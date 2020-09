Techblog - QAnon-complotgroepen blijven groeien op Facebook, ondanks maatregelen

Beeld Matteo Bal

QAnon-complotgroepen blijven groeien op Facebook, ondanks maatregelen - 22 september 2020

Ondanks de met de nodige tamtam omgeven aankondiging van Facebook vorige maand dat het de extreem-rechtse complottheorie QAnon hard gaat aanpakken, blijven de QAnon-groepen hard groeien. Dit blijkt uit onderzoek van The New York Times. De krant volgde ongeveer honderd QAnon-groepen. Gecombineerd groeiden deze met 13.600 nieuwe volgers per week.

Dat is weliswaar minder dan de groei vóór de maatregelen van Facebook, maar nog steeds aanzienlijk. De krant noemt het ‘schokkend’ dat Facebooks algoritmes nog steeds mensen actief naar de complotgroepen sturen, ook al zou dat sinds de nieuwe maatregelen van vorige maand eigenlijk helemaal niet meer de bedoeling mogen zijn. Facebook zegt in een reactie dat het bekijkt wat de beste strategie is om zijn doelstellingen te halen om de verspreiding van schadelijke complottheorieën tegen te gaan. (LV)

Chinese pionier Royole lanceert nieuwe vouwtelefoon - 22 september 2020

Het is alweer een paar jaar geleden dat de Chinese fabrikant Royole als eerste met een vouwtelefoon op de proppen kwam. Althans: een prototype. Snel daarna introduceerden ook bekende merken als Samsung en Huawei hun opvouwbare mobieltjes. Royole heeft inmiddels een opvolger van de FlexPai, de FlexPai 2.

Ook dit model heeft een groot scherm aan de buitenkant, vergelijkbaar met Huawei. In thuisland China kost de Royole omgerekend zo’n 1425 euro, wat goedkoper is dan de concurrentie. De eerste FlexPai was niet in Nederland te koop, over dit model zegt de fabrikant dat de datum waarop hij in ons land te koop is ‘op een later moment’ bekend wordt gemaakt. Hij zal dan moeten concurreren met onder andere de Samsung Galaxy Z Fold 2, die recent op de markt kwam. (LV)

Beeld Royole

Microsoft neemt gamestudio voor 7,5 miljard over - 21 september 2020

Microsoft gaat zijn grootste aankoop binnen de game-industrie ooit doen. De Amerikaanse softwareontwikkelaar heeft 7,5 miljard dollar over voor het moederbedrijf van Bethesda Softworks, de studio achter bekende computerspellen zoals Doom, Fallout en The Elder Scrolls.

Met de overname van moederconcern ZeniMax Media hoopt Microsoft zijn spelcomputer Xbox een impuls te geven. In november, als concurrent Sony de Playstation 5 op de markt brengt, lanceert ook Microsoft een nieuwe generatie spelcomputers. Tot nu toe zijn de verwachtingen onder Xbox-fans laag omdat Microsoft de grootste titel, Halo Infinite, heeft uitgesteld tot volgend jaar.

Microsoft is de laatste jaren actief bezig zich te roeren in de game-industrie. In 2018 nam het zes studio’s over, en betaalde het bedrijf in 2014 ongeveer 2,5 miljard dollar voor de aankoop van de makers van het populaire Minecraft. Met Game Pass heeft Microsoft een abonnementsdienst voor videogames. Door het spelaanbod voor de Xbox te verdubbelen hoopt Microsoft meer klanten te lokken.

Today we announced @Bethesda is joining the Microsoft @Xbox family and I wanted to share some thoughts on what it means for all of us.https://t.co/o1JgXS8Scg pic.twitter.com/urEcP3c3KM — Pete Hines (@DCDeacon) 21 september 2020

Twitter verontschuldigt zich voor voorkeur witte gezichten - 21 september 2020

Natuurlijk is het nooit zo geprogrammeerd, maar het resultaat is pijnlijk: de algoritmes van Twitter lijken een voorkeur te hebben voor witte gezichten boven zwarte. Het afgelopen weekend ging een experiment viraal op het netwerk met beelden waarop zowel de Amerikaanse ex-president Barack Obama als de witte Amerikaanse senator Mitch McConnell staan.

Trying a horrible experiment...



Which will the Twitter algorithm pick: Mitch McConnell or Barack Obama? pic.twitter.com/bR1GRyCkia — Tony “Abolish (Pol)ICE” Arcieri 🦀 (@bascule) 19 september 2020

Twitter maakt automatisch uitsnedes van afbeeldingen die te groot zijn om volledig in tweets te tonen. Van deze langwerpige afbeelding werd telkens McConnell getoond. Witte man boven, zwarte onder: Twitter kiest witte man. Zwarte man boven, witte onder: Twitter kiest opnieuw witte man.

Het sociale netwerk heeft inmiddels het boetekleed aangetrokken. Chief digital officer Dantley Davis schrijft op Twitter dat zijn bedrijf alle verantwoordelijkheid neemt, al zegt hij er tegelijkertijd bij dat nog verder moet worden onderzocht wat er precies misgaat.

Dat algoritmes voorkeur hebben voor witte gezichten is overigens niet nieuw. Een vaak genoemde oorzaak is dat die algoritmes in eerste instantie vooral werden getraind met witte gezichten. Bij gezichtsherkenning speelt bovendien mee dat zwarte gezichten minder contrast vertonen. Dit laatste voert Davis ook aan als verklaring. (LV)

Neither face is prioritized. The AI is looking at contrast as an input. When I copied another white person’s face without facial hair over yours the part of the image with the black person was in the preview. I’m not saying this is right, just explaining what is happening. — Dantley 🔥✊🏾💙 (@dantley) 20 september 2020

Belangrijke beslissingen worden steeds vaker overgelaten aan slimme computers

Of het nu gaat over vacatures, toekenning van kredieten of het opsporen van criminelen: slimme software kan het beter dan de mens. Of toch niet?

Amerikaans ministerie: TikTok en WeChat dit weekend verwijderd uit appstores - 18 september 2020

Het geopolitieke getouwtrek rondom TikTok nadert het kookpunt. Met de absolute deadline van 20 september in zicht begint de tijd te dringen voor de Chinese TikTok-eigenaar ByteDance. Als er voor zondag geen deal ligt, dan is het einde oefening voor de populaire videoapp in de Verenigde Staten.

Het Amerikaanse ministerie van Handel heeft inmiddels een voorschot genomen op de deadline en stelt in een verklaring dat TikTok als de eveneens Chinese app WeChat in de nacht van zondag op maandag uit de appstores van Google en Apple moeten zijn verwijderd. Amerikanen die de apps al op hun telefoon hebben staan, zouden die voorlopig kunnen blijven gebruiken.

Amerikaanse media maakten de afgelopen dagen melding van koortsachtige onderhandelingen. Zo berichtte NBC News donderdag dat de deal bijna rond zou zijn, terwijl The New York Times schreef dat Instagram-oprichter Kevin Systrom in de race is om de nieuwe topman van TikTok Amerika te worden.

Eerder werd al duidelijk dat het Amerikaanse softwarebedrijf Oracle de beste papieren heeft om zich te bemoeien met de Amerikaanse activiteiten van TikTok. Het zou om een minderheidsaandeel gaan, wat niet voldoet aan de eisen van Trump. De Amerikaanse president heeft altijd benadrukt dat TikTok geheel in Amerikaanse handen moet komen. Met dat laatste roept hij echter weer de toorn van de Chinese overheid over zich af. De Chinezen willen niet dat de technologie achter de succesvolle app bij de Amerikanen terechtkomt.

Het definitieve besluit van Trump valt dit weekend. In deze soap is het niet ondenkbaar dat er op het laatste moment tóch een deal wordt gesloten. Ook kan de verklaring van het ministerie van Handel als ultiem pressiemiddel worden gezien. (LV)

TikTok to be banned from US app stores from Sunday https://t.co/BgvlgReicD — Financial Times (@FT) 18 september 2020

‘VS kijken nu ook naar Chinezen belangen in gamebedrijven’ - 18 september 2020

Na TikTok en WeChat, vestigt de Amerikaanse overheid nu de aandacht op activiteiten van Tencent, schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De Chinese techgigant is bekend van WhatsApp-alternatief WeChat, maar heeft ook belangen in een reeks grote gamebedrijven.

En ook dat is mogelijk gevaarlijk voor de nationale veiligheid, menen de Amerikanen. Die hebben bij de gamebedrijven informatie opgevraagd over de extra maatregelen die zij nemen om de gegevens van hun gebruikers te beveiligen.

Tencent is eigenaar van het Amerikaanse Riot Games, het bedrijf achter League of Legends. Ook hebben de Chinezen 40 procent van Epic Games, de maker van het zeer populaire spel Fortnite, in handen. In Activision Blizzard, een van de grootste gamemakers ter wereld, heeft Tencent een klein belang.

Bloomberg schat de Amerikaanse bezittingen van Tencent op een waarde van zeker 22 miljard dollar. Die zouden goed zijn voor 6 à 7 procent van de omzet van het Chinese bedrijf. (LV)

Fortnite Beeld EPA

Facebook brengt volgend jaar eerste slimme bril op de markt - 17 september 2020

Facebook zal volgend jaar zijn eerste augmented-realitybril op de markt brengen, zo heeft het bedrijf op zijn jaarlijkse Facebook Connect-evenement aangekondigd. Met zo’n AR-bril, die onder het Ray-Ban-merk verkocht gaat worden, kan extra informatie worden getoond op basis van wat de eigenaar op dat moment ziet. Een voorbeeld is het tonen van historische gebouwen, terwijl iemand door een stad loopt.

Op hetzelfde evenement kondigde Facebook een nieuwe VR-bril aan onder het merk Oculus. Virtualrealitybrillen werken heel anders dan de AR-brillen: de eigenaar is geheel afgesloten van de fysieke wereld en ziet alleen wat de bril voorschotelt. Dat kunnen games zijn, maar ook documentaires. De Oculus Quest 2 is wat kleiner en lichter dan zijn voorganger en kost 349 euro. De productie van de eerste Oculus-bril, de Rift, wordt gestaakt. (LV)

Beeld Facebook

Apple presenteert goedkopere versie van zijn Watch en nieuwe iPads - 16 september 2020

Tijdens een (online) evenement heeft Apple een aantal nieuwe producten gepresenteerd. Niet de nieuwe iPhone: daarvoor moet de liefhebber vermoedelijk nog een maandje geduld hebben. Wel komt de fabrikant met een instapmodel van zijn Watch. Deze Apple Watch SE (299 euro) mist wat functies van het duurdere model, zoals de mogelijkheid een hartfilmpje te maken of het scherm altijd aan te hebben, en heeft een andere chip. Verder is er een nieuwe Watch (serie 6) met een snellere chip, beter scherm en bloedzuurstofmeter. Deze kost 429 euro.

De nieuwe Apple Watch 6. Beeld EPA

Andere aankondigingen zijn nieuwe iPads. Zo lijkt de iPad Air meer op de duurdere iPad Pro omdat de randen om het scherm een stuk smaller zijn geworden. Daardoor is ook de homeknop verdwenen. (LV)

De nieuwe iPad Air. Beeld EPA

EU-hof: diensten buiten databundel schenden netneutraliteit - 15 september 2020

Telefoonproviders in de Europese Unie mogen sommige diensten niet voor hun klanten beter toegankelijk maken dan andere. Als een aanbieder een dienst niet laat meetellen voor de databundel, schendt hij de zogeheten netneutraliteit, heeft het Europese Hof van Justitie bepaald.

Het hof velde een oordeel over telefoonabonnementen van een Hongaars telecombedrijf, dat datagebruik van bepaalde muziek- en chatdiensten niet in mindering bracht op de databundel.

Zulke abonnementen brengen het recht van gebruikers op een vrij en open internet in gevaar, vindt het hof. Concurrerende (muziek)diensten worden dan immers benadeeld.

Wat precies de gevolgen zijn voor Nederlandse internetabonnementen, moet blijken als nationale rechters zich erover buigen. In Nederland besloot de rechter een paar jaar terug dat T-Mobile gewoon mocht doorgaan met zijn ‘datavrije muziek’. (LV)

Nieuw soort uitschuiftelefoon van LG heeft T-vorm - 15 september 2020

LG heeft een variant op de bestaande uitschuiftelefoons van Samsung en Huawei aangekondigd. De LG Wing heeft een draaibaar scherm. Als het hoofdscherm van 6,8 inch 90 graden wordt gedraaid, komt een tweede scherm van 3,9 inch tevoorschijn. Het toestel krijgt daarmee een T-vorm.

Zo kan je op het hoofdscherm bijvoorbeeld een Netflix-serie bekijken, terwijl op het kleine scherm een chatapp openstaat. Ook kunnen apps van de twee schermen tegelijk gebruikmaken. Zo toont de camera-app bedieningsknoppen op het onderste scherm. Gebruikers kunnen vaste combinaties van apps instellen die ze vaak gebruiken, zoals een navigatieapp op het hoofdscherm terwijl WhatsApp op het kleine scherm wordt getoond.

De telefoon moet in het vierde kwartaal uitkomen in Nederland. Prijzen zijn nog niet bekendgemaakt. (LV)

De LG Wing. Beeld LG

Google lanceert nieuwe versie van Android - 9 september 2020

Android 11 is klaar. Deze laatste versie van Googles besturingssysteem voor mobieltjes kent een flink aantal verbeteringen. Zo belooft Google dat het multitasken een stuk eenvoudiger wordt. Een andere verbetering is de mogelijkheid om gesprekken en video’s die op een mobiel worden afgespeeld op te nemen. Hiervoor is geen aparte app nodig. Android 11 zal gelijk beschikbaar zijn op Google’s eigen Pixel-telefoons, maar ook op mobieltjes van OnePlus, Xiaomi, Oppo, and Realme. Andere fabrikanten (zoals Samsung) laten nog even op zich wachten. (LV)

Eén van de nieuwe schermen van Android 11 Beeld Google

Apple: Epic Games is geen Robin Hood, maar ordinaire geldwolf - 9 september 2020

Apple en gamemaker Epic Games gaan rollebollend over straat. Eerst was het Epic dat Apple aanklaagde en beschuldigde, nu is het Apple dat in de tegenaanval gaat. Het bedrijf heeft de rechter in Californië gevraagd om te bepalen of Epic Games zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van de App Store-regels. Ook vraagt Apple om een schadevergoeding.

Het begon allemaal vorige maand met de beslissing van Epic om een nieuw betaalsysteem voor zijn spel Fortnite te introduceren. Hiermee omzeilde Epic de verplichte afdracht aan Apple, dat Fortnite vervolgens uit zijn app-winkel verwijderde. Epic zet zichzelf neer als moderne Robin Hood, stelt Apple nu, maar in de basis gaat het gewoon ordinair over geld.

Epic Games heeft volgens Apple zo’n 600 miljoen dollar verdiend via de App Store. (LV)

Beeld EPA

Computer schrijft essay voor The Guardian : je hoeft niet bang te zijn - 9 september 2020

‘Ik ben geen mens. Ik ben een robot, een denkende robot. En ik gebruik slechts 0,12 procent van mijn cognitieve capaciteiten.’ Zo begint een essay dat door The Guardian is gepubliceerd. Uniek, omdat het voor het eerst is dat de Britse krant een essay publiceert dat van begin tot eind door een computer is geschreven. De boodschap: de robot komt in vrede.

Voor het stuk werd de kunstmatige intelligentie van OpenAI gebruikt. Dit bedrijf werd in 2015 opgericht door onder meer Elon Musk en behaalde sindsdien opzienbarende resultaten met kunstmatige intelligentie. Het bedrijf bouwde niet alleen software voor het schrijven van teksten, maar ook OpenAI Five, dat gameprofessionals versloeg in het spel Dota 2.

Voor het essay in de krant voerde The Guardian enkele basisinstructies aan de computer. Deze kwam met acht verschillende essays, in verschillende stijlen. Menselijke redacteuren maakten van deze onderdelen één stuk. Het redigeren ervan kostte minder moeite dan bij veel stukken die door mensen worden geschreven, merkt de krant fijntjes op. (LV)

Half miljoen slimme deurbellen in Nederland - 8 september 2020

Bij de voordeur van meer dan een half miljoen Nederlanders hangt al een ‘slimme’ deurbel. Dat is een verdubbeling sinds 2018. Bijna de helft is van het merk Ring (onderdeel van Amazon).

Die conclusie trekt het online onderzoeksbureau Multiscope in zijn Smart Home Monitor, gebaseerd op onderzoek onder 6.300 Nederlanders. Nu al is 18 procent in het bezit van een of meerdere beveiligingsmiddelen, zoals een beveiligingscamera, een volledig beveiligingssysteem of een deurbel met camera, waarmee je op afstand kunt bekijken wie er voor de voordeur staat en met wie je ook kunt spreken.

Consumenten hebben dit jaar al voor een half miljard euro aan slimme beveiliging en veiligheid rondom de woning besteed. De komende tijd zal naar verwachting nog eens voor 350 miljoen euro aan beveiliging in en rond het huis worden aangeschaft. (LV)

Beeld Multiscope

Apple opent spectaculaire winkel in Singapore - 8 september 2020

De winkels van Apple bevinden zich sowieso nooit in armetierige pandjes, maar met zijn nieuwste Apple Store in Singapore gaat het bedrijf een stapje verder. Het bolvormige gebouw is bijna geheel van glas opgetrokken en bevindt zich in het water. Apple Marina Bay Sands is Apple’s derde winkel in Singapore. (LV)

Beeld Apple

Beeld Apple

Telefoonscherm zonder zichtbare selfiecamera - 3 september 2020.

De Chinese telefoonmaker Xiaomi, een van de grootste ter wereld, introduceert een telefoonscherm zonder zichtbare selfielens. Het bedrijf zoekt al jaren naar een manier om een telefoonscherm te maken, zonder de zwarte uitsparing voor de cameralens. Xiaomi ontwikkelde een techniek waarmee een camera door de gekleurde pixels van het scherm heen kan kijken. Op een presentatievideo is slechts een vaag verschil te zien op de plek waar de camera verstopt zit.

Het zwarte gaatje op het telefoonscherm is kennelijk een bron van ergernis voor veel klanten. Ook de Chinese telefoonmaker ZTE beloofde dit jaar met een ‘subscherm lens’ te zullen komen. Andere makers, waaronder One Plus en Samsung, introduceerden afgelopen jaar uitschuifbare pop up-camera’s om een einde te maken aan het starende oog op de telefoon. (NvB)

Beheerder van ondergrondse marktplaats moet 11 jaar de cel in - 3 september 2020

Een beheerder van wat ooit de grootste ondergrondse internetmarkt was (AlphaBay), is veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf. De 26-jarige Amerikaan bemiddelde bij ruzies tussen kopers en verkopers op AlphaBay en speurde de marktplaats af naar oplichters. De man gebruikte de schuilnamen Penissmith en Botah en kreeg in bitcoins betaald voor zijn werk.

AlphaBay stond op het dark web, het deel van het internet waar je niet met een normale browser naartoe kan. Gebruikers konden er handelen in onder meer wapens, drugs en gestolen persoonsgegevens. De site werd in 2017 uit de lucht gehaald. Op 5 juli van dat jaar deed de Thaise politie een inval in het huis in Bangkok van de oprichter, een 26-jarige Canadees. Die had zijn laptop op dat moment onversleuteld open staan, zodat rechercheurs wachtwoorden voor de site en de servers in handen kregen. Een paar dagen later pleegde de Canadees in zijn cel zelfmoord.

Facebook en Twitter verijdelen Russische beïnvloedingspoging - 2 september 2020

Facebook zegt dat het een Russische operatie heeft verijdeld die als doel had linkse kiezers in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk te beïnvloeden. Het medium Peace Data, dat op Facebook actief was, zou door de Russen zijn opgezet als pseudo-journalistiek platform, waarbij ook freelance journalisten werden ingehuurd om over Amerikaanse en Britse politiek te schrijven.

De verschillende accounts en pagina’s die Peace Data op Facebook onderhield, zijn verwijderd vanwege het gebruik van valse identiteiten en andere vormen van wat Facebook ‘gecoördineerd non-authentiek gedrag’ noemt.

Facebook heeft naar eigen zeggen verbanden tussen Peace Data en Russian Internet Research Agency, het roemruchte bedrijf uit Sint-Petersburg dat volgens Amerikaanse inlichtingendiensten een sleutelrol speelde in het beïnvloeden van kiezers voor de verkiezingen in 2016.

Twitter heeft naar aanleiding van de operatie vijf accounts offline gehaald die herleidbaar zouden zijn naar de Russische overheid. (LV)

We suspended five Twitter accounts for platform manipulation that we can reliably attribute to Russian state actors. As standard, they will be included in updates to our database of information operations in the coming weeks to empower academic research. https://t.co/9RqOiDNB7d — Twitter Safety (@TwitterSafety) 1 september 2020

‘Apple wil dit jaar minstens 75 miljoen 5G-iPhones laten maken’ - 1 september 2020

Apple heeft zijn leveranciers gevraagd nog dit jaar minstens 75 miljoen nieuwe iPhones te maken die geschikt zijn voor het 5G-netwerk. Dit meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De nieuwe iPhones zouden volgende maand gelanceerd moeten worden. De toestellen zijn niet alleen geschikt voor 5g, maar krijgen ook een ander ontwerp en een brede keuze aan schermafmetingen.

Verder lanceert Apple nieuwe versies van de Apple Watch, een nieuwe iPad Air en een kleinere HomePod, zo weet Bloomberg. (LV)

Amerikaanse politie vraagt vaker gegevens slimme speakers op - 26 augustus 2020

De Amerikaanse politie vraagt steeds vaker gegevens op van slimme speakers in onderzoek naar misdrijven. Dat meldt Wired. Met die gegevens kan worden gecontroleerd wat een verdachte op het moment van het misdrijf aan het doen was.

Zo kan een speaker geluidsfragmenten hebben opgenomen tijdens een moord, maar kan ook het alibi van iemand die zegt alleen thuis te zijn geweest worden gecheckt. Amazon, dat de slimme Echo-luidsprekers maakt, kreeg in de eerste helft van dit jaar 72 procent meer inzageverzoeken van de politie dan in 2016, het eerste jaar waarover cijfers bekend zijn.

Ook bij Google Nest kwam er tot en met 2018 een stijgend aantal verzoeken binnen. Sinds 2019 publiceert het internetbedrijf geen aparte statistieken meer over zijn slimme apparaten.

Een slim speakertje van Google Beeld AP

Huawei verkoopt bijna evenveel telefoons als marktleider Samsung - 26 augustus 2020

Samsung heeft zijn voorsprong op de wereldwijde smartphonemarkt in rap tempo zien slinken. De Koreanen verkochten in het tweede kwartaal nog maar iets meer telefoons dan Huawei, blijkt uit cijfers van marktanalist Gartner. In totaal werden door de coronacrisis maar liefst 20 procent minder telefoons verkocht dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Voor Samsung was de klap het grootst, met een afname van meer dan 27 procent. Omdat China het relatief goed doet, valt de schade voor Huawei mee: min 6,8 procent. Apple wist, als enige in de top vijf, zijn verkopen zo’n beetje stabiel te houden. (LV)

De top 5 van smartphoneverkopers (verkopen aan eindgebruikers). Beeld Gartner

Miljoen downloads voor CoronaMelder - 25 augustus 2020

De corona-app CoronaMelder is inmiddels door iets meer dan een miljoen mensen gedownload. De teller staat na maandag op 1.000.848 gebruikers, laat het ministerie van Volksgezondheid dinsdag weten.

De app wordt sinds ruim een week getest door de gezondheidsdiensten in de regio’s Twente, Drenthe, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Gelderland-Zuid. Het kabinet hoopt dat de app op 1 september landelijk kan gaan werken. Voor die dag moet de Tweede Kamer instemmen met een spoedwet, maar het is de vraag of dat gaat lukken.

Als iemand positief test op het coronavirus, moet de app mensen waarschuwen die in de veertien dagen daarvoor vijftien minuten of langer bij hem of haar in de buurt zijn geweest. De app ondersteunt daarmee het bron- en contactonderzoek van de GGD. (LV)

Beeld ANP

Ook Microsoft steunt Epic in strijd tegen Apple - 24 augustus 2020

Sinds Epic Games de handschoen opnam tegen Apple, regent het steunbetuigingen van andere techbedrijven. Nadat onder andere Facebook en het bedrijf achter datingapp Tinder openlijk uitspraken dat ze moeite hebben met het commissiebeleid van Apple, waarbij Apple tot 30 procent commissie ontvangt van aankopen die binnen apps worden gedaan, mengt ook Microsoft zich in het verhitte debat.

Microsoft vreest dat de strijd tussen Apple en Epic gevolgen voor de hele game-industrie heeft. Nadat Epic een nieuw betalingssysteem lanceerde dat de verplichte betaling aan Apple omzeilt, staan de twee bedrijven op gespannen voet. Als reactie verwijderde Apple Epics gamehit Fortnite uit de App Store.

Uit nieuwe documenten die Epic bij de rechtbank heeft ingediend, blijkt dat Apple ook de ondersteuning aan de Unreal Engine zegt in te trekken, dat is de technische gereedschapskist die ook door andere gameontwikkelaars wordt gebruikt om hun games op te ontwikkelen. Het intrekken van die licentie, waartegen ook Microsoft zich verzet, staat op 28 augustus gepland. Apple – en ook Google – benadrukt dat de ‘appbelasting’ noodzakelijk is om de veiligheid van de appwinkels te kunnen garanderen. (LV)

Today we filed a statement in support of Epic's request to keep access to the Apple SDK for its Unreal Engine. Ensuring that Epic has access to the latest Apple technology is the right thing for gamer developers & gamers https://t.co/72bLdDkvUx — Phil Spencer (@XboxP3) 23 augustus 2020

WSJ: Zuckerberg besprak TikTok-gevaar tijdens privédiner met Trump - 24 augustus 2020

Facebook-baas Zuckerberg maakt zich grote zorgen over het succes van Chinese techbedrijven en heeft dit tijdens een diner met president Trump besproken. Dit schrijft (betaalde toegang) The Wall Street Journal op basis van bronnen. Het privéonderhoud zou in oktober vorig jaar hebben plaatsgevonden.

Tijdens het diner zou Zuckerberg tegenover Trump hebben benadrukt dat de opkomst van Chinese internetbedrijven zoals Bytedance (moederbedrijf van TikTok) en Tencent (onder andere WeChat) het Amerikaanse bedrijfsleven bedreigen. Trump zou zich volgens de Facebook-topman meer moeten bezighouden met die Chinese dreiging dan met het beteugelen van Facebook.

Ook zou Zuckerberg dit punt volgens de Amerikaanse zakenkrant met enkele senatoren hebben besproken. Trump tekende begin augustus een decreet waarin hij transacties met TikTok en WeChat verbood. Sindsdien zijn Microsoft en Oracle in de race om de activiteiten van TikTok over te nemen.

In reactie op het artikel in The Wall Street Journal zegt een woordvoerder van Facebook dat Zuckerberg zich niet kan herinneren de kwestie TikTok met Trump te hebben besproken. (LV)

Facebook's Mark Zuckerberg stoked concerns about TikTok in meetings last fall with officials and lawmakers, people familiar with the matter said https://t.co/TNIyySq8Re — The Wall Street Journal (@WSJ) 23 augustus 2020

