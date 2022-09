Tegen deze inflatie is bijna geen onderhandeling opgewassen: CAO-lonen stijgen, die van de NS zelfs flink, maar reële lonen dalen

Een verlaten Amsterdam Centraal tijdens een staking van de NS in augustus. Beeld Joris van Gennip

De cao-lonen stijgen dit jaar flink. In het ‘cao-seizoen’ 2022 is tot nu toe gemiddeld een loonsverhoging van 3,13 procent op jaarbasis afgesproken. Het gaat om 306 akkoorden, voor in totaal 3,65 miljoen werknemers. Dit blijkt uit de cao-kijker van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWNV). Als deze trend doorzet betekent dit de hoogste stijging van cao-lonen sinds 2008. Toen was de toename, per uur inclusief bijzondere beloningen 3,3 procent.

Maar tegen de snelle prijsstijgingen – het CBS meldde 12 procent inflatie in augustus – zijn bijna geen onderhandelingen opgewassen. Dit is niet voor het eerst, ook in 2019, 2021 en 2011 tot en met 2014 stegen de cao-lonen minder dan de consumentenprijzen. Maar tot nu toe was het verschil nog niet meer dan anderhalf procentpunt. Nu zou de reële loondaling op vele procenten kunnen uitkomen.

Als de NS-onderhandelingen een voorbode zijn voor de rest van het jaar, dan zal die 3,3 procent ook nog voorbij worden gestreefd en komt de 4,4 procent uit 2001 in zicht. NS-medewerkers is een aanbod gedaan van 9,25 procent loonsverhoging in anderhalf jaar tijd, waarvan gemiddeld 5,8 procent voor het eerste jaar. Dit is vooralsnog een uitschieter. Bij de meeste recente akkoorden ligt de stijging tussen de 3 en 4 procent. Grondstoffenhandelaar Cargill is ook een uitschieter, daar is eind juli 6 procent loonstijging afgesproken. Bij de centrale arbeidsovereenkomsten die dit jaar overeengekomen zijn de lonen in het onderwijs en het vervoer het meeste gestegen, meer dan 3,5 procent. De zorg en de financiële dienstverlening bungelen onderaan met minder dan 3 procent.