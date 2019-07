Tegenslag voor Assad: laatste rebellenbolwerk in Idlib houdt stand

‘Rusland zet grondtroepen in’

Rusland heeft grondtroepen ingezet in het zuiden van de provincie Idlib om het Syrische leger bij te staan in zijn haperende offensief tegen de oppositie. Een bevelhebber van de door Turkije gesteunde rebellengroep NLF heeft dat donderdag meegedeeld.

‘De Russen interveniëren nu direct’, zei kapitein Naji Mustafa. De speciale Russische troepen zouden het regeringsleger geholpen hebben de Humaymat-heuvels nabij de stad Hama te heroveren, die eerder in handen waren gevallen van de rebellen.

Vanwege de betrokkenheid van Turkije is Rusland waarschijnlijk minder geneigd in de provincie Idlib, met name in het noorden, all out te gaan, ook al zou president Assad dat graag anders zien. Moskou wil de betrekkingen met Ankara niet in gevaar brengen. De Russen zijn naar verluidt al tussenbeide gekomen toen Turkse troepen werden aangevallen door het Syrische leger.

‘Turkije probeert de Russen duidelijk te maken dat ze in Idlib niet militair kunnen winnen’, zegt een westerse diplomaat tegen persbureau Reuters. ‘Er zal onderhandeld moeten worden.’ Ankara bereidt een top in augustus met Rusland en Iran voor om over Idlib te praten.