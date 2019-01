Tegenslag voor het Nederlandse handbal: ’s werelds beste speelster Nycke Groot stopt als international

Nycke Groot tijdens het EK tegen Roemenië, waarbij Nederland brons in de wacht sleepte. Beeld Getty Images

De 30-jarige Groot, die wel blijft uitkomen voor ’s werelds beste team (het Hongaarse Györ), gold de voorbije jaren als de grote architect van het supersnelle, dynamische spel van de nationale ploeg. Het leidde de afgelopen vijf grote toernooien (WK, OS en EK) telkens tot topklasseringen.

De beste interlandverrichtingen waren de tweede plaatsen van Nederland bij het WK van 2015 in Denemarken en de Europese titelstrijd van een jaar later, in Zweden. Bij de Zomerspelen van Rio de Janeiro eindigde Nederland als vierde, bij de WK van 2017 en EK van 2018 werd beslag gelegd op de derde plaats. Met haar club veroverde Groot in 2017 en 2018 de eindzege in de Champions League, haar persoonlijke droomdoel.

De lofuitingen voor de Noord-Hollandse dynamo waren alom. Ze werd eind vorig jaar door de vermaarde Franse coach Olivier Krumbholz de beste handbalster van de wereld genoemd. Aanvallend en verdedigend uitmuntend, een zeldzame combinatie. Krumbholz, de man achter de Europese en wereldtitel van Frankrijk, is iemand wiens uitspraken als zeer valide gelden.

Groot kon die uitroeptekens bij de laatste Europese titelstrijd niet waarmaken. Ze werd in de eerste wedstrijd uit de hoofdronde, tegen Roemenië, door teamgenoot Debbie Bont in de nekstreek geraakt. Daarna was de spelverdeler wegens zware migraine beperkt inzetbaar. Op karakter verscheen ze in de grote wedstrijden tegen Frankrijk en (opnieuw) Roemenië nog in het veld, maar de grote regelmaat was uit haar spel. Toch veroverde Nederland nog Europese brons.

Op Tweede Kerstdag, na negen dagen rust thuis in Koedijk, vertrok Groot alweer naar haar handbalnest in Hongarije, waar ze eens diep ging nadenken over de eigen toekomst. Hoe lang zou zij het moordende schema van het internationale handbal nog kunnen volhouden? Bondscoaches spraken bij het EK in Frankrijk al hun diepe zorgen uit, toen Cristina Neagu, net zo’n mondiale blikvanger als Groot, uit ogenschijnlijk pure overbelasting een kruisbandblessure opliep.

Zo kon het niet doorgaan, was de algemeen gedeelde conclusie. Topspelers komen aan de zeventig, tachtig wedstrijden per seizoen in deze slopende tak van balsport. Per 2021 komen er voortaan zeker twee weken extra zomervakantie bij. Dan is Groot 33 jaar, een leeftijd die zij graag wil halen in het shirt van het zeer goed betalende Hongaarse Györ. Zij staat voor een bedrag van meer dan een ton op de loonlijst.

Zuinig op lichaam

Groot trok voor zichzelf de conclusie dat zij, om bij Györ nog een mooie tijd te kunnen hebben, moest stoppen met het Nederlands team. Daarin speelde zij 141 interlands (sinds 2004) en maakte ze 439 doelpunten. ‘Mijn lichaam is redelijk op’, concludeerde zij in het persbericht. Het werd tijd om daar zuinig op te worden.

De superprof, altijd bezig met het onderhouden van haar fitheid, had het schrikbeeld van Yvette Broch voor zich. Broch, in 2016 en 2017 de beste cirkelspeelster van de wereld en clubgenoot van Groot bij Györ, kapte na het afgelopen seizoen als 27-jarige per direct met handbal. Ze was volkomen opgebrand door alle arbeid die zij had moeten verrichten bij een door blessures getroffen Györ.

Zonder Broch was een fors deel van de formidabele as van het Nederlands handbalteam verdwenen. Met het stoppen van Groot is die as nu daadwerkelijk aan stukken. Er zijn geen serieuze opvolgers, De jonkies Delaila Amega en Merel Freriks hebben niet de kwaliteiten noch de ervaring om het enorme gat te vullen.

Het stoppen van Groot, donderdag bekendgemaakt door het Nederlands Handbal Verbond (NHV), was in die zin verrassend dat zij, na de vierde plaats van Rio 2016, had gezworen nog één keer terug te keren op dat hoogste, olympische niveau. Tokio 2020 is nog anderhalf jaar verwijderd. Voor Groot was dat te ver en, kijkend naar het Nederlands team, te veeleisend.

Wat het inleveren van het oranje shirt minder verbazingwekkend maakte, is de sterke band tussen Groot en de vertrokken bondscoach Helle Thomsen. Het tweetal kwam (samen) vier jaar uit voor het Deense Midtjylland. Groot kreeg een deel van haar opleiding bij Holstebro van jeugdtrainer Thomsen. Ze deed de aanbeveling in 2016 om Thomsen te contracteren.

Het stoppen van de Deense coach bij de Nederlandse ploeg, door speelsters ervaren als een enorm gemis, zal de doorslag hebben gegeven in de besluitvorming van Groot. Zij kan kwaliteit inschatten. Bij haar moet het idee hebben postgevat: de hoogtijdagen 2015 tot en met 2018 zullen niet snel een even glorieus vervolg krijgen.