Techblog – Vodafone begint alvast met 5G in half Nederland

Beeld Matteo Bal

WhatsApp breidt deelnemers videobellen uit - 28 april 2020

WhatsApp verdubbelt het aantal toegestane deelnemers bij het videobellen. De Facebookdochter biedt relatief veel privacy (end-to-endencryptie) en gebruiksgemak, maar het aantal mogelijke deelnemers was beperkt tot vier. Dat worden er nu acht. Nieuwkomer Zoom accommodeert bijvoorbeeld tot 500 deelnemers. De update van WhatsApp is sinds maandag te downloaden voor iOS-apparaten (Apple). Android-apparaten volgen snel, stelt het bedrijf. Alle aanbieders van videobelapps melden momenteel een grote toestroom van gebruikers vanwege de lockdown in veel landen.

Vodafone begint alvast met 5G - 28 april 2020

Vodafone begint alvast met het aanbieden van 5G in Nederland. Vanavond begint het bedrijf in de Randstad en delen van Zuid- en Midden-Nederland. De rest van het land volgt in juni. Dat is opmerkelijk, omdat de frequenties voor 5G pas later dit jaar worden geveild. Vodafone/Ziggo gebruikt het 5G-netwerk deels binnen het 4G-netwerk.

De consument merkt aanvankelijk nog niet veel verbetering. Vodafone verwacht dat de downloadsnelheid 10 procent zal stijgen ten opzichte van het huidige 4G-maximum (350 mb per seconde) en dat de reactietijd (latency) zal verbeteren van 30 naar 20 milliseconden. Dan moet je wel beschikken over de juiste telefoon (de duurste Androidtelefoons, Apple doet nog niet mee), het juiste abonnement en het juiste adres. Uiteindelijk moet 5G een downloadsnelheid van 1 gigabyte per seconde mogelijk maken.

TNO-consultant Toon Norp noemt het nieuwe abonnement van Vodafone een slimme technische vondst. ‘Ze gebruiken echte 5G-techniek binnen de 4G-band.’ Hij had dergelijke vernieuwing binnen bestaande frequenties pas na de veiling verwacht. ‘Zo kunnen ze sneller 5G introduceren en ervaring opdoen in de praktijk. Ik ken geen ander land waar dit ook gebeurt.’

Afgelopen weken werden diverse zendmasten in Nederland in brand gestoken na geruchten op internet dat de nieuwe 5G-techniek het coronavirus zou veroorzaken. Het RIVM en de Wereldgezondheidsorganisatie onderstrepen dat radiogolven geen virus kunnen doorgeven.

Een 5G-zendmast bij Peltheide, Belgisch Limburg. Beeld AFP

Grootste investering Facebook sinds WhatsApp - 22 april 2020

Facebook heeft een belang van 10 procent genomen in het Indiase Jio Platforms. Daarvoor betaalt het Amerikaanse bedrijf 5,7 miljard dollar. Het is de grootste investering van Facebook sinds het in 2014 WhatsApp overnam.

Jio Platforms omvat verschillende apps zoals JioMart, waar Indiërs online hun boodschappen kunnen doen en thuis kunnen laten bezorgen. Facebook liet al weten mogelijkheden te zien om de onlinewinkel te koppelen aan WhatsApp.

Facebook ziet India als een belangrijke markt. Het bedrijf heeft daar nu al 250 miljoen gebruikers. Een nieuwe betaalfunctie in WhatsApp wordt in India als eerste getest.

Speakerfabrikant Sonos biedt online radio aan - 22 april 2020

Sonos, bekend van zijn soundbars en speakers, heeft een radiodienst gelanceerd via zijn app. Deze bestaat uit verschillende onderdelen. Allereerst Sonos Radio, dat toegang biedt tot maar liefst 60 duizend lokale radiostations. Sonos bood al langer radiostations aan (via de app TuneIn), maar dat waren er veel minder. De dienst is gratis, maar wel met advertenties.

De fabrikant lanceert in andere landen nog meer radiodiensten, maar daar moet Nederland nog even op wachten. Een van die diensten is Artist Stations, waar artiesten de programmering samenstellen. Radioheads Thom Yorke trapt af.

Nu al luistert de helft van de Sonos-gebruikers naar radio, zegt Sonos, wat volgens de fabrikant de potentie van de nieuwe radiodienst laat zien. Gebruikers die niet naar de radio luisteren, gebruiken bijvoorbeeld Spotify. (LV)

Een radiostation met favoriete nummers van Thom Yorke Beeld Sonos

Dataverbruik stijgt sterk in Nederland - 21 april 2020

Het gebruik van mobiele data in Nederland is in vijf jaar tijd geëxplodeerd. In 2019 verbruikten Nederlanders ruim 700 miljard MB via het 4G netwerk, tegen 50 miljard MB in 2014. Het verbruik via het 3G-netwerk bleef gelijk (50 miljard MB). Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in haar halfjaarlijkse Telecommonitor.

Nederlanders verbruiken ieder jaar meer mobiele data. Afgelopen jaar steeg het verbruik weer 32 procent ten opzichte van 2018. Het aantal verstuurde sms’jes daalde in vijf jaar tijd met 10 procent. Daar staat een stijging van het aantal telefoongesprekken (15 procent) tegenover.

Een belangrijke oorzaak van het toegenomen dataverbruik zijn apparaten die met elkaar communiceren. Zoals auto’s, koelkasten, rookmelders, energiemeters. Dergelijke M2M (machine-to-machine) aansluitingen steeg in 5 jaar tijd van 2 miljoen naar 6,7 miljoen aansluitingen.

Bijna alle huishoudens beschikken inmiddels over een snelle internetverbinding. Het percentage huishoudens met een internetverbinding vanaf 30Mbps (Megabit per seconde) steeg afgelopen vijf jaar van 65,5 naar 91,7 procent. Bijna de helft van alle huishoudens surft sneller dan 100Mbps.

T-Mobile (inclusief Tele2) verwerkte in 2019 de helft van alle mobiele data. Het marktaandeel van KPN op dit gebied lag tussen de 25 à 30 procent en dat van VodafoneZiggo op 15 à 20 procent. Wat betreft mobiele aansluitingen bezitten de drie grote providers ieder tussen 20 en 30 procent marktaandeel. (NvB)

Platform voor online concerten in de maak - 21 april 2020

Een Nederlandse app-ontwikkelaar bouwt aan een platform waar consumenten tegen betaling een livestream kunnen bekijken van een artiest naar keuze. Zo kunnen musici of cabaretiers toch nog wat verdienen’, stelt webontwerper Terence Huijgen (29). Het idee kwam van programmamaker Tim Hofman die in een tweet opperde dat een dergelijk platform nuttig zou zijn. Met hulp van zijn vriendin zette Huijgen een dag later een preview online van zijn Home Tour-platform.

Op deze webpagina kunnen consumenten en artiesten hun gegevens achterlaten. Zij ontvangen volgens Huijgen over enkele weken een link met keuzes en betalingsopties. ‘We zijn nu vooral bezig artiesten te bellen om voldoende keuze te organiseren’, zegt Huijgen die thuis werkt vanuit Tweede Exloërmond. Hij is mede-eigenaar van app-ontwikkelaar Reversed Digital in Utrecht. Met tien tot vijftien Nederlandse artiesten zijn inmiddels afspraken gemaakt, stelt de ontwerper; namen mag hij nog niet noemen. ‘Groot genoeg om dit platform te lanceren.’

Artiesten als Yellow Claw en Jeroen van der Boom lieten eerder weten het project te steunen. Wie wil optreden, moet zelf een livestream aanbieden en een prijs bedenken. Circ 2500 consumenten hebben zich tot nu gemeld voor een livestream. Via het Home Tour platform kunnen artiesten ook platen en merchandising gaan verkopen.

Facebook verwijst door naar WHO - 17 april 2020

Facebook gaat actief berichten versturen naar gebruikers die onjuiste berichten over het Corona-virus hebben geliket, doorgestuurd of van commentaar hebben voorzien. Zij worden doorverwezen naar de website van de WHO waarop mythes over het virus worden ontkracht. Het gaat om berichten die al eerder waren verwijderd omdat zij in strijd waren met de huisregels van Facebook. De maatregel is een nieuwe stap van het Amerikaanse techbedrijf ter verbetering van de veiligheid en betrouwbaarheid van haar platform (ruim 2 miljard gebruikers per maand).

Facebook verwijdert al enige jaren berichten die kunnen leiden tot fysieke schade – gewonde of zieke gebruikers, zendmasten die in brand worden gestoken. Over COVID 19 doen veel onjuiste berichten de ronde die door het WHO op een speciale webpagina op een rijtje zijn gezet: nee, het virus wordt niet verspreid door 5G-zendmasten, 10 seconden je adem inhouden zonder hoesten bewijst niet dat je virusvrij bent, in de brandende zon staan biedt geen bescherming. Gebruikers die hebben gereageerd op dergelijke onjuiste berichten, ook in Nederland, krijgen komende weken bericht van Facebook.

Het platform stelt afgelopen weken al honderdduizenden berichten te hebben verwijderd met schadelijke claims over het corona-virus. ‘We willen gebruikers die mogelijk in aanraking zijn geweest met schadelijke informatie over het virus verbinden met gezaghebbende bronnen waar zij de waarheid kunnen vinden’, stelt integriteitsmanager Guy Rosen in een blogpost. ‘Voor het geval zij elders die informatie weer tegenkomen.’

Facebook ontving afgelopen jaren veel kritiek over de veiligheid op het grootste online platform. Het bedrijf laat inmiddels 35.000 contentmoderators (intern en extern) speuren naar berichten die in strijd zijn met de huisregels. Zij trekken ook tips van gebruikers na. Daarnaast is er een groot grijs gebied van nepnieuws dat niet persé tot fysieke schade leidt. Zoals een brief van Bill Gates die nooit door de tech-filantroop geschreven is. Externe factcheckers kunnen zulke berichten doorgeven, waarna Facebook het bericht minder zichtbaar maakt en van een waarschuwing voorziet. In maart gebeurde dat bij 40 miljoen berichten, gebaseerd op 4000 artikelen. Na het versturen van een waarschuwing, meldt Facebook, klikte 95 procent niet meer door op zo’n bericht. Tot slot verspreidt Facebook zelf informatie op haar platform over corona en verwijst daarbij door naar organisaties als het WHO of het RIVM . Daardoor klikte volgens het bedrijf 350 miljoen gebruikers op een link voor meer informatie.

Online belangenorganisatie Avaaz presenteerde deze week een onderzoek waaruit blijkt dat Facebook niet alle schadelijke berichten over Corona-virus weet te vinden en te verwijderen. Zij onderzochten 13 video’s van nepnieuws over Corona die afgelopen drie maanden ruim 47 miljoen keer zijn bekeken. Facebook stelt dat deze selectie niet representatief is, maar verwelkomt alle hulp. Avaaz noemt de nieuwe berichtendienst van Facebook in de krant The Guardian een moedige stap voorwaarts, maar pleit voor meer. Alle gebruikers die een schadelijk bericht in hun newsfeed kregen, moeten volgens de belangenorganisatie een waarschuwing en een doorverwijzing ontvangen.

Gmail-eigenaar Google waarschuwt dat oplichters het virus op grote schaal misbruiken. Die sturen dagelijks zo’n 18 miljoen phishing mails over Corona in een poging wachtwoorden en andere persoonlijke gegevens te stelen. Gebruikers ontvangen nep-mail van bijvoorbeeld de WHO met het verzoek een app te downloaden, of van een hulporganisatie die voedselhulp aanbiedt. Google claimt 99,9 procent van de 100 miljoen phishing-mails per dag automatisch te blokkeren. Het coronavirus leidt volgens IT-beveiligingsbedrijven tot een forse toename van kwaadaardige mail. (NvB)

This undated image provided by Facebook shows the Facebook app on a cellular telephone. Facebook will soon let you know if you shared or interacted with dangerous coronavirus misinformation on the site, the latest in a string of aggressive efforts the social media giant is taking to contain an outbreak of viral falsehoods. (Facebook via AP) Beeld AP

Facebook maakt schaduwnetwerk voor trol-imiterende bots- 16 april 2020

Net als alle andere sociale netwerken heeft Facebook last van mensen die het netwerk misbruiken voor spam, haat en pesterijen. Al eerder experimenteerde Facebook met bots die dit gedrag simuleren, maar deze poging wordt nu een stuk grootschaliger aangepakt met een zogenoemd Web Enabled Simulation.

Doel is om een kopie van het gewone Facebook te maken, maar dan helemaal bevolkt met bots. Deze vertonen vergelijkbaar gedrag als op het echte Facebook, zo beschrijven de onderzoekers in een paper. Zo zullen er volop vriendschappen worden gesloten, maar zullen er ook bots zijn die zich misdragen. Net als op het echte Facebook dus. Het netwerk hoopt van het gedrag van de bots te leren om daarna verbeteringen te kunnen aanbrengen. (LV)

Apple heeft nieuwe goedkope iPhone, met homeknop - 15 april 2020

De iPhone SE is gloednieuw, maar ziet er gedateerd uit. Dat laatste klopt: het ontwerp is vrijwel identiek aan de oude iPhone 8. Die op zijn beurt weer op de iPhone 7 leek, die was gebaseerd op de iPhone 6. En deze iPhone 6 zag in 2014 het licht. Een zes jaar oud ontwerp dus. Dat betekent goed nieuws voor mensen die van de ouderwetse homeknop houden. Ze moeten dan wel brede randen en een klein scherm op de koop toe nemen.

De techniek is uiteraard wel nieuw. De SE is voorzien van de laatste A13 Bionic-chip. Het is de tweede keer dat Apple een SE-model op de markt bracht. Eerder deed het bedrijf dat in 2016, toen het teruggreep op het iconische ontwerp van de 4 en 5. De grootste aantrekkingskracht van de SE is niet de homeknop, maar de prijs. Deze ligt met 489 euro een stuk lager dan recente nieuwe iPhones. (LV)

De nieuwe iPhone SE heeft slechts één camera Beeld Apple

Nieuwe telefoons van OnePlus en Oppo - 15 april 2020

De Chinese telefoonfabrikant OnePlus onderscheidde zich afgelopen jaren met premium toestellen die flink goedkoper waren dan de topmodellen van Samsung en Apple. De zojuist gepresenteerde OnePlus 8 Pro is het antwoord op de Samsung Galaxy S20 serie en de iPhone 11. De specificaties lezen als een opsomming van snufjes waar telefoongebruikers nu graag extra voor betalen: een royaal scherm dat zich ververst met 120 Hz (dat scrolt lekkerder), vier camera’s met hoge resolutie (tot 48 MP), draadloos opladen (30 watt), geschikt voor 5G-internet. Met de verbeteringen ging ook de prijs flink omhoog, naar 899 euro. Er is ook een eenvoudiger versie, de OnePlus 8, voor 699 euro.

OnePlus is onderdeel van elektronicareus BKK uit het Zuid-Chinese Guangdong, dat tevens de telefoonmerken Oppo, Vivo en Realme bezit. Oppo is het belangrijkste merk van de fabrikant, populair in China en India, en afgelopen jaar nummer vier van de wereld na Samsung, Huawei en Apple. Oppo lanceerde onlangs twee 5G-telefoons, de Find X2 Neo en X2 Light, die het bedrijf aanprijst als de dunste modellen op de markt. De specificaties zijn minder indrukwekkend dan die van OnePlus, maar dat geldt ook voor de prijs (van 499 tot 699 euro). (NvB)

Zoom neemt extra veiligheidsmaatregelen na stortvloed van kritiek – 9 april 2020

De populaire videotool Zoom heeft een aantal maatregelen genomen om zijn hevig bekritiseerde dienst te verbeteren. Hiermee wordt een aantal pijnpunten weggenomen. De belangrijkste maatregel is de komst van een duidelijke securityknop. Verder staat het gebruik van een wachtwoord nu standaard aan bij de instellingen en toont Zoom niet langer meer het unieke ID in de adresbalk.

Dit alles moet ‘zoombombing’ voorkomen: ongenode gasten die een Zoom-meeting verstoren met aanstootgevende beelden. Deze week nog werd een school in Zoetermeer tijdens een online les getrakteerd op porno. De school had zijn instellingen niet op orde. (LV)

Facebook deelt data ter bestrijding coronavirus – 7 april 2020

De Amerikaanse techreus Facebook gaat meer gegevens over haar gebruikers delen ter bestrijding van het coronavirus. De data die ruim 2 miljard Facebook- en Instagram-gebruikers genereren, geven volgens het bedrijf een actueel inzicht in mobiliteit en de mate van verbondenheid tussen regio’s. Daarmee volgt Facebook het initiatief van Google, die vorige week een massa gegevens vrijgaf over de mobiliteit van haar gebruikers.

Facebook zoekt sinds 2017 naar niet-commerciële manieren om haar data in te zetten via het programma Data for Good. Een deel van die gegevens mag iedereen inzien, zoals zeer gedetailleerde kaarten over bevolkingsdichtheid, een deel is louter toegankelijk voor wetenschappelijke instellingen voor academisch onderzoek of voor hulporganisaties ten tijde van calamiteiten. Facebook zegt louter geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens te delen van haar gebruikers.

Onderzoekers en hulpverleners kunnen met behulp van FB-data per regio opzoeken waar mensen wonen, of zij thuisblijven, hoe ver zij zich bewegen en hoe goed zij mobiel bereikbaar zijn. Door vriendnetwerken per regio te analyseren, biedt Facebook een nieuw middel om de waarschijnlijkheid van een virusverspreiding tussen regio’s te voorspellen. In de Verenigde Staten verstuurt Facebook ook een enquête naar gebruikers over hun gezondheid, in samenwerking met de Carnegie Mellon Universiteit. Het is de bedoeling dit wekelijks te herhalen en – bij bewezen nut – in andere landen op te zetten. In Nederland werkt Facebook naar eigen zeggen nog niet samen met een wetenschappelijke instelling. (NvB)

WhatsApp beperkt het doorsturen van (virale) berichten - 7 april 2020

WhatsApp gaat het doorsturen van berichten verder beperken. Tijdens de coronacrisis ziet het platform een ‘aanzienlijke toename in de hoeveelheid doorgestuurde berichten die gebruikers kunnen overrompelen en die bijdragen aan het verspreiden van desinformatie’.

Of een doorgestuurd bericht een grappige video is, nuttige informatie, het zoveelste geinige quizje of schadelijk nepnieuws weet WhatsApp niet: alle berichten zijn versleuteld. Het platform maakt dan ook geen onderscheid tussen virale berichten bij het beperken ervan.

Vorig jaar beperkte de dienst al het doorsturen van virale berichten tot maximaal vijf personen. Deze limiet is nu teruggebracht tot één. Wat exact de definitie van een viraal bericht is, maakt WhatsApp in zijn laatste blogpost niet bekend. Volgens The Verge gaat het om berichten die al eerder langs een keten van minimaal vijf andere personen zijn gegaan. (LV)

WhatsApp puts new limits on the forwarding of viral messages https://t.co/Al6Q3ahzMr pic.twitter.com/KqLkesx2IS — The Verge (@verge) 7 april 2020

Privacytoezichthouder wil overkoepelende app voor volgen besmettingen - 7 april 2020

Veel Europese landen ontwikkelen momenteel apps die moeten helpen de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hierdoor dreigt een wildgroei aan apps te ontstaan, die allemaal net wat anders omgaan met data en privacy. Onwenselijk, vindt de European Data Protection Supervisor.

Deze overkoepelende EU-privacywaakhond pleit daarom voor een gezamenlijke Europese app. Overigens is er al een groep van 130 Europese experts die de krachten wil bundelen voor een app die bijhoudt waar mobiele telefoons zich bevinden. In Nederland lanceerde het LUMC vorige week al de app Covid Radar, die gegevens over klachten en gedrag van mensen verzamelt om te onderzoeken hoe het virus zich ontwikkelt. (LV)

Meer over corona-apps

Een groep van 130 Europese experts wil een app voor smartphones ontwikkelen die bijhoudt waar mobiele telefoons zich bevinden. Nederlandse app-makers zijn klaar voor corona-app. Maar de overheid hapt niet.



Apps kunnen helpen de coronacrisis te bezweren, helpt dit privacy om zeep?

De corona-app van het LUMC. Beeld LUMC

Investeerders steken miljard dollar in Airbnb - 7 april 2020

Airbnb heeft twee grote nieuwe investeerders gevonden. Zijn zullen samen 1 miljard dollar in het woningverhuurplatform steken, zo maakte het verhuurplatform bekend.

Het Amerikaanse bedrijf zou eigenlijk dit jaar naar de beurs gaan in New York, maar volgens ingewijden zijn die plannen op de lange baan geschoven. Het bedrijf gaat door de wereldwijde coronacrisis door een moeilijke periode.

De specifieke voorwaarden van de deal zijn niet bekendgemaakt. Wel liet Airbnb weten dat het geld onder meer gebruikt zal worden voor investeringen voor de langere termijn. (LV)

Vorige afleveringen van het techblog

Eerdere bijdragen aan het techblog vindt u hier.