben sinds de coronacrisis te kampen met tekorten: fabrieken hebben niet genoeg personeel, er zijn problemen met distributie. Hier had Biden allang een oplossing voor moeten vinden, vinden de Republikeinen. Waar ze het liever niet over hebben is dat het oud-president Donald Trump was die in 2020 een nieuw handelsakkoord sloot met Mexico en Canada met daarin strengere restricties op de import van Canadees melkpoeder.

Vorige week haalde president Biden zelfs een oorlogswet uit 1950 uit de kast om de productie van babymelkpoeder te verhogen. Zo kan de president afdwingen dat leveranciers van grondstoffen voorrang verlenen aan producenten van babyvoeding.

Vrienden nemen babymelk uit Israël mee

Aan het einde van de middag bereikt bezorger Anjelah Nelson eindelijk de apotheek. Hebben ze hier dan misschien nog blikken babyvoeding over? Hij is vandaag al vijf keer gebeld, zegt apotheekeigenaar Manish Goswani. ‘Maar ik moet klanten altijd teleurstellen.’ Zijn apotheek heeft nooit babyvoeding verkocht.

‘Dit is de grootste angst van elke moeder’, zegt Michal Doutsch, die net met een dikke buik de Buy Buy Baby in Manhattan uitloopt. ‘Dat je je kind geen eten kan geven.’ Over acht weken verwacht ze haar zoon. Ze hoopt dat ze hem borstvoeding kan geven. ‘Dat weet je nooit van tevoren.’ Haar vrienden die uit Israël op bezoek komen binnenkort gaan blikken babymelkpoeder meenemen.

Michal Doutsh is zwanger en verwacht haar baby over 2 maanden. ‘Dit is de grootste angst van elke moeder’, zegt ze. ‘Dat je je kind geen eten kan geven.’ Beeld Chantal Heijnen

Meer ouders zoeken hun heil in het buitenland. Xiara Alberto (24), die twee maanden geleden is bevallen van haar zoontje, bestelt haar babyvoeding nu in Duitsland. ‘Maar dat moet je wel kunnen betalen. Helaas is er een zwarte markt ontstaan. Veel inhalige ouders slaan grote ladingen in zodra het kan, en verkopen ze door op sociale media voor een veel hogere prijs.’

Militair transport met babymelk uit Duitsland

De tekorten zouden niet langer dan acht tot tien weken moeten duren. In de tussentijd heeft de regering hulp uit het buitenland georganiseerd: op zondag arriveerde een militair vliegtuig in Indianapolis vol babymelkpoeder uit Duitsland. Hiermee kunnen meer dan een half miljoen babyflesjes gevuld worden. De komende dagen steekt nog zo’n lading de Atlantische Oceaan over.

Doutsh hoopt dat de crisis rond de komst van haar baby voorbij is. ‘Dit is mijn eerste kind’, zegt ze. ‘Alles rondom de zwangerschap is al zo stressvol. Je zou je geen zorgen moeten hoeven maken over het voeden van je kind.’