Tegenstrijdige berichten over Oekraïense opmars na Russische claim over afgeslagen aanval bij Donetsk

Een Oekraïense militair probeert op 26 mei met een drone zicht te krijgen op de Russische posities in een buitenwijk van Donetsk Beeld AP

Het Russische ministerie van Defensie zegt Oekraïne gevoelige verliezen te hebben toegebracht bij het afslaan van de aanval. De Oekraïense legerleiding zwijgt over de berichten en beroept zich op een periode van mediastilte die rond een eventueel offensief in acht zal worden genomen.

Het pro-Russische Telegramkanaal @Wargonzo meldde maandagochtend dat ‘het nieuws van de frontlinie Velyka Novoselovka/Ugledar elk uur alarmerender’ werd. Later werd gemeld het dat het Oekraïense leger zich weer had teruggetrokken.

Over het verloop van de strijd deden eerder al tegenstrijdige berichten de ronde. The New York Times meldde op basis van twee niet nader genoemde bronnen dat Oekraïense troepen op twee plaatsen door de Russische verdediging zouden zijn gebroken. De krant meldde ook een doorbraak bij Velyka Novoselovka.

Het Russische ministerie van Defensie meldde zondag dat een grote aanval zou zijn afgeslagen. Op Telegram schreef het ministerie dat acht Oekraïense bataljons zondagochtend ‘een grootschalige aanval in vijf sectoren van het front bij Donetsk begonnen’. ‘Doel van de vijand was door te breken op wat zij dachten dat de meest kwetsbare sector van het front was.’

Over de auteur

Michel Maas is buitenlandredacteur van de Volkskrant. Eerder was hij oorlogsverslaggever en correspondent in Oost-Europa en in Zuidoost-Azië.

Volgens het Russische bericht zou de aanval zijn afgeslagen en zouden bij gevechten zestien Oekraïense tanks, drie gevechtsvoertuigen en 21 pantserwagens zijn vernietigd. Er zouden 250 Oekraïense militairen zijn omgekomen. De berichten noch het waarheidsgehalte van beeldmateriaal dat op internet verscheen valt vooralsnog te controleren.

Zaporizja

Ook elders wordt maandag gevochten. Persbureau AP citeert Vladimir Rogov, een door Rusland geïnstalleerde bestuurder in het bezette deel van de provincie Zaporizja, die zegt dat Oekraïense troepen ook daar in de aanval zijn gegaan. Ze zouden daar 400 meter in bezet gebied zijn doorgedrongen, voordat ze werden teruggeslagen. Volgens Rogov zijn de gevechten in Zaporizja ook maandag nog gaande.

De Oekraïense legerleiding meldde dat de afgelopen dagen 29 gevechten hebben gewoed, verspreid over de hele frontlijn rond de door Rusland geannexeerde Oekraïense provincies Loehansk en Donetsk. Details over de gevechten werden niet gegeven. Ook Russische bloggers op Twitter en Telegram maakten dit weekeinde melding van gevechten op tal van plaatsen aan het front.

Of bij de provincie Donetsk het lang verwachte offensief is begonnen, wordt nergens bevestigd. Oekraïne en militaire analisten hebben steeds gewaarschuwd dat dat offensief een proces is, en niet een moment waarvoor ergens iemand het startschot geeft: de frontlijn zal worden afgetast, er zullen voorbereidende bewegingen zijn en afleidingsmanoeuvres om de vijand in verwarring te brengen.

Oekraïne zelf doet er nadrukkelijk het zwijgen toe. Er werd een filmpje verspreid waarin zwaarbewapende Oekraïense militairen in stilte hun wijsvinger voor hun lippen houden. Dat filmpje zou, volgens enkele bronnen, door een Oekraïense hack ook op Russische televisiestations in de Krim te zien zijn geweest.

Het offensief werd aanvankelijk voorspeld voor de eerste maanden van dit jaar, maar Oekraïne heeft meer tijd genomen, onder meer om troepen te trainen en meer zware wapens te vergaren.