Techblog – Mini-drone van TU Delft racet zelfstandig door hindernisparcours

Nieuws over tech, internet en gadgets voor u bij elkaar geblogd door de specialisten van de Volkskrant.

TU Delft laat kleinste drone ter wereld zelfstandig racen door hindernisparcours - 27 mei 2019

Het is een ukkie, de nieuwe drone die in een lab van de Technische Universiteit Delft door de lucht vliegt, maar desondanks heeft hij geen menselijke sturing nodig om hindernisbanen in de lucht af te leggen. Volgens de TU Delft – waar hij werd ontwikkeld – is de drone met zijn diameter van 10 centimeter en gewicht van 72 gram de kleinste autonome racedrone ter wereld. Dit soort drones zijn bruikbaar om tegen te racen als oefening voor menselijke droneracers, maar de onderzoekers hopen dat de verbetering van de technologie breder toepasbaar is, bijvoorbeeld voor toekomstige drones die zelfstandig pakketjes bezorgen.

De ontwikkeling was een flinke uitdaging: om de drone zo klein te houden, moest het aantal sensoren en benodigde rekenkracht extreem laag zijn. Dankzij een sterk staaltje engineering vliegt de Delftse drone autonoom rond met slechts één camera en een klein computertje. Volgens de TU Delft gaat hij ongeveer net zo snel als grotere autonome racedrones. Snelheden die door mensen bestuurde drones halen, zitten er dan weer niet in. (NW)

In dit filmpje toont de TU Delft zijn kleine race-drone:

Trump: ‘Ik kan me voorstellen dat Huawei onderdeel wordt van een handelsovereenkomst’ – 24 mei 2019

President Trump ziet Huawei wel onderdeel worden van een handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China, zei hij in een persconferentie over landbouw. En dat is een opvallende uitspraak. Amerikaanse bedrijven mogen namelijk niet langer zakendoen met het Chinese techbedrijf vanwege zorgen over veiligheid en spionage. Hierdoor zou Huawei het besturingssysteem Android (van Google) bijvoorbeeld niet meer kunnen gebruiken op nieuwe telefoons. Ook gebruikt het bedrijf chips van Amerikaanse makelij.

‘Huawei is enorm gevaarlijk. Als je ziet wat ze doen, vanuit een veiligheidsstandpunt, vanuit een militair standpunt, dan is dat heel gevaarlijk’, zei Trump. Direct gevolgd door: ‘Het is mogelijk dat Huawei onderdeel wordt van een soort handelsovereenkomst. Als we een deal maken, kan ik me voorstellen dat Huawei daar in een bepaalde vorm in voorkomt.’ Het is te vroeg om iets te zeggen over de inhoud van zo’n deal, vervolgde hij. (NW)

Als KPN een cruciaal deel in zijn netwerk moet aanpassen, wil het in zee met de Chinese techgigant Huawei. Maar er is onrust, want hoe veilig is de Chinese apparatuur?

Komst eigen cryptopunt Facebook ‘aanstaande’ – 24 mei 2019

De al langer rondzingende plannen van Facebook voor een eigen digitale munt die zowel op internet als in het echte leven te gebruiken is, zijn vergevorderd. Dat schrijft zakenkrant Financial Times op basis van bronnen die bekend zijn met het project. Facebook, dat al ruim een jaar zou werken aan de munt, wil de waarde ervan koppelen aan de dollar. De oud-topman van betaalbedrijf PayPal, David Marcus, leidt naar verluidt de cryptodivisie van Facebook. De munt, die ook verhandelbaar moet worden met andere valuta, zou binnenkort al gelanceerd kunnen worden.

Pikant detail is dat een van de bedrijven waar Facebook mee zou samenwerken, Gemini is. Dit werd opgericht door de gebroeders Winkelvoss. De tweeling Cameron en Tyler Winklevoss stonden aan de wieg van de voorloper van Facebook. Zij beschuldigden Facebook-oprichter Mark Zuckerberg er eerder van het idee van de profielenwebsite te hebben gestolen. De zaak kwam voor de rechter, waarna er uiteindelijk een schikking werd getroffen voor 65 miljoen dollar in contanten en aandelen. (LV)

Facebook held talks with Winklevoss twins over new currency https://t.co/noD43TkY20 Financial Times

Tegendraads nieuw spelcomputertje heeft zwart-witscherm – 23 mei 2019

De Playdate, een nieuw spelcomputertje met een zwart-witscherm Beeld Panic

Terwijl handheldconsoles – spelcomputers die je in je hand houdt – in staat zijn om gedetailleerde werelden te tonen, driedimensionaal, met schitterende kleuren en filmische scènes, kondigt Panic een klein spelcomputertje met een zwart-witscherm aan. De Playdate, zoals de console heet, valt verder op door de slinger aan de zijkant, die een rol zal spelen in de aansturing van de nog niet vrijgegeven spellen. Wel vrijgegeven is dat het in eerste instantie om twaalf nieuwe games zal gaan, van traditionele tot experimentele, speciaal ontworpen voor de Playdate. In 2020 moet de spelcomputer op de markt komen, de tijd moet vervolgens uitwijzen of het meer is dan een gimmick. Goedkoop is de Playdate met zijn 149 dollar alvast bepaald niet. (NW)

Guess what! I’ve been working on a handheld gaming console! @playdate is cute and great—read about it at https://t.co/Xvj98FoR8j pic.twitter.com/TysQxfqLnn Neven Mrgan

Huawei hoopt eigen Android-alternatief al deze herfst klaar te hebben – 22 mei 2019

Nog deze herfst of op zijn laatst volgende lente moet Huawei zijn eigen besturingssysteem voor mobieltjes – ‘HuaweiOS’- klaar hebben. Deze stap is deze week ineens urgent geworden na de Amerikaanse maatregelen die Google dwingen de samenwerking met Huawei tot een minimum te beperken. Gevolg daarvan is dat Huawei niet langer een volwaardige versie van Android kan gebruiken voor toekomstige mobieltjes. Volgens de topman van de consumentendivisie van Huawei moeten bestaande Android-apps gewoon blijven werken op HuaweiOS. Onduidelijk is of de geruststellende woorden een poging zijn om de pr-schade te beperken of realistisch. Een andere Huawei-topman gaf dinsdag nog een andere optie: een systeem van een andere fabrikant. Daar zijn echter nauwelijks opties. Analisten verwachten hoe dan ook dat het marktaandeel van Huawei de komende tijd een flinke knauw zal krijgen. (LV)