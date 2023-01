‘Tegenover je vrijheid staat de plicht uit te zoeken wie je bent’

Lili Jung: 'Het stervens­proces voelt als een grote bedreiging van mijn vrijheid, want ik word afhankelijk van anderen. Om me daarin toch vrij te voelen, heb ik overgave nodig.' Beeld Stephan Vanfleteren

Tien jaar lang, tussen haar 34ste en haar 44ste, leeft ze in de buurt van Verdun, in een dorpje met nog geen tachtig zielen. Het is haar Franse droom, ‘weg van de ratrace in Nederland, een zo vrij mogelijk leven’. Samen met haar man koopt psycholoog Lili Jung een bouwval met een stuk grond. Hun energie wenden ze aan voor het opknappen van het huis, de moestuin, hout verzamelen voor de winter en de bouw van een appartement plus minicamping: ‘We wilden zo veel mogelijk zelfvoorzienend zijn. We gingen echt ver in ons streven met minimale middelen te leven. De supermarkt was onvermijdelijk, maar ons eten verbouwden we zo veel mogelijk zelf.’

Wanneer hun zoon wordt geboren en het Franse onderwijs voor hem een ‘drama’ blijkt, keren ze in 2016 terug naar Nederland, naar het Limburgse Eperheide om daar dezelfde levensstijl voort te zetten. De Franse vrijheid bleek bij gebrek aan financiële reserves bovenal te bestaan uit keihard werken: ‘Een illusie armer, maar een ervaring rijker.’

Haar aandrang de vrijheid op te zoeken voert ze terug op een jeugd in Nijmegen in de jaren tachtig. Haar ‘liefdevolle’ ouders (vader een architect die zich tot dominee laat omscholen, moeder yogalerares) leggen haar, als nakomertje in een gezin met vier kinderen, geen strobreed in de weg. Haar vriendinnen komen daarom graag over de vloer: ‘Ik was trots op die vrijheid. We konden doen wat we wilden: laat naar bed, fietstochten naar onze caravan in Brabant, heerlijk stappen toen ik 13 was.’

Problematisch wordt die keuzevrijheid in haar puberteit, wanneer ze zoekt naar grenzen, maar haar ouders die niet stellen. Ook blijft ze door haar jeugd worstelen met een dubbelzinnige houding tegenover presteren: ‘Ik vond dat het in het leven daar niet om moest gaan, maar om wie je diep van binnen bent. Tegelijkertijd ben ik altijd enorm met presteren bezig geweest.’

Inmiddels wordt het belang daarvan sterk gerelativeerd door haar ziekte. In de herfst van 2021 krijgt ze te horen dat ze een zeldzame vorm van longkanker heeft. Ze is nog in leven dankzij ‘een wonderpil’, maar de artsen geven de 50-jarige Jung niet meer dan ‘drie à vier jaar’, ze zit in de ‘palliatieve fase’. Presteren, ‘een issue dat als een rode draad door mijn leven loopt’, is van ondergeschikt belang geworden: ‘Ik ben aan het loslaten, daardoor presteer ik beter dan ooit.’

Waardoor werd presteren zo belangrijk in uw leven?

‘Als kind hoorde ik de telefoongesprekken van mijn moeder met mijn tante. Daarin sprak ze heel ongelijk over mijn broers en mijn zus. Mijn jongste broer ging alles gemakkelijk af, zowel op school als sociaal. Hij werd haar lievelingskind. Wanneer ze over mijn oudste broer en mijn zus sprak, hoorde ik haar stem een octaaf omlaaggaan. Hun ging het leven veel minder gemakkelijk af. Ik vond dat verschil in behandeling pijnlijk. ‘Zie ze ook als je zoon en dochter, die mogen er toch net zo goed zijn’, dacht ik. Ik zag hoezeer het in het leven draait om presteren, in ieder geval voor mijn moeder. Ik heb toen als kind met mezelf afgesproken: mij zal het daar niet om gaan, maar om de vraag of je een goed mens bent. Ik geloof in die mens, nog altijd, en zie dit ook in mijn oudste broer en zus. Helaas was dit voor mijn moeder anders.’

Die telefoongesprekken gingen over uw broer en zus, maar niet over u. Of toch wel, omdat u dat moeten presteren als bedreiging voor uw eigen vrijheid zag?

‘Het kan haast niet anders dan dat ze ook met mezelf te maken moeten hebben gehad, anders zou hun invloed niet zo groot zijn geweest. Voor mij is er inderdaad een spanning tussen vrijheid en presteren: zodra het erom gaat met prestaties indruk te maken op anderen, lever ik vrijheid in. Ik voelde grote weerstand tegen trots van mijn ouders op mij. Ik kon gemakkelijk leren, haalde havo, daarna hbo en een universitaire studie psychologie. In al die fases vond ik dat mijn ouders hun trots niet mochten laten blijken. Daarom wilde ik zelfs niet dat ze naar mijn diploma-uitreiking kwamen. Ik wilde dat ze mij als persoon zagen.’

Bent u ook gestopt met presteren?

‘Mijn houding is altijd ambivalent gebleven. Over de middelbare school deed ik lang, omdat ik er nauwelijks aandacht aan besteedde. Ik was bezig met uitgaan, maar deed ook fanatiek aan dans. Ik volgde een opleiding, trainde zes keer per week. Om in dansen verder te komen moet je de beste zijn, anders pikken ze je er niet uit. Dus heimelijk was ik erg aan het presteren, maar ik ontkende dat ook. Later, tijdens mijn studie psychologie, wilde ik cum laude afstuderen. Dat is gelukt. En dan denk ik er nu meteen achteraan: zet dat maar niet in de krant, haha.’

Vloeide uw keuze voor psychologie voort uit die al te vrije jeugd?

‘Ja, zeker. Na de middelbare school wist ik nog helemaal niet wie ik was en wat belangrijk voor me was. Dat grenzeloze van mijn jeugd had niet gewerkt. Ik vroeg mijn moeder om grenzen, maar elke keer liet ze me vrij. Ik had het idee dat ik mijn voelsprieten voortdurend naar haar moest uitsteken: ‘Wat bedoel je nu, zeg je nu ja of nee?’ Maar haar signaal was altijd: ik vind alles goed. Na mijn schooltijd voelde ik een grote honger naar kennis en begrip over wie de mens is, wie ik was. De studie heeft me daar wel iets over geleerd, maar de echte leerschool is toch het leven zelf.’

Wat heeft u geleerd?

‘Ik geloof dat het de bedoeling van het leven is dat iedereen doet waar hij of zij zelf gelukkig van wordt, maar daarvoor is het wel noodzakelijk dat je scherp krijgt wie je zelf bent. Voor mij staat tegenover de vrijheid om je eigen pad naar geluk te gaan de plicht uit te zoeken wie je bent. En de verantwoordelijkheid om daar zo zuiver mogelijk in te zijn. Dan krijg je vanzelf de mensen om je heen die je nodig hebt. Pas dan kunnen we als mensen een verbindend geheel met elkaar vormen. Maar veel mensen weten niet wie ze zijn.’

Bent u er voor uzelf wel uit?

‘Jawel, maar ik ben ook lang zoekend geweest. Na mijn studie kreeg ik tweemaal kort na elkaar een burn-out. Ik ging altijd maar door, wilde altijd alles meemaken, ik was iemand die tot het einde van het feest erbij moest zijn. De burn-out was een schreeuw van mijn lijf om begrenzing. Ik was niet gelukkig in mijn werk als psycholoog; in de maatschappij waarin ik moest meedraaien. Het voelde onvrij. Die burn-outperiode leerde me dat ik, paradoxaal genoeg, presteren niet zo belangrijk moest vinden. De Franse tijd die volgde, was heel goed om uit te vinden wie ik ben, wat ik nu echt belangrijk vind en waarvan ik geniet. Ik leerde dingen te doen die ik echt, in mijn kern, leuk vind. Tuinieren bijvoorbeeld en zo tot jezelf te komen, ik wist niet dat ik het in me had. Het heeft ook gemaakt dat ik nu met volledige passie weer als psycholoog ben gaan werken. Dit werk, mensen helpen hun ware zelf te ontdekken, zit zo in me. Als ik straks op mijn sterfbed lig, laat dan nog de cliënten maar komen.’

Wat is er in uw leven veranderd, nu u de dood in de ogen kijkt?

‘Allereerst relativeert het sterk de issues waar ik me altijd mee heb beziggehouden, zoals mijn ambivalentie over presteren en mijn onzekerheid. Terugkijkend heb ik die thema’s veel te belangrijk gemaakt, zonde. Wat presteren betreft, weet ik nu: wanneer ik het leven laat stromen, presteer ik vanzelf en hoeft het niet een prestatie te heten. Met mijn onzekerheid ben ik ook veel bezig gebleven, omdat ik die als remmend ervoer. Ook daarvoor is de dood heerlijk, want ik zie nu in dat het daarover in het leven niet hoort te gaan. Het is zonde van je tijd je daarmee bezig te houden.

‘Verder helpt mijn confrontatie met mijn sterfelijkheid me om me bezig te houden met wat er werkelijk toe doet – helpt me tot mijn ware zelf te komen door dieper in mezelf af te dalen. Dan kom ik uit op een kern die ik met iedereen, of de meeste mensen, deel en die niet goed in woorden te vatten is. Vrede, liefde, vrijheid en verbinding zijn begrippen die dan opkomen. Als ik er een beeld bij zoek, komen licht en ruimte erbij. Dit is iets wat ik voor mijn ziekte zeker niet zou hebben gezegd.’

Bent u spiritueler aan het worden?

‘Ja, terwijl ik daar nooit iets mee heb gehad. Mijn vader was dominee, maar hij heeft nooit zijn liefde voor Bijbelteksten op mij overgebracht. Maar ik voel me nu goed bij dit soort gedachten. Ik denk ook steeds vaker dat ons ware zelf kan blijven voortbestaan, ook na de dood. Daarnaast ben ik gefascineerd door oorlogsboeken die duidelijk maken dat mensen in de kampen ook een soort vrijheid konden ervaren. Edith Eger (Amerikaanse psychotherapeut die Auschwitz overleefde, red.) schrijft daar fantastisch over in haar boek De keuze. Dat leert me anders om te gaan met de stress van keuzevrijheid, wat helpt nu mijn ziekte een wissel op mijn vrijheid gaat trekken.’

Een pittig vooruitzicht voor iemand die er zo aan is gehecht.

‘Ja, vrijheid gaat in toenemende mate spannend worden. De medici houden me voor dat ik ga overlijden. Ik wil dat niet zomaar van ze aannemen, wat mij betreft word ik 100, maar ik moet er wel rekening mee houden. Ik wil het aangaan. Het stervensproces voelt als een grote bedreiging van mijn vrijheid, want ik word afhankelijk van anderen. Om me daarin toch vrij te voelen, heb ik overgave nodig. Dat zie ik als het vertrouwen dat dat wat is, goed is. Ik moet ‘ja’ leren zeggen tegen die afhankelijkheid van anderen. Als ik dat niet kan, ben ik pas echt onvrij. Zonder overgave gaat het niet.

‘Dat vraagt wel wat van mij, maar ik heb gelukkig mijn vertrouwen in de mens altijd wel weten te behouden. Voor mij zit de wereld niet vol gevaren, mensen kun je in beginsel vertrouwen – het goede in de mens zie ik als ons ware zelf. Ik merk dat ik grote stappen aan het maken ben op het vlak van overgave. Wat me helpt is dat ik, terugkijkend op mijn leven, zie dat ik geleefd heb in vrijheid, zoals ik dat zelf heb gewild. De worsteling uit mijn jeugd ermee is daarvoor zinvol geweest. Ik ben ook dankbaar dat ik me veerkrachtig voel. Dat is niet iets waar ik mijn best voor heb gedaan, maar dat zit kennelijk in me. Natuurlijk kies ik het liefst voor het leven, maar mijn gevoel zegt ook: kom maar op, laat maar zien hoe dat is, doodgaan.’