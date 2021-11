‘Tegenover de spierballentaal van de Poolse overheid staan veel mensen die de vluchtelingen willen helpen’

Kinderen in het gebied aan de Pools-Berarussische grens waar de noodtoestand van kracht is. Beeld via REUTERS

Waar bevind je je op het moment?

‘Op dit moment ben ik in Bialystok, de grootste stad in het oosten van Polen. Dat is mijn uitvalsbasis. De afgelopen dagen ben ik vooral in de plaatsen Sokólka, Michalowo en Narewka geweest. En bij dorpjes die nog dichter bij de ‘zone’ liggen, zoals het gebied waar de noodtoestand van kracht is wordt genoemd hier.’

Hoe beleeft de plaatselijke bevolking deze migrantencrisis?

‘Je merkt wel dat de mensen bang zijn, omdat de situatie aan de grens zo gespannen is. In Sokólka, niet ver van Kuźnica, waar het grootste tentenkamp van migranten ligt, zijn sommigen bang voor de migranten. Maar ik hoor vaker dat de bewoners vooral de Belarussische militaire agressie vrezen. Het stikt hier van de grenswachten, de politie en het leger. Er zijn ook veel legertrucks en mannen in uniform. Toen de crisis aan de grens afgelopen maandag escaleerde, waren er ineens allemaal helikopters. Het geeft nogal een un­heim­lich gevoel.

‘De Poolse overheid richt zich in haar informatievoorziening sterk op de oorlogsretoriek. Het gaat steeds over het verdedigen van de grenzen, de Poolse militairen die naar de zone toegaan om, de hybride aanvallen van de Belarussen en de agressie van president Loekasjenko.

‘Maar tegenover deze spierballentaal staan veel mensen uit het grensgebied die de vluchtelingen wel degelijk willen helpen. De afgelopen weken is een groot netwerk ontstaan van mensen die kleding, voedsel, slaapzakken en jassen verzamelen. Die kunnen in bepaalde gemeenten langs de zone worden opgehaald, om in de zone te distribueren.

‘In de zone en vlak daarbuiten heb je ook de zogeheten ‘groene lichten’. Voor hun huis of achter het raam plaatsen mensen een groene lamp, als teken dat migranten daar welkom zijn en om hulp mogen vragen. Dat heeft overigens ook als effect, heb ik gehoord, dat de grenswacht juist op die adressen aanbelt om te controleren of de bewoners geen migranten op zolder of in de kelder verbergen.’

Hoe is het om als journalist van deze migrantencrisis verslag te doen? Kun je de vluchtelingen bereiken?

‘Nee, als journalist kun je de zone niet in, al proberen sommige Poolse journalisten dat wel. Twee van hen hebben een rechtszaak aan hun broek gekregen. Een tijd geleden zijn ook drie journalisten van het Duitse Arte opgepakt, terwijl zij niet eens bewust het grensgebied in waren gegaan. Recenter hebben journalisten van de Poolse nieuwssite Onet een boete gekregen. Anderen konden juist lange tijd ongehinderd door de zone rijden. Maar als buitenlandse journalist met een nummerbord uit Warschau val je op, , zelfs als je zoals ik een beetje Pools spreek.

‘De boodschap is duidelijk: je hoort daar als journalist niet te zijn. Zo is de afgelopen week het aantal routinecontroles toegenomen. In de dorpen rondom de zone worden auto’s gecontroleerd. Als inzittende moet je dan vertellen wat je er komt doen, je legitimatie laten zien en je adres opgeven, zonder dat ze vertellen waarom. Ze kijken ook of je geen migranten in je achterbak hebt verstopt.

‘Ik probeer met zo veel mogelijk mensen te praten. Zaterdagmiddag spreek ik af met iemand die in de zone woont. Bewoners mogen de zone wel in en uit. Officieel eindigt de noodtoestand op 30 november. De Poolse regering zegt nu dat de pers dan ‘met toestemming van de grenswacht’ toegang krijgt tot het gebied. We moeten even zien wat daarvan terechtkomt.’

Worden hulpverleners wel tot de gestrande vluchtelingen toegelaten?

‘Nee, zij ook niet. Maar hulpverleners, met name van Poolse hulporganisaties, hebben wel veel contact met migranten die in het grensgebied zitten. Bij de online informatie over deze route staan vaak telefoonnummers van hen vermeld. Zo kunnen de migranten contact zoeken. Maar de meerderheid van hen zit nog in Belarus wanneer ze contact opnemen. Dan kunnen de vrijwilligers niets voor ze doen.

‘Sinds de zomer zijn deze organisaties in deze hoek van het land de belangrijkste humanitaire hulp geworden. De Poolse regering biedt die hulp nauwelijks. Als een vluchteling er heel slecht aan toe is, brengen grenswachten hem wel naar het ziekenhuis, maar dat is dan ook alles.’

Door de migrantencrisis loopt de spanning tussen de Europese Unie en Belarus op. Wat zijn ondertussen de politieke gevolgen voor Polen?

‘Deze migrantencrisis komt de Poolse regering – cynisch gezegd – heel goed uit. In tegenstelling tot andere crises die het land plagen, is dit er een waarbij de regering daadkracht kan tonen zonder stemmen te verliezen. Niet veel Polen zijn voorstander van migratie, al merk je wel dat berichten over migranten die buiten in de kou zitten, of zelfs sterven, mensen empathischer stemmen.

‘Bij bijvoorbeeld de coronacrisis ligt dat anders. Polen had de afgelopen week te maken met gemiddeld 14 duizend besmettingen per dag en zo’n 150 doden, op een bevolking van 39 miljoen. De helft van de Polen is niet gevaccineerd. Maar maatregelen zijn ontzettend impopulair. Daar wil de regering niet op doorpakken.

‘Het mes snijdt voor de Poolse regering aan twee kanten. In het binnenland hoopt ze met haar harde optreden politiek munt te slaan uit deze crisis. Ondertussen weet de regering ook dat deze aanpak in Brussel op goedkeuring kan rekenen. Terwijl Polen en de Europese Unie eerder toch bijzonder gebrouilleerd waren geraakt, hebben verscheidene lidstaten zich nu solidair getoond. De problemen over over bijvoorbeeld de rechtsstaat, verdwijnen naar de achtergrond.’