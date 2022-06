Tegenpolen Denk en Leefbaar samen in nieuw college Rotterdam: ‘Denk is net als wij vrij rechtdoorzee’

Informateur en oud-minister Wouter Koolmees in het stadhuis van Rotterdam tijdens de onderhandelingen over een nieuw college. Beeld ANP

De samenwerking tussen Leefbaar en Denk is opmerkelijk omdat de twee partijen elkaar natuurlijke tegenpolen zijn. Leefbaar Rotterdam, dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart met tien zetels de grootste werd, staat bekend als de partij met harde standpunten over migranten en de islam. Denk, dat vier zetels veroverde, maakt zich juist hard voor de positie van Turkse en Marokkaanse Nederlanders.

Over de inhoud van het collegeakkoord is nog niets bekend gemaakt. Het programma presenteren de partijen vrijdag. Wel zijn de portefeuilles van de wethouders verdeeld: Leefbaar krijgt onder andere Financiën en Zorg, Denk krijgt de posten Welzijn en Armoede. Onder de negen beoogde wethouders is één vrouw, Chantal Zeegers, die namens D66 Klimaat, Bouwen en Wonen gaat doen. In de vorige coalitie zaten nog drie vrouwen.

Leefbaar is blij dat de partij weer terug aan de macht is

Het coalitieakkoord markeert de terugkeer van Leefbaar in het stadsbestuur van Rotterdam, met 650 duizend inwoners de tweede stad van het land. Vier jaar geleden was Leefbaar, in 2002 op de kaart gezet door Pim Fortuyn, ook al de grootste, maar werd de partij buiten het college gehouden. Daar was toen een brede coalitie voor nodig van PvdA, GroenLinks, VVD, D66, CDA en CU-SGP. Nu is het onder leiding van informateur en oud-D66-minister, Wouter Koolmees, gelukt de winnaar van de verkiezingen aan boord te krijgen.

Leefbaar-fractievoorzitter Robert SImons is blij dat zijn partij weer aan de macht komt. ‘Kiezers vroegen me al of ze op ons moesten stemmen als we toch niet mogen meedoen?’ Het akkoord met Denk is volgens hem te danken aan een gedeelde pragmatische insteek. ‘Denk is net als wij vrij rechtdoorzee. We hebben gekeken naar de problemen waar Rotterdammers mee kampen, niet zozeer naar de politieke verschillen’. Nu Denk en Leefbaar mee gaan besturen, weerspiegelt het college de stad, zegt Simons. ‘In het vorige college waren vooral het rijke Hillegersberg en Kralingen vertegenwoordigd. Nu doen ook de buitenwijken mee.’

Binnen Denk leeft nog wel verzet

Rotterdam is de eerste gemeente waar het zeven jaar geleden opgerichte Denk plaatsneemt in het college. Fractievoorzitter Faouzi Achbar, een van de twee eerste Denk-wethouders van Nederland, wil nog niks kwijt over de bijzondere samenwerking. Uit het coalitieakkoord zal blijken welke concessies beide partijen moesten doen om er samen uit te komen. Als er dan nergens opstand uitbreekt, wordt het nieuwe college eind volgende week beëdigd.

Binnen Denk bestaat wel verzet tegen de samenwerking met Leefbaar. Toen eind maart, na een eerste verkenning, een coalitie met beide partijen een serieuze mogelijkheid bleek te zijn, klom een aantal boze Denk-leden nog in de pen om in een open brief hun ongenoegen te uiten. ‘Is Denk bereid om alles te slikken voor een wethouderspost?’