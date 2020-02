Techblog - Meer dan miljard wifi-apparaten waren kwetsbaar voor aanval

Beeld Matteo Bal

Meer dan miljard wifi-apparaten waren kwetsbaar voor aanval - 27 februari 2020

Meer dan een miljard apparaten – van routers, iPads, e-readers en Macbooks tot populaire smartphones van Samsung en Apple – blijken gevoelig te zijn geweest voor aanvallen van buitenaf. Of nog steeds, als gebruikers de laatste updates niet hebben geïnstalleerd. Het probleem zit in de door Cypress Semiconductor en Broadcom geproduceerde wifichip. Dat maakten onderzoekers van het beveiligingsbedrijf ESET deze week op de RSA security conferentie bekend.

ESET heeft zijn bevindingen al veel eerder gedeeld met de fabrikanten, zodat ze ruim de tijd hadden om de gaten te dichten. De kwetsbaarheid, KrOOk genoemd, maakt het mogelijk dat aanvallers gevoelige gegevens, die via het apparaat worden verstuurd, kunnen onderscheppen. (LV)

Controversieel AI-bedrijf Clearview gehackt - 27 februari 2020

Onbevoegden hebben zicht toegang weten te verschaffen tot de klantendatabase van Clearview AI. Dit bedrijf is veelbesproken nadat The New York Times eerder dit jaar onthulde dat het gebruikmaakt van een database met miljarden foto’s. Die foto’s, binnengeharkt via social media zoals YouTube en Facebook, worden door bijvoorbeeld (Amerikaanse) politiekorpsen gebruikt voor gezichtsherkenning.

Behalve de klantgegevens zou er ook informatie zijn uitgelekt over hoe vaak specifieke klanten de uitgebreide database hebben geraadpleegd. Clearview AI benadrukt tegenover The Daily Beast dat het gegevensbestand met foto’s zelf niet zou zijn getroffen. De klanten zijn inmiddels ingelicht. (LV)

Een systeem voor gezichtsherkenning. Foto EPA Beeld EPA

Korrelige beelden van New York uit 1911 in hoge resolutie dankzij AI - 26 februari 2020

Beeld je videobeelden van Amsterdam uit de jaren ’20 in. Waarschijnlijk zie je de Dam in korrelig zwart-wit, en paardenkarren die haperend door springerige frames voortbewegen. Logisch, want zo zien archiefbeelden van de stad er vaak uit. Kijk maar eens naar onderstaande video:

Stel je nu eens voor dat je Nederland van 100 jaar geleden kan zien alsof het door een hedendaagse telefoon gefilmd is. Op 4K-resolutie, in soepel bewegend beeld en in kleur? Het zou kunnen dat die video over een paar maanden op het YouTubekanaal van Denis Shiryaev staat. Deze week verscheen daar namelijk deze video van New York uit 1911, digitaal opgekrikt met software:

Regisseur Peter Jackson (The Lord of the Rings) bewerkstelligde vorig jaar zo’n effect met zijn documentaire over de Eerste Wereldoorlog, They Shall not Grow Old. Hij liet duizenden archiefbeelden restaureren en inkleuren, een monnikenwerk voor een film die meer dan 20 miljoen dollar kostte. Shiryaev daarentegen gebruikt veel toegankelijkere computerprogramma’s, vergelijkbaar met software voor de beruchte deepfake-video’s. Gigapixel AI analyseert korrelige beelden en vult met deep learning-mechanismes details aan, het programma DAIN doet datzelfde met ontbrekende frames.

Eerder moderniseerde de youtuber de beroemde beelden van een trein die in 1896 een Frans station binnenrijdt, van de gebroeders Lumière. Ook knapte hij de maanlanding op. Onder zijn video’s mogen kijkers suggesties doen voor archiefbeelden waar Shiryaev mee aan de slag kan. Daar wordt nu een ritje uit 1900 door Engeland genoemd, een Duits-Russische parade uit 1939 en Moskou in de winter van 1908. De verkeersbeelden van Amsterdam zijn (nog) niet aangedragen. (MvG)

Brave is privacyvriendelijkste browser, Edge het minst - 26 februari 2020

Wie gesteld is op zijn privacy, kan het best de relatief onbekende browser Brave gebruiken, blijkt uit nieuw onderzoek van het Trinity College Dublin. In de studie worden Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge, Brave en het Russische Yandex met elkaar vergeleken.

Brave is de enige browser die standaard helemaal geen details van de surftochten van zijn gebruikers opslaat op de servers van de browsermaker, zo is in de studie te lezen. Chrome, Firefox en Safari hebben de mogelijkheid om dit uit te zetten, maar dat gebeurt niet standaard.

Yandex en Microsoft Edge hebben helemaal geen optie om het delen van allerlei details uit te zetten. ‘Mijn advies is om deze browsers niet te gebruiken’, zegt een van de onderzoekers dan ook tegenover Business Insider. (LV)

Vergeet Chrome, Firefox en Internet Explorer: browser Brave moet het web redden

Amazon opent eerste grote supermarkt zonder kassa - 25 februari 2020

Amazon had al kleine experimentele winkels, maar deze week heeft het bedrijf in thuisstad Seattle een grote winkel (bijna 1000 vierkante meter) geopend zonder kassa’s.

Klanten moeten de Amazon Go-app installeren en bij poortjes bij de ingang van de winkel een QR-code scannen. Daarna registreren sensoren wat mensen uit een schap pakken en in hun mandje stoppen. Camera’s registreren wanneer iemand iets terugzet. Bij het verlaten scannen de klanten hun telefoon weer bij de poortjes en wordt het eindbedrag automatisch afgeschreven.

Amazon overweegt de technologie ook aan andere winkels te leveren. Amazon heeft inmiddels 25 van dit soort Go-winkels in Seattle, New York, Chicago en San Francisco. De kleinste is ongeveer 40 vierkante meter groot, de grootste ruim 200 vierkante meter.

Amazon is expanding its cashierless Go model into a full-blown grocery store https://t.co/r3f3Us9WJT pic.twitter.com/6Vj8Itt0Qo — The Verge (@verge) 25 februari 2020

Nieuwe opvouwbare telefoon van Huawei komt ook naar Nederland - 24 februari 2020

Huawei heeft een nieuwe versie van zijn opvouwbare telefoon gepresenteerd: de Mate Xs. Anders dan zijn voorganger - de Mate X van een jaar geleden – komt dit toestel ook in Nederland op de markt.

De Mate Xs heeft een steviger display en beter scharnier dan zijn voorganger, vertelde Huawei bij de presentatie maandag in Barcelona. De Chinese fabrikant had het toestel eigenlijk willen onthullen op het Mobile World Congress, maar deze beurs werd afgelast vanwege het coronavirus.

Net als de Huawei Mate30 Pro draait het vouwtoestel op een kale versie van Android, omdat de Chinezen nog altijd op een Amerikaanse zwarte lijst staan. Gevolg is dat de nieuwste toestellen van Huawei het moeten doen met een eigen app-winkel van Huawei, zonder populaire apps als WhatsApp, Gmail of Instagram.

De Mate Xs zal de concurrentie moeten aangaan met de – goedkopere - Galaxy Fold van Samsung. Beide toestellen zijn in uitgeklapte status een kleine tablet. Verschil is dat het uit te vouwen scherm bij Samsung aan de binnenkant zit en bij Huawei aan de buitenkant.

De Huawei Mate Xs komt volgende maand op de markt en kost 2499 euro. (LV)

De Huawei Mate Xs Beeld Huawei

Vet, een mobieltje dat je dubbel kunt vouwen, maar welk probleem lost de Galaxy Fold op?

Uitvinder van copy-paste overleden - 20 februari 2020

De Amerikaanse computerpionier Larry Tesler is op 74-jarige leeftijd overleden. Hij bedacht in de jaren zeventig een simpele manier om stukken tekst te knippen, te kopiëren en te plakken. ‘Cut, copy and paste’, noemde Tesler dat.

Toen Tesler zijn uitvinding deed, werkte hij voor het bedrijf Xerox. Hij had een hekel aan de omslachtige systemen waar hij mee moest werken en zocht een eenvoudigere methode.

De MessagePad van Apple, waaraan Larry Tesler meewerkte. Beeld Wikipedia

Na zijn tijd bij Xerox ging Tesler aan de slag bij het jonge computerbedrijf Apple, waar hij zich bezighield met de ontwikkeling van Lisa- en Macintosh-computers. Die zorgden ervoor dat het grote publiek kennismaakte met copy-pasten. Tesler werkte voor Apple ook aan de Newton MessagePad, een draagbare computer waarbij mensen rechtstreeks op het scherm konden werken. Het werd geen commercieel succes, maar het was wel de voorloper van de iPhone en de iPad.

Op internet kreeg Tesler woensdag een passend eerbetoon. ‘Uitvinder van copy-paste overleden’, kopieerden Twitteraars in groten getale elkaars bericht. (LV)

Uitvinder van copy-paste overleden https://t.co/QnMegEnSkp — Merien ten Houten (@mertenhou) 19 februari 2020

Ziggo stopt met het aanbieden van ‘piratenhol’ Usenet - 19 februari 2020

Ziggo stopt met het aanbieden van nieuwsgroepen, beter bekend onder de term Usenet. De dienst werd volgens de provider nauwelijks meer gebruikt. Sinds 2015 konden nieuwe klanten al geen gebruik meer maken van Usenet. Oudere klanten nog wel, maar dat is binnenkort ook voorbij.

Usenet is net als het world wide web onderdeel van internet, maar bestaat al sinds 1980. De forumdienst werd oorspronkelijk vooral gebruikt voor discussies, maar geldt inmiddels sinds jaar en dag als onuitputtelijke bron voor het illegaal uitwisselen van films, boeken en muziek.

Ziggo wijst zijn abonnees nu op betaalde usenetdiensten als Eweka of Vipernews. Stichting Brein zegt in een reactie ‘op zich’ blij te zijn dat Ziggo stopt: ‘Het is immers algemeen bekend dat Usenet al jaren één groot piratenhol is.’ De organisatie die opkomt voor de rechten van artiesten en andere rechthebbenden vindt het jammer dat Ziggo nog steeds naar nieuwsgroepen verwijst en niet naar diensten als Netflix of Disney+. (LV)

Goed nieuws want usenet is een groot piratenhol https://t.co/TJaot1bZ3n — Stichting BREIN (@StichtingBREIN) 19 februari 2020

Pincode ook verplicht voor gebruikers van Ring-deurbellen - 18 februari 2020

Gebruikers van een slimme deurbel of bewakingscamera van Amazon-dochter Ring moeten voortaan een pincode invoeren als ze willen inloggen. Het bedrijf stelt deze zogenoemde tweefactorauthenticatie verplicht. Tot nu toe konden mensen ervoor kiezen om die te gebruiken of om ervan af te zien.

Iedere keer dat iemand inlogt op het Ring-account, ontvangt de rechtmatige eigenaar een eenmalige code van zes cijfers per mail of sms. Het moet voorkomen dat vreemden kunnen inloggen op andermans account. In december schreef Motherboard hierover: wie gebruikersnaam en wachtwoord heeft, kon zonder problemen inloggen en bijvoorbeeld meekijken. Een extra beveiligingslaag voorkomt dit.

Zodra ergens gebruikersnamen en wachtwoorden uitlekken, proberen cybercriminelen meteen toe te slaan. Ze kijken of ze met de gestolen gegevens ook op andere plekken binnen kunnen komen, zoals bij Nest en Ring, omdat veel mensen dezelfde wachtwoorden op meerdere plekken gebruiken.

Concurrent Nest (van Google) voerde vorige week ook al verplichte tweefactorauthenticatie in. (LV)

We’re rolling out extra layers of security and control to all Ring accounts. From enforcing a second layer of account verification to adding more controls over third party service providers. Learn more here: https://t.co/Bo8Zx9qma8 pic.twitter.com/COqFEA1TgL — Ring (@ring) 18 februari 2020

Na de opvouwtelefoon komt de uitschuifbare telefoon - 18 februari 2020

De Chinese fabrikant TCL heeft een alternatief voor de - soms kwetsbare - opvouwbare telefoons die door Samsung, Motorola en Huawei op de markt worden gebracht: een uitschuifbare telefoon. Onder het scherm zit een tweede display, dat er onder vandaan geschoven kan worden. De twee schermen vormen dan samen één nieuw display.

Volgens techsite CNet wilde TCL volgende week een werkend prototype onthullen op de smartphonebeurs MWC in Barcelona, maar het congres is afgelast vanwege het coronavirus. Het is nog niet bekend wanneer TCL het toestel alsnog presenteert. (LV)

Foldable phones are already old news. Now we have slideable phones. https://t.co/I4V4S8koww — CNET (@CNET) 19 februari 2020

Reuters gaat sociale media factchecken - 13 februari 2020

Persbureau Reuters gaat berichten op Facebook en Instagram op waarheid toetsen en als het om nepnieuws gaat, het bereik ervan inperken. Het persbureau is bovendien begonnen met een blog waarop het factchecks publiceert.

Reuters ziet het als zijn missie om de verspreiding van desinformatie tegen te gaan, aldus het persbureau. Facebook werkt sinds enkele jaren met media samen om nepnieuws te bestrijden. Reuters sluit zich nu bij dit initiatief aan om de authenticiteit van foto’s, video’s, nieuwsberichten en andere Engels- en Spaanstalige berichten te controleren. Het persbureau doet dit ‘in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen en daarna’.

Het persbureau heeft een blog online gezet waarop de bevindingen worden gepubliceerd. De bedoeling lijkt ook dat gebruikers naar het blog kunnen linken om desinformatie de kop in te drukken. Een recent voorbeeld is een video die de neerstortende helikopter van basketballer Kobe Bryant zou laten zien. Nep, aldus Reuters.

Facebook werkte in Nederland samen met Nu.nl en Nieuwscheckers om berichten te beoordelen, maar beide zijn daarmee gestopt. Nu.nl en Facebook waren het oneens wat er moest gebeuren met berichten geplaatst door politici waar onwaarheden in staan. Nu.nl wilde die aanmerken als nepnieuws, maar volgens Facebook mogen posts van politici vanwege het publieke belang niet worden ingeperkt. Het bedrijf van Mark Zuckerberg houdt altijd vast aan dat beleid.

Samsung vouwt opnieuw een toestel op, dit keer als een schelp - 12 februari 2020

Samsung heeft dinsdag twee nieuwe smartphones gepresenteerd: de Galaxy Z Flip en het nieuwe vlaggenschip, de Galaxy S20. De Z Flip is na de Galaxy Fold het tweede vouwtoestel van Samsung.

Waar de Fold naar de zijkant openklapt, als een boek, daar opent de Z Flip naar boven, als een schelp. De nieuwe Razr van Motorola heeft dat mechanisme ook. De Flip kan op drie standen blijven staan: recht overeind, schuin en helemaal plat. Volgens het Zuid-Koreaanse bedrijf kan de telefoon 200.000 keer opengeklapt worden.

De Samsung Z Flip Beeld Samsung

De Galaxy S20 is geschikt voor 5G-netwerken. De toestellen variëren van 999 tot 1.549 euro voor de duurste variant (de S20 Ultra). Ze zijn vanaf 13 maart verkrijgbaar. Daarnaast is er nog een 4G-versie voor 899 euro. De Z Flip is al vanaf volgende week vrijdag verkrijgbaar in Nederland en kost 1.500 euro. (LV)

Samsung Galaxy S20 Beeld Samsung

Vet, een mobieltje dat je dubbel kunt vouwen, maar welk probleem lost de Galaxy Fold op?

Gegevens van alle Israëlische stemmers uitgelekt via app - 10 februari 2020

De persoonsgegevens van alle (bijna 6,5 miljoen) Israëlische stemmers zijn via een politieke app uitgelekt. Dit kon gebeuren via een app van de Likud-partij van minister-president Netanyahu, zo schrijft de Israëlische krant Haaretz. Volgens de krant stonden de persoonlijke gegevens (namen, id-nummers, adressen) van kiezers in een database die toegankelijk was doordat de gebruikersnamen en wachtwoorden hiervan gewoon in de broncode van de app stonden.

In Israël hebben politieke partijen toegang tot al die informatie in de aanloop van verkiezingen, op voorwaarde dat die gegevens goed beschermd worden. Inmiddels zou het lek gedicht zijn.

App used by Netanyahu's Likud leaks Israel's entire voter registry https://t.co/qY14mqbDPi — Haaretz.com (@haaretzcom) 10 februari 2020

Tientallen boekingssites klagen in Brussel over Google - 10 februari 2020

Meer dan dertig boekingssites, waaronder Expedia en TripAdvisor, hebben bij de Europese Commissie geklaagd over Google. De zoekmachine zou zijn eigen reserveringsdiensten voortrekken wanneer mensen naar vakantiebestemmingen zoeken. Daardoor krijgt Google volgens de klagers meer aandacht en clicks van gebruikers dan zij, zelfs als Google minder relevante mogelijkheden biedt.

Google kreeg in 2017 al een boete van 2,4 miljard euro van de Europese Commissie. Het bedrijf zou prijsvergelijker Google Shopping bevoordelen in zijn eigen zoekresultaten. Google ging daartegen in beroep bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Die zaak begint woensdag.

De boekingssites vragen Brussel nu om ook onderzoek te doen naar de praktijken van Google omtrent vakantieboekingen. Het techbedrijf zegt in een reactie aan de Financial Times dat het werkt aan een nieuwe opzet voor het tonen van zoekresultaten. Boven de treffers moet een carrousel met links komen waarin ook andere aanbieders een plek krijgen. (LV)

A coalition of Google rivals has accused the search giant of competition abuse in holiday rentals in a letter sent to @vestager this morning. Concerns over Google taking over the sector have even led to a formal complaint to the commission https://t.co/GqLYsmvqFt — Javier Espinoza (@JavierespFT) 10 februari 2020

Controversiële gezichtsherkenningsapp Clearview onder vuur bij Facebook en Google - 6 februari 2020

Facebook, Google en YouTube willen dat Clearview AI stopt met het op grote schaal verzamelen van foto’s van hun netwerken. In een formele brief eisen ze dat het bedrijf stopt met dit zogenoemde scrapen. Vorige maand schreef The New York Times dat het bedrijf een database van miljarden afbeeldingen heeft verzameld die gebruikt wordt door meer dan zeshonderd Amerikaanse politiekorpsen. Hiermee kunnen ze mensen binnen een paar seconden identificeren.

Twitter eiste al eerder dat Clearview zou stoppen met het verzamelen van afbeeldingen via zijn netwerk. Tegenover CBS News zegt Clearview-baas Hoan Ton-That dat zijn bedrijf in zijn recht staat met het verzamelen van vrij beschikbare informatie. Hij vergelijkt de praktijken met wat Google met zijn zoekmachine doet. Facebook, Google en Twitter zeggen echter dat Clearview hun voorwaarden schendt.

Nu nog is Clearview AI in de VS actief, maar volgens Buzzfeed News zijn er concrete uitbreidingsplannen en hoopt het bedrijf zijn omstreden dienst in 22 andere landen te slijten, waaronder Nederland. De Nederlandse politie maakt op dit moment geen gebruik van Clearview. (LV)

JUST IN: Google and YouTube have sent a cease-and-desist letter to Clearview AI, CBS News has learned.



Ahead on @CBSThisMorning, the company's CEO talks to @errolbarnett about the controversial software in his first TV interview. https://t.co/vzlxJgvSOk pic.twitter.com/0fEJg7sCPH — CBS News (@CBSNews) 5 februari 2020

Hackers leggen groot beveiligingslek slimme lampen bloot - 5 februari

‘Slimme’ draadloze bedienbare lampen als Philips Hue kunnen door een beveiligingslek hackers toegang bieden tot het volledige thuisnetwerk. Via dit lek konden kwaadwillenden de bediening van de lamp overnemen. Door deze bijvoorbeeld te laten knipperen, kreeg de gebruiker de indruk dat er iets mis was. Zodra deze de lamp uit het netwerk haalde en opnieuw installeerde, kregen de hackers toegang tot de centrale regeleenheid van het Hue-systeem. Vanuit deze bridge kon vervolgens kwaadaardige software worden geïnstalleerd op bijvoorbeeld een aangesloten laptop, die daarna ook onder controle van de hackers kwam.

Om de eerste keer toegang te krijgen, moet de hacker zich twee- tot driehonderd meter van het huis bevinden; het bereik van het draadloze netwerk waarmee de lampen werken. Zodra de hack is uitgevoerd is volledige controle over het thuis- of bedrijfsnetwerk mogelijk.

Het Amerikaans/Israëlische Check Point Research, dat het lek ontdekte, heeft Philips eind vorig jaar op de hoogte gesteld van het probleem, waarop het concern een update heeft ontwikkeld. Sinds begin dit jaar is een pleisterprogramma beschikbaar dat Hue-gebruikers beschermt tegen deze aanval.

Volgens Yaniv Balmas, hoofd van de cyberonderzoekstak van Check Point, is de kans groot dat lampen van andere merken die werken met dit zogenoemde Zigbeeprotocol, mogelijk nog lek zijn. ‘We hebben niet de onderzoekscapaciteit om ze allemaal te onderzoeken, we richten ons doorgaans op het grootste bedrijf in een branche, in de hoop dat andere volgen’, zegt hij.

Universiteit Maastricht betaalde hackers 197 duizend euro na ransomware - 5 februari 2020

De Universiteit Maastricht (UM) heeft 197 duizend euro betaald aan de hackers van de computersystemen van de onderwijsinstelling om weer toegang tot de systemen te kunnen krijgen. De universiteit heeft dit woensdag erkend. Eerder meldde de Volkskrant al dat een bedrag tussen de 200- en 300 duizend euro zou zijn betaald.

De cybercriminelen drongen het systemen van de universiteit binnen nadat iemand op een laptop een link had geopend in een phishingmail.

Op 15 oktober heeft de aanvaller toegang gekregen tot de lapotop via dit phishing-bericht.



Vanuit die overname heeft de aanvaller het netwerk overgenomen via lekken in verouderde software. Dat gebeurde op 21 november.



De aanvaller heeft toen het netwerk in kaart gebracht. pic.twitter.com/spYEJa6ov4 — Daniël Verlaan (@danielverlaan) 5 februari 2020

Vanaf dat moment konden de cybercriminelen - vermoedelijk de Oost-Europese hackgroep Grace-RAT - infiltreren in de servers van de universiteit. Omdat ze toegang hadden, waren ze ook in staat de antivirussoftware uit te schakelen om vervolgens de ransomware los te laten die alle servers platlegde.

De universiteit zag naar eigen zeggen geen andere oplossing dan te betalen. Het bedrag werd betaald in de vorm van 30 bitcoin, die zijn inmiddels al ruim 50 duizend euro meer waard. (LV)

Tom Kabinet sluit zijn ‘virtuele boekenclub’ - 4 februari 2020

Het Nederlandse platform voor tweedehands e-books Tom Kabinet stopt ermee. Een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie betekent de doodslag. Die uitspraak biedt ‘te weinig ruimte om ons huidige pad te vervolgen’, stelt de website in een verklaring.

Nederlandse uitgevers streden jarenlang met de ‘virtuele leesclub’ over de vraag of het is toegestaan om e-books als tweedehands exemplaar door te verkopen. De uitgevers wonnen uiteindelijk. Vanaf dinsdag is het niet meer mogelijk een nieuw account aan te maken bij Tom Kabinet of om e-books te doneren in ruil voor credits, waarmee je andere e-books kunt kopen. Op 15 februari zal Tom Kabinet helemaal ophouden. (LV)

BlackBerry houdt er voor de tweede keer mee op – 3 februari 2020

Het einde nadert voor de BlackBerry. Onder deze iconische naam worden sinds 2016 smartphones gemaakt door het Chinese bedrijf TCL, maar dat stopt er op 31 augustus mee.

BlackBerry was meer dan tien geleden een grootmacht op de markt voor mobiele telefoons. De toestellen met de fysieke knoppen waren in de zakelijke markt enorm populair, maar verloren snel terrein na de introductie van de iPhone en de opmars van Android-smartphones.

Een oude BlackBerry met het kenmerkende fysieke toetsenbord Beeld EPA

In 2016, na een reeks mislukte pogingen het tij te keren, besloot BlackBerry geen mobiele telefoons meer te maken en zich te richten op de software en de beveiliging. TCL mocht exclusief de naam BlackBerry gebruiken voor zijn telefoons. Die licentie loopt in augustus af. Het is niet bekend waarom de overeenkomst niet wordt verlengd. Ook is niet duidelijk of een ander bedrijf het stokje van TCL overneemt. (LV)

Dit schreef de Volkskrant in 2016 over de teloorgang van BlackBerry: ‘Ooit was BlackBerry ‘s werelds grootste producent van smartphones. Tegenslagen en technische mislukkingen braken de Canadezen op.’

Facebook betaalt 550 miljoen dollar voor schikking rond gezichtsherkenning - 30 januari 2020

Facebook trekt 550 miljoen dollar uit om een door inwoners van Illinois aangespannen zaak te schikken. Facebook zou tussen 2011 en 2015 de lokale privacywetten hebben overtreden via zijn geautomatiseerde foto-labeldienst Tag Suggestions. De gezichtsherkenningssoftware die hierin zit, geeft suggesties wie er op foto’s te zien zijn die via Facebook worden gedeeld. En dat mag niet zonder toestemming volgens de wet.

Zelf ontkent Facebook overigens dat het iets fout heeft gedaan. Inwoners die zich hebben aangesloten bij de zaak, kunnen nu zo’n 200 dollar tegemoet zien. (LV)

Avast geeft toe dat het gegevens van gebruikers verkoopt - 29 januari 2020

De (gratis) antivirus-software van Avast stuurt surfgedrag van zijn gebruikers door naar commerciële bedrijven. De fabrikant heeft dat bevestigd na gezamenlijke berichten op techsites Motherboard en PCMag.

Volgens deze onthullingen verzamelde Avast ‘elke zoekopdracht, elke klik en elke aankoop op elke site’. De antivirussoftware hield bijvoorbeeld bij hoe mensen over een site bewogen, welke locaties ze opzochten in Google Maps, welke pagina’s ze bekeken op LinkedIn of welke filmpjes ze bekeken op YouTube, Facebook of een pornosite.

Deze data, verzameld via Avast-dochter Jumpshot, kwamen vervolgens terecht bij bedrijven als Google, Microsoft en Pepsi. De gegevens waren in principe anoniem, maar het was volgens de onderzoekers mogelijk de identiteit van mensen te achterhalen.

Avast zegt op zijn blog dat het zich altijd aan de wet heeft gehouden, maar dat het maatregelen neemt: ‘We denken na over de vraag of trendanalyses passen bij onze waarden als cyberbeveiliger.’ Waarvan akte. (LV)

Update 30 januari: in een blogpost biedt de algemeen directeur van Avast, Ondrej Vlcek, zijn excuses aan en hij stelt hij dat Avast is gestopt met de hierboven beschreven dataverkoop.

Avast is harvesting users' browser histories and selling the data to other companies without fully "de-identifying" it. The data can be linked back to people's real identities, exposing every click and search they've made: https://t.co/4PbOHSK289 pic.twitter.com/DIWULxG8C7 — PCMag (@PCMag) 27 januari 2020

Europese Unie laat lidstaten de ruimte om Huawei te weren uit ‘kritieke delen’ van 5G - 29 januari 2020

Europese lidstaten mogen Huawei uit de gevoelige delen van het 5G-netwerk weren, volgt uit een woensdag gepresenteerde ‘toolbox’ van de Europese Commissie.

Zoals verwacht wordt de Chinese telecomfabrikant Huawei nergens expliciet genoemd, ondanks het Westerse wantrouwen vanwege mogelijke banden van het concern met de Chinese overheid. Wel staat beschreven dat lidstaten risico’s van individuele leveranciers van 5G-apparatuur in kaart moeten brengen, om ze eventueel te weren uit de gevoelige delen van het netwerk.

Bovenstaande is in lijn met het Nederlandse kabinetsbesluit van afgelopen december, waarin staat dat leveranciers uit landen met ‘een offensieve cyberstrategie’ uit de kritieke delen van het netwerk worden geweerd. Dit slaat impliciet op Huawei, zeiden experts tegen de Volkskrant en bronnen tegen Nieuwsuur.

Verder hamert de Commissie op het belang van sterke veiligheidsmaatregelen voor 5G-netwerken in zijn algemeenheid en verzoekt ze 5G-operatoren om apparatuur af te nemen van verschillende leveranciers.

Het is aan de lidstaten om concrete invulling te geven aan de vrij algemene richtlijnen uit de toolbox. 30 april verlangt de Commissie dat ze de eerste beveiligingsstappen hebben genomen. (NW)

Facebook toont gebruikers welke data het verzamelt van externe apps en websites - 29 januari 2020

Ga op Facebook naar instellingen, klik op ‘Je Facebook-gegevens’, dan op ‘Activiteit buiten Facebook’. Hier tref je nu aan welke data Facebook heeft ontvangen van websites en apps buiten het platform.

Dit geeft inzicht in de partijen die data met Facebook delen, van nieuwsmedia tot telefoonspelletjes. Het gaat bijvoorbeeld om hoe vaak en op welke momenten je een app opstartte of een website bezocht. Ook biedt Facebook nu de mogelijkheid om de geschiedenis van je activiteiten buiten Facebook te wissen.

Grote dataverzamelaars als Facebook geven hun gebruikers de laatste jaren steeds meer inzicht in en invloed op de data die van hen worden verzameld. Daarom is het de moeite waard even door je privacyinstellingen te gaan. Hier kun je bijvoorbeeld aangeven welke persoonsgegevens Facebook wel en niet mag gebruiken voor gerichte advertenties.

Google biedt vergelijkbare mogelijkheden. Je vindt ze onder ‘Je Google-account beheren’, bij ‘privacy en personalisatie’. In dit artikel geven we meer eenvoudige tips waarmee je je privacy online beter kunt beschermen. (NW)

Kent Facebook je beter dan je eigen partner? Techreuzen als Google en Facebook zouden hun gebruikers zo goed kennen dat ze zelfs kunnen voorspellen wat iemand wil eten. We zochten uit in hoeverre dat klopt, met behulp van het Facebookspoor van een geliefde.

Nieuw bewijs van laks toezicht op ongepaste commentaren en censuur door TikTok - 28 januari 2020

De reeks controversiële onthullingen over de manier waarop TikTok zijn platform beheert, blijft groeien. Het populaire Chinese videoplatform beperkte het bereik van onder meer gehandicapten en transgenders, evenals ‘vrijwel alle politieke content’, bevestigt NRC. Ook zou TikTok laks zijn met het verwijderen van ongepaste commentaren door volwassenen onder video’s van kinderen.

De krant sprak met medewerkers van het Nederlandse-Duitse moderatieteam in Berlijn, legde de hand op audio-opnamen en interne documenten en reconstrueerde zo het beleid van het platform tot aan afgelopen zomer. TikTok erkent volgens het artikel dat het een ‘bot beleid’ voerde en incorrecte richtlijnen had, en zegt dat het niet langer censuur toepast.

De bevindingen sluiten aan bij een reeks publicaties (onder meer van Netzpolitik, The Guardian, BBC en The Washington Post), waaruit blijkt dat TikTok er bedenkelijke beheerpraktijken op nahield en dat Beijing flinke invloed had op het beleid rond politieke inhoud. Een andere controverse ontstond toen IS het platform bleek te gebruiken voor promotievideo’s voor kinderen (inclusief roze hartjes).

Met name in de VS heerst wantrouwen jegens het Chinese TikTok: de regering heeft zelfs een onderzoek ingesteld naar het platform. De Amerikanen vrezen dat data van Amerikaanse gebruikers in Chinese handen kunnen vallen en dat TikTok de Amerikaanse jeugd aan Chinese censuur onderwerpt.

TikTok zegt onafhankelijk van de Chinese overheid te opereren. Bovendien zouden Amerikaanse gegevens niet in China worden opgeslagen. (NW)

Wat is het geheim van TikTok? Lees hier waaraan videoplatform TikTok zijn immense populariteit dankt, met name onder jongeren. En over de vele problemen die het Chinese platform plagen, mede dankzij die populariteit.

Huawei gaat eigen besturingssysteem gebruiken voor telefoons en tablets, zegt oprichter - 23 januari 2020

Huawei-ceo Ren Zhengfei spreekt tijdens het Wereld Economisch Forum in Davos. Beeld AFP

In een gesprek met Sina stelt oprichter Ren Zhengfei dat Huawei van plan is zijn eigen besturingssysteem, Harmony OS, te installeren op telefoons en tablets. Het Chinese techbedrijf stelde eerder al dit te kunnen doen, maar herhaalde steeds hoop te houden dat het Android kon blijven gebruiken.

Nu Amerikaanse bedrijven niet zonder toestemming zaken mogen doen met Huawei, heeft het zeer beperkt toegang tot besturingssysteem Android, dat van Google is. Dat leverde vorig jaar al dit gemankeerde toestel zonder Google-diensten op, de Huawei Mate 30.

Onduidelijk is wanneer Harmony OS naar Huawei-telefoons komt, maar uitspraken die een woordvoerder vorige maand deed tegen Reuters suggereren dat het niet dit jaar zal zijn.

In het interview gaat Zhengfei verder in op de plannen van Huawei om de auto-industrie in te stappen. Het bedrijf gaat geen auto’s produceren, maar software en clouddiensten ontwikkelen voor fabrikanten.

Een deal die Huawei onlangs sloot met het Nederlandse TomTom, dat navigatiesystemen en -software maakt (waaronder actuele kaarten), kan Huawei een alternatief voor Google Maps bieden. Daar heeft het door de Amerikaanse maatregelen ook geen toegang meer toe. (NW)

Huawei als geopolitieke speelbal Het Chinese Huawei is een van de techbedrijven die speelbal is geworden in een geopolitieke strijd tussen China en de Verenigde Staten. Ook de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML voegde zich onlangs in dat rijtje. Lees hier onze analyse. ‘Het klinkt een beetje als James Bond, maar het gaat hier om de mondiale dominantie.’