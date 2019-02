Techniekinstructeur geschorst omdat hij de profeet zou hebben beledigd; ‘Hoeveel macht geef je leerlingen?’

Hij zou de profeet Mohammed hebben beledigd en nu is hij geschorst. De techniekinstructeur van het Hoofdvaart College in Hoofddorp is verbijsterd. ‘Dit gaat veel meer over het schoolbestuur dat niet uitzoekt of dingen wel waar zijn.’

Het verhaal van de 49-jarige techniekinstructeur van het Hoofdvaart College in Hoofddorp begint op een maandagochtend, even voor elven. In de brugklas op het vmbo. Al vijf jaar werkt hij hier op het Hoofdvaart College. Nog nooit heeft hij een vechtpartij of een ongeluk in zijn klas gehad, zegt hij. ‘Ik ben heel duidelijk, heel gestructureerd.’

Maar op die dag, 21 januari, is er een incident met een leerlinge in zijn klas. Vervelend en heftig, maar verder geen grote affaire. Althans, dat denkt hij. Tot leerlingen vervolgens beweren dat hij een opmerking zou hebben gemaakt over de profeet Mohammed. Onzin, zegt hij. Maar toch schorst de school hem die dag.

Uit privacyoverwegingen wil hij anoniem blijven. In zijn huiskamer vertelt hij dat hij zo van lesgeven houdt. ‘Het belangrijkste is het contact met de leerlingen’, zegt hij. En daarom vindt hij het leuk als pubers hem vragen stellen. Over techniek. Over voetbal. En ja, af en toe ook over zijn geloof. Want hij is christelijk en op een school met veel moslimleerlingen roept dat soms vragen op.

‘Ik geef altijd antwoord. Kijk, als je me vraagt of Jezus over het water kon lopen, dan zeg ik ja. Ik geloof in een God die groter is dan tijd, ruimte en materie. Soms zegt een leerling: meester, u bent christen, waaróm? Dan leg ik dat uit. Maar ik probeer nooit iemand te bekeren. Ik denk dat ik in vijf jaar tijd lesgeven hooguit tien keer heb gesproken over dit soort kwesties.’

Op 21 januari is de les al bijna afgelopen als hij een Marokkaans-Nederlandse leerlinge hoort praten. ‘Ik hoorde haar tegen haar buurmeisje zeggen: mijn moeder vindt die man haram – vies’, zegt hij. ‘Ik besloot meteen te reageren. Ik liep naar haar toe en ik zei: ‘Joh, ik weet dat je het over mij hebt, dat moet je niet doen. Als je moeder dit echt vindt, dan ben ik bereid het gesprek met haar aan te gaan.’

‘Het meisje werd boos’, zegt hij. ‘Ze reageerde heel heftig. Ze riep: ‘Hoe weet u dat ik het over u heb?’ Ik overwoog haar eruit te sturen, maar misschien zou het dan verder uit de hand lopen. Het was drie minuten voor het eind van de les. Ik ben rustig aan de kant gaan staan en heb gezegd dat iedereen op mocht ruimen.’

Agressief

Even later loopt hij de klas uit. ‘Toen kwamen er opeens zes, zeven leerlingen op me af. Een leerlinge uit de derde zei dat ze van het meisje had gehoord dat ik de profeet had beledigd. Ik zei: je kent haar, je weet hoe ze is, en je weet dat dit niet is gebeurd. Maar daarna ging het mis. Een jongen uit het groepje begon agressief te praten. Hij wilde zich laten gelden. Hij schreeuwde: u heeft de profeet beledigd. Dat bleef hij maar roepen. Ik heb een hand op zijn schouder gelegd en gezegd dat hij rustig moest doen. Hij riep: blijf met je poten van me af. Daarna trok ik mijn hand rustig van hem af. Na een paar minuten kwam de conciërge en die loste het op. Hij zei: hup, weg jullie. Iedereen vertrok meteen.’

Tot zijn verbazing wordt hij bij de directeur geroepen. ‘Hij zei: je hebt de profeet beledigd en je hebt gezegd dat hij pedofiel was. Ik zei dat ik dat nooit had gezegd, en dat hij me woorden in de mond probeerde te leggen. Maar hij zei dat hij me ging schorsen. Ik ben naar huis gefietst. Ik was verbaasd, maar ik dacht: ik weet wat ik heb gezegd.’

‘De directeur vertelde me ook dat de leerlingen hadden gezegd dat ze mijn banden lek gingen steken, dat ze me gingen opwachten en dat ik dood moest. Volgens hem liep ik gevaar. Maar ik weet dat een leerling vooral boos is als hij zoiets zegt.’

In de brief, ingezien door de Volkskrant, wordt hij geschorst omdat hij volgens de school die dag twee keer met leerlingen over de islam en de profeet zou hebben gesproken. Ook schrijft de school dat hij zijn uitspraken heeft toegegeven. ‘U erkende tegenover de schoolleiding dat u tegen deze leerling heeft gezegd’, staat er, ‘dat de profeet Mohammed getrouwd is met een meisje van acht jaar en dat in Nederland een volwassene die trouwt met een meisje van acht als pedofiel wordt gezien.’

Ontkenning

De techniekinstructeur ontkent stellig dat hij dit ooit tegen leerlingen zou hebben gezegd. ‘Kijk, als ze mijn mening vragen, dan geef ik antwoord. Maar dit soort dingen doe je niet. Ik weet heus wel dat Mohammed met een jong meisje trouwde, maar je schiet er niks mee op om dat te zeggen. Je bereikt er niets mee. Je zaait alleen maar haat.’

‘Ik ben een serieuze christen’, zegt hij. Op YouTube heeft hij filmpjes gepost waarin hij zijn geloof uitdraagt. Ook daarin stelt hij expliciet dat hij de profeet niet wil beledigen.

Het is één van de dingen die hem dwars zitten, nu de kwestie landelijk aandacht trekt. ‘Ik krijg allemaal bijval van mensen die negatieve opmerkingen maken over moslims. Dat vind ik heel erg, want dat is niet wat ik vind. Ik heb niets tegen moslims. Ik wil ze ook niet beledigen. Ik heb ze zelfs in mijn eigen familie: mijn oom is Marokkaans. Ik heb respect voor andere gelovigen.’

De techniekinstructeur heeft de zaak inmiddels aangekaart bij de geschillencommissie. Een gesprek met bestuursvoorzitter Jan Rath van scholenkoepel Dunamare heeft voorlopig niets opgelost. Integendeel. In een brief heeft Rath laten weten dat hij het vermoeden heeft dat hij ‘op zijn minst de waarheid niet heeft verteld’ en dat zijn schorsing wordt verlengd met maximaal drie maanden.

Macht

Hij zegt het de leerlingen niet eens echt kwalijk te nemen. ‘Op deze leeftijd kunnen ze dingen niet altijd goed overzien. Het zijn pubers, die schieten meteen in de emotie. Nee, dit gaat veel meer over het schoolbestuur dat niet uitzoekt of dingen wel waar zijn. Het gaat om de vraag: hoeveel macht geef je leerlingen? Hiermee geven ze jongeren het signaal: als je last hebt van een leraar, dan zeg je gewoon dat hij de profeet heeft beledigd en dan ligt hij eruit.’