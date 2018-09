Tekort aan anticonceptiepillen: vrouwen aangewezen op alternatief

Er is voorlopig geen uitzicht op een oplossing voor het tekort aan anticonceptiepillen in de Nederlandse apotheken. Vrouwen die de komende weken zonder hun vertrouwde pil komen te zitten, zijn aangewezen op een alternatieve pil. Minister Bruins van Medische Zorg waarschuwt dat er voorlopig geen andere optie is.

Vorige week bleek dat er op korte termijn een tekort dreigt aan de veelgebruikte pil met de werkzame stof ethinylestradiol/levonorgestrel, onder andere verkrijgbaar onder de merknaam Microgynon 30. Dat komt doordat een grote lading pillen uit Azië is afgekeurd. Apothekers kregen te horen dat de pillen tijdelijk niet leverbaar zijn. Tweede Kamerlid Ellemeet (GroenLinks) vroeg dinsdagmiddag in het Vragenuur om opheldering aan de minister, maar minister Bruno Bruins had geen oplossing voorhanden. Hij benadrukt dat het maar om één merk gaat, dus dat de vrouwen niet ineens zonder zitten. ‘Er zijn meerdere soorten pillen. Bovendien zijn er ook nog pillen van hetzelfde merk maar met een andere verpakking. Dus ik deel de zorgen niet in dezelfde mate als u.’ Ellemeet vindt dat de minister het probleem bagatelliseert. ‘De minister draagt geen oplossing aan.’

Zoektocht

Andere fracties delen die kritiek: Bruins zegt wel dat er alternatieve pillen voor handen zijn, maar overstappen op een andere pil gaat voor veel vrouwen niet zomaar. ‘Een goede pil vinden is echt een zoektocht,’ aldus het PVV-Kamerlid Agema. De Patiëntenfederatie Nederland beaamt dat sommige vrouwen bijwerkingen ondervinden bij een bepaalde soort. ‘Het is vervelend, want mensen wennen aan een pil. Als je vervolgens een andere krijgt, werkt die wel maar kan die bijwerkingen veroorzaken.’ Klachten heeft de organisatie nog niet ontvangen.

Kamerlid Dijkstra (D66) benadrukt dat een alternatieve pil vaak duurder uitvalt. De minister wil dat niet ontkennen: ‘Vrouwen zullen vaak merken dat het duurder is.’ Maar volgens Bruins gaat het niet om een heel grote groep. Vrouwen tot 21 jaar krijgen de anticonceptiepil vergoed, net als vrouwen met een aanvullende verzekering. Bruins zegt dat het zou gaan om 10 tot 15 procent van de vrouwen die de pil gebruiken.

Het is de vraag of het tekort aan medicijnen een structureel probleem kan worden. Bij meer medicijnen ontstaan de laatste tijd tekorten. Bruins ziet vooralsnog geen reden voor een nieuwe aanpak. Voor hem gaat de veiligheid voor alles. ‘Het is een tijdelijk probleem. Of het nu gaat om een grondstofgebrek of een fout in het productieproces. Ik heb liever dat het uiteindelijk veilig is,’ zegt de minister. ‘Hopelijk gaat het om een korte periode.’