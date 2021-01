Teken des tijds: een wild feest dat 2.500 mensen naar Frankrijk trekt

Voor sommige feestvierders was de rave bittere noodzaak: ‘Het is zo lang geleden dat we een feest hadden.’ Beeld Getty

Het was een onstuitbaar verlangen naar vrijheid dat 2.500 voornamelijk jonge mensen op oudjaarsavond naar een Frans illegaal technofeest trok. De wekenlange opsluiting door corona: het werd hen te veel. Ontsnappen aan de depressie, dat was de bedoeling van de rave, waaraan de politie pas in de loop van zaterdag 2 januari (zonder geweld) een eind wist te maken.

Zo legde Camille, die met vier vrienden uit Finistère kwam, uit aan de Franse krant Le Monde dat hij ondanks de bittere kou enkele uren wilde ‘ontsnappen’ aan de strenge coronaregels. Tientallen jonge feestvierders die AFP interviewde, onder wie Britten en Spanjaarden, beaamden dat het de drang naar ‘vrijheid’ was die hen naar het feest dreef. De organisatoren waren professioneel te werk gegaan: twee omgebouwde industriële loodsen waren voorzien van eetstalletjes en elektrische dekens. Voor buitenstaanders moet het een surreële ervaring zijn geweest om midden in de pandemie zoveel opeengepakte lijven zonder mondkapje te zien.

Voor de feestvierders was de rave kennelijk bittere noodzaak. Anaïs en Lucien, die hun echte voornaam niet wilden geven aan AFP, hadden zelfs besloten om op oudejaarsavond vanaf de Charentes (vlak bij Bordeaux) vier uur lang te rijden naar het het illegale feest in Lieuron (Bretagne). ‘Het roept goede herinneringen op! Het is zo lang geleden dat we een feest hadden’, zei de 20-jarige Lucien. ‘We hebben wel even geaarzeld voordat we vertrokken, maar we hebben het goed gedaan. Er was zelfs vuurwerk voor het nieuwe jaar!’, aldus een enthousiaste Anaïs. Het stel was van plan om tot zondag te blijven. Anderen verwachtten tot dinsdag los te kunnen gaan.

ME-busjes

Zo ver kwam het niet. De politie wist een eind te maken aan de rave. De locatie was sinds vrijdagnacht omsingeld door tientallen ME-busjes en honderden agenten. Een eerdere poging om de rave te beëindigen mislukte, nadat de gasten flessen en stenen hadden gegooid naar de politie. Ook zou een auto in brand zijn gestoken.

De politie maakte zich vrijdagnacht daarom op voor een mogelijke confrontatie met 2.500 mensen die op z’n zachtst gezegd niet allemaal meer nuchter waren. Op foto’s is te zien hoe sommigen nauwelijks nog op hun benen kunnen staan. Een onschuldig feestje was het in de ogen de van autoriteiten allang niet meer. De meeste feestvierders kozen eieren voor hun geld toen duidelijk werd dat ze geen kant meer op konden en de oproerpolitie hen buiten opwachtte - met het bonnenboekje in de hand.

In de loop van de nacht van vrijdag op zaterdag viel eerst de technomuziek stil. Op zaterdagmorgen vanaf 5.30 uur verlieten de eerste feestgangers het gehucht op het Bretonse platteland. De meesten kregen een proces-verbaal en een boete van 135 euro. De organisatoren van het illegale feest worden strafrechtelijk vervolgd, als ze tenminste allemaal opgespoord kunnen worden.

De autoriteiten zijn duidelijk trots op de geweldloze beëindiging van het feest: de dreiging met ingrijpen was genoeg. ‘De interne veiligheidstroepen, die op mijn verzoek talrijk aanwezig waren, hebben ervoor gezorgd dat de illegale rave party in Lieuron zonder geweld werd stopgezet’, twitterde minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin zaterdag. De politie had de feestlocatie zaterdag om 10.15 uur weer onder controle. Daarmee heeft de rave tenminste 36 uur geduurd.

Onbehagen

Het feest is inmiddels dus voorbij, maar het gevoel van onbehagen nog niet. De illegale rave (dit is bepaald niet de eerste in de coronacrisis, maar wel een van de grootste) laat de onmiskenbare tweedeling zien tussen de rekkelijke en de precieze burgers. Enerzijds is er de groep die die coronaregels in de wind slaat, ondanks alle waarschuwingen en beelden van overvolle ziekenhuizen. Anderzijds blijft de meerderheid van de burgers braaf zo veel mogelijk thuis: alles om het risico op nog meer coronabesmettingen te voorkomen en het zorgsysteem niet te veel te belasten.

Die twee sociale groepen botsen al langer. Afgelopen zomer was er veel verontwaardiging toen de Europese terrassen vol zaten, net als de vliegtuigen naar zonnige vakantiebestemmingen. Met het verstrijken van de maanden - en het langdurige isolement van veel alleenstaanden en jongeren - lijkt het onbegrip toe te nemen. De wil om in te schikken neemt juist af.

Jongeren zoals Camille, Anaïs en Lucien kennen in hun eigen omgeving nauwelijks leeftijdsgenoten die ernstig ziek zijn geworden door corona, dus waarom zouden ze zich nog inhouden? Hun is al veel ontnomen: examenfeestjes zijn niet doorgegaan, scholen zijn deels dicht, hun sociale leven is vrijwel volledig stilgelegd. Zoals een Franse bezoekster van de rave het verwoordde: ‘We zijn onze jeugd kwijt.’ Het nieuwjaarsfeest was voor hen bedoeld om al die ellende van zich af te schudden; het markeerde een nieuw begin – zeker met een vaccin in aantocht.

‘Een beschamende bijeenkomst’, oordeelde de Franse parlementariër Florian Bachelier, een partijgenoot van president Macron. Het feest toonde een gebrek aan respect voor het land, de zorgmedewerkers en de doden, vindt hij. Bachelier kan zijn borst nog natmaken. Zeker als de meeste ouderen en kwetsbaren dit voorjaar hun prik hebben gekregen, is de kans groot dat de feestvierders zich niet meer zullen inhouden. Dan gaat het pas echt los.