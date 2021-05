Tegenstanders premier Netanyahu op een haar na akkoord over een regering zonder hem

Archiefbeeld van Yair Lapid (links) en Naftali Bennett. Beeld REUTERS

De ultranationalistische Naftali Bennett zei zondag in een televisietoespraak ‘dat hij zijn uiterste best zal doen om een regering van nationale eenheid te vormen en dit land uit een neerwaartse spiraal te redden.’ Bennett zegt tot een overeenkomst te zijn gekomen met Yair Lapid, centrist en leider van de oppositie.

Netanyahu reageerde in een eigen toespraak verbolgen en betichtte Bennett ervan de rechtse kiezer te verloochenen en Israël uit te leveren aan een linkse regering. Het nieuws is een klap voor de huidig premier, die inmiddels twaalf jaar aan de macht is en ook in de jaren negentig diende als regeringsleider.

Netanyahu, 71, won in maart nog nipt de parlementsverkiezingen, maar haalde geen meerderheid in het parlement. Hij mocht als leider van de grootste partij als eerste een poging doen om een regering te vormen. Maar Netanyahu slaagde er niet in een verbond te smeden met zijn voormalige bondgenoten, de religieuze en nationalistische partijen.

Deadline

Aanklachten van corruptie en een politiek van polarisatie lijken zijn tegenstanders – die ideologisch onderling sterk van elkaar verschillen – bijeen te hebben gebracht. Lapid, aanvoerder van de Toekomstpartij, wist eerder al steun te vergaren van een bonte verzameling oppositiepartijen, waaronder de Arbeiderspartij en het nationalistische Yisrael Beitenu.

Volgens de overeenkomst zou Bennett eerst premier worden waarna Lapid, een techmiljonair en oud-minister van Defensie, hem opvolgt. De Israëliërs moeten volgens de wet opnieuw naar de stembus als er voor donderdag geen regeringscoalitie van de grond komt. Bennett stelt dat een kabinetsakkoord klaarligt, net op tijd voor de deadline. Hij moet zich wel weten te verzekeren van de steun van tien Arabische parlementariërs. Die zouden onder voorwaarden bereid zijn de nieuwe regering te gedogen.