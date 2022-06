Tegenkamp binnen PvdA en GroenLinks roert zich: ‘Fusieproces dreigt de partij te verscheuren’

Hans Spekman op de PvdA-ledenraad in 2017, toen hij nog partijvoorzitter was. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskant

Kopstukken van PvdA en GroenLinks betoonden zich onlangs uitgesproken voorstander van een gezamenlijke Eerste Kamerfractie. Dat idee valt niet bij iedereen in goede aarde. Critici binnen de beide partijen schrijven vrijdag twee afzonderlijke ingezonden stukken in de Volkskrant. Zaterdag 11 juni maakt GroenLinks de uitslag bekend van het ledenreferendum over de vorming van één senaatsfractie. Op diezelfde dag stemmen de leden van de PvdA op hun congres over de samenwerking.

Onder de ondertekenaars aan sociaaldemocratische zijde bevinden zich onder anderen ook Dig Istha (oud-wethouder Groningen en oud-lid partijbestuur), oud-bestuurslid Fouad Sidali en de oud-Kamerleden John Leerdam en Lutz Jacobi. Zij vinden dat de partij ‘overhaaste stappen’ onderneemt richting een fusie met GroenLinks. ‘Er is een proces gaande dat de partij dreigt te verscheuren.’

PvdA

De PvdA’ers zien wel dat de partij moet veranderen en zijn dan ook niet ‘categorisch tegen’ samenwerking. ‘Het kan heel goed zijn dat een fusie met GroenLinks nieuw elan en electorale winst kan opleveren. Voor de PvdA én voor GroenLinks.’ Maar daar hoort een zorgvuldiger proces aan vooraf te gaan, waarbij de PvdA zich ook de vraag moet stellen of de partij na een fusie ‘de traditionele achterban’ niet definitief verliest. ‘De mensen met een smalle beurs en een bescheiden opleiding hebben ons verlaten en voelen zich verraden. Halen we die met een samenwerking of een fusie met GroenLinks terug?’

De prominenten roepen de partijtop op alle afdelingen en alle leden bij de samenwerkingsplannen te betrekken en eerst een antwoord te formuleren op de vraag wie de nieuwe leider wordt, wat het inhoudelijk programma wordt en of een fusie de positie van de partij versterkt.

GroenLinks

Ook binnen GroenLinks melden zich tegenstanders, met name van de jongere generatie. Onder aanvoering van oud-voorzitter van de jongerenvereniging Dwars, Sabine Scharwachter, spreken zij zich uit tegen een fusie met de PvdA. Zij zien niets in een samenwerking met een ‘krimpende bestuurspartij’ die onvoldoende oog heeft gehad voor de belangen van de huidige jongeren.

De GroenLinksers verwijzen naar het PvdA-lidmaatschap van Schipholbaas Dick Benschop, naar burgemeester Aboutaleb, wiens stad Rotterdam door de Verenigde Naties op de vingers is getikt vanwege het woonbeleid en diverse PvdA’ers die na hun politieke carrière ‘oliegeld gingen binnenharken’ bij Shell. Zij waarschuwen ook dat een fusie geen garantie op zetelwinst is en op het gevaar dat linkse kiezers weglopen met ‘verdere versnippering in het linkse landschap’ tot gevolg.

Lang niet alle jongeren in GroenLinks delen die vrees. Het huidige bestuur van jongerenbeweging Dwars heeft de achterban donderdag opgeroepen vóór een gezamenlijke Eerste Kamerfractie te stemmen.