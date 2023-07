Tegenoffensief: Op hetzelfde landweggetje verliest Oekraïne bij nieuwe aanval wederom enkele tanks

Oekraïense tanks worden aangevallen door een Russische drone, 26 juli. Op de achtergrond eerder uitgeschakelde pantservoertuigen. Beeld Telegram/voin_dv

Op precies dezelfde plek waar bij de eerste aanvalsgolf van begin juni het Oekraïense leger zijn eerste moderne Leopard-tanks verloor, is opnieuw een Oekraïense tank geraakt. De tank, vermoedelijk een T80 van Russische makelij, is uitgeschakeld bij de woensdag ingezette aanval op het plaatsje Robotyne. De beelden laten zien dat Oekraïne veel belang hecht aan verovering van deze plek, maar ook dat de tanks kwetsbaar zijn in het open veld.

De videobeelden van de uitgeschakelde tanks bij het gehucht Robotyne, in de provincie Zaporizja, waren in juni de eerste die opdoken van kapotgeschoten westerse tanks. Ze werden door Rusland keer op keer gedeeld om te laten zien dat de verdediging op orde is. Analisten concludeerden dat Oekraïne destijds een gevoelig verlies leed: in totaal zouden zeven tanks en achttien andere voertuigen zijn uitgeschakeld.

De video die nu is verschenen, van een drone die een tank uitschakelt, komt uit het gebied waar het Oekraïense tegenoffensief bezig is: in Zaporizja, aan het zuidelijke front. Volgens veel analisten lijkt het er op dat Oekraïne woensdag een serieuze tegenaanval is begonnen.

Verschillende pro-Russische kanalen op de populaire berichtendienst Telegram verspreidden woensdag de video, met beelden die zowel zijn gefilmd vanuit de drone zelf als vanuit een andere drone. Te zien is hoe twee Oekraïense tanks via een modderige pad enkele kapotgeschoten voertuigen passeren, als ze enkele tientallen meters verder opeens worden geraakt door een kleine drone. Daarna klimt in elk geval een bemanningslid uit de tank, hij laat zich rollend in het gras naast pad vallen. Een collega loopt op hem af. Naast de tank staat een andere tank stil.

Sattelietbeelden

De locatie van de voertuigen is met hulp van satellietbeelden te bepalen: het gaat om een pad langs een bomenrij op ruim vier kilometer ten noorden van Robotyne. Dit is een van de twee plekken op de zuidelijke linie waar het Oekraïense leger woensdag de aanval heeft ingezet. Precies op die plek werden begin juni dus al Oekraïense pantservoertuigen uitgeschakeld. (Die zijn overigens op satellietfoto’s van begin deze maand ook nog te zien. Een van de geraakte voertuigen is de afgelopen zes weken weggetakeld.)

Naar het verloop van het Oekraïense offensief is het veelal gissen. De beelden van de aanval, zoals die van de kapotgeschoten tanks, zijn spaarzaam. ‘We kijken in feite naar een stuk grond ter grootte van één voetbalveld’, zegt hoogleraar militair-operationele wetenschappen aan de Nederlandse Defensie Academie Han Bouwmeester. ‘De werkelijke strijd vindt plaats op veel meer plekken langs het front.’

Wat we wel kunnen concluderen uit de beelden is dat Oekraïne kennelijk heeft gedacht dat de Russische verdediging bij Robotyne kwetsbaar is, zegt Bouwmeester. ‘Het kan zijn dat ze op meer plekken proberen door de linies te breken.’ Dat de tank door een drone uitgeschakeld wordt, verbaast Bouwmeester niet. Dit type tanks is vooral bij de koepel kwetsbaar, zegt hij, en anders dan de modernste tanks niet uitgerust met een eigen afweersysteem. Bovendien zijn drones snelle en moeilijk te raken doelen.

De woensdag begonnen aanval aan het zuidelijke front werd door strategen en analisten al langer voorspeld. Oekraïne lijkt op deze plek te proberen om door de Russische verdediging te breken en zo het door Rusland bezette deel van Oekraïne in tweeën te breken. Bouwmeester: ‘Als dit inderdaad de hoofdinspanning is, is deze aanval een cruciale fase van het tegenoffensief.’