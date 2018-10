Techblog - I amsterdam blijft ook gewoon op het Museumplein, via een app

Foto-app I Amsterdam Beeld Capitola

I amsterdam blijft gewoon op het Museumplein voor selfies, via een app – 31 oktober 2018

Volgens de laatste berichten blijven de door GroenLinks zo gehate (want symbool van doorgeschoten individualisme) I amsterdam-letters toch behouden voor de stad. Ze moeten alleen van het Museumplein moeten verdwijnen. Voor alle afgestompte individuen die zichzelf via een selfie tóch op die plek willen laten vereeuwigen met de letters op de achtergrond is er nu een oplossing. Het Amsterdamse digitale bureau Capitola heeft voor Facebook een zogenoemde augmented-realitytoepassing ontwikkeld waarmee iedereen foto’s kan maken met de letters op elke gewenste plek. ‘Een van de redenen om de letters weg te halen was om te voorkomen dat alle toeristen naar een punt toe stromen. Zoals voor het Rijks. Met onze app hoeft dat niet meer. Iedereen kan overal en op elk moment het sign plaatsen. Probleem opgelost’, zo zegt Simon van Cleeff van Capitola. De toepassing moet worden toegevoegd als camera-effect binnen Facebooks foto-app. Binnenkort komt er ook een versie voor Instagram. (LV)

Google wil wereld verbeteren met algoritme-wedstrijd - 30 oktober 2018

Wie aan algoritmes denkt, denkt al snel aan gezichtsherkenning en gepersonaliseerde online advertenties. Onzin, je kunt er ook milieuproblemen en humanitaire crises mee oplossen, wil Google benadrukken met zijn AI Impact Challenge. Doel van die wedstrijd is academici, ngo’s en sociale ondernemingen uitdagen om met ideeën te komen waarmee kunstmatige intelligentie kan helpen met het oplossen van wereldproblemen. Google gaf zelf alvast het goede voorbeeld. Het bedrijf maakte deze week bekend mee te werken aan een onderzoek naar bultruggen, waarbij algoritmes 100.000 uur aan audio-opnames doorploegden op zoek naar walvisgeluiden. De winnende teams krijgen bij elkaar 25 miljoen dollar en begeleiding van Google, zodat ze hun plan kunnen uitvoeren. (NW)

Homeknop verdwijnt ook op nieuwe iPad Pro - 30 oktober 2018

Tijdens een evenement in New York heeft Apple-baas Tim Cook een aantal nieuwe producten gepresenteerd. Een nieuwe Mac Mini (de eerste update in vier jaar) en MacBook Air werden traditioneel onder luid gejuich ontvangen, maar de meeste aandacht ging uit naar de nieuwe iPad Pro. Na vierhonderd miljoen verkochte exemplaren in acht en een half jaar is het tijd voor een fris design. Het opvallendste: de verdwenen home-knop. In navolging van de iPhones wordt de iPad Pro nu via Face ID ontgrendeld. Dat geeft ruimte voor dunnere randen en dus een groter scherm. Bij de grote 12,9-variant is gekozen voor een even groot scherm als zijn voorganger, maar kleinere buitenafmetingen. Ook is de tablet strakker en dunner geworden. De strakkere randen geven tegelijk de mogelijkheid om de nieuwe Apple Pencil er magnetisch tegenaan te plakken. Op die manier laadt het pennetje op; een stuk handiger dan de oude methode waarbij de pen in de lengte in de lightning-poort moest worden gestoken. (LV)

Nieuwe game Red Dead Redemption 2: 637 miljoen in twee dagen - 30 oktober 2018

Red Dead Redemption 2 heeft in het eerste weekend dat het spel op de markt is wereldwijd 725 miljoen dollar opgeleverd, omgerekend 637 miljoen euro. Volgens maker Rockstar Games beleefde het spel daarmee het meest succesvolle openingsweekend ooit. Alleen Grand Theft Auto V, van dezelfde maker, was een nog groter succes. Die game leverde tijdens de eerste drie verkoopdagen meer dan 1 miljard dollar op. Een andere populaire game van dit jaar – Black Ops 4 – deed ‘slechts’ 500 miljoen dollar in drie dagen. De game kwam afgelopen vrijdag uit voor Playstation 4 en Xbox One. Het speelt zich af in het Wilde Westen van Amerika in 1899. Hoofdpersoon is de bandiet Arthur Morgan, lid van de bende van Dutch Van der Linde. Na een mislukte treinroof moet hij uit handen van de sheriff zien te blijven. Zijn gedrag bepaalt hoe andere mensen in de game met hem omgaan. De recensies van de game zijn zeer positief. (LV)

Computer bedenkt zelf computerspel - 25 oktober 2018

Hoe maak je een computerspel? Simpel: kijk af bij klassiekers als Super Mario en Mega Man. Althans, dat is hoe een door Amerikaanse onderzoekers ontworpen kunstmatige intelligentie het doet. Zo viel het de AI op dat vijanden in Super Mario verdwijnen als je erop springt. Hij besloot een spel te maken waarin alles en iedereen een vijand is.

Het resultaat? Killer Bounce, een game waarin elk blokje waarop je springt verdwijnt. Visueel kan zo’n spel nog niet de concurrentiestrijd aan met FIFA of Fortnite. De AI bouwt zijn spellen voorlopig nog met grote, bewegende blokken.

Algoritme verzint nieuwe parfums - 25 oktober 2018

Ook op het gebied van delicate geurtjes krijgt de mens concurrentie van de computer. Parfumbedrijf Symrise and techbedrijf IBM hebben een algoritme ontwikkeld dat nieuwe parfums bedenkt. Het algoritme bestudeert de ingrediënten van 1,7 miljoen bestaande geurtjes en vergelijkt deze met klantendata, zoals leeftijd, woonplaats en welke parfums populair zijn onder verschillende groepen.

De eerste twee parfums liggen vanaf volgend jaar in de Braziliaanse schoonheidszaak O Boticário, zegt een bestuurder van Symrise tegen Vox. Ze zijn speciaal ontwikkeld voor Braziliaanse millennials. Helemaal zelfstandig was de kunstmatige intelligentie overigens nog niet: een geurmeester bracht wat kleine verbeteringen aan om de geuren beter tot hun recht te laten komen en het parfum langer mee te laten gaan. (NW)

Eerste AI-schilderij geveild - 24 oktober 2018

Voor het eerst gaat er een door kunstmatige intelligentie geschilderd portret onder de hamer. Dat heeft het betreffende veilinghuis Christie’s gemeld. Het gaat om het portret van de fictieve Edmond Bellamy op canvas, compleet met gouden lijst. Het Parijse Obvious-collectief creëerde het met een zelflerend computerprogramma, dat unieke schilderijen maakt op basis van afbeeldingen die de programmeurs eerder invoerden. Hoewel het de sfeer van een 18de eeuws, statig portret ademt, is het schilderij vaag en ontbreken duidelijke gezichtskenmerken. Christie’s verwacht er vrijdag tussen de zevenduizend en 10 duizend dollar (6.100 tot 8.700 euro) voor te krijgen. De actie is bovenal een leuke pr-stunt van het veilinghuis, maar roept ook weer de vraag op in hoeverre kunstmatige intelligentie creatief kan zijn. (NW)

Meer over kunstzinnige algoritmes Niet schrikken, maar u kijkt nu naar porno. Althans, wat een computerprogramma ervan maakt. Kunst blijft een van de lastigste zaken, maar de AI-experts verwachten dat tegen 2060 de machine in álle domeinen de mens de baas is.

Crisis bij Facebook-dochter en VR-brillenmaker Oculus - 23 oktober 2018

Facebook stopt volgens Techcrunch met de ontwikkeling van de nieuwe virtualrealitybril van dochter Oculus, de Rift 2. Dit zou volgens de site tegelijk de reden zijn voor Oculus-topman en -oprichter Brendan Iribe om te vertrekken. Iribe en Facebook zouden ‘fundamentele meningsverschillen’ hebben over de toekomst van Oculus. Deze zijn de afgelopen tijd ‘steeds dieper’ geworden, weet Techcrunch. Een andere oprichter van Oculus, de 26-jarige Palmer Luckey, vertrok vorig jaar al. De Rift 2 moet gekoppeld worden aan een pc. Facebook zou liever inzetten op brillen die zelfstandig werken, zoals de eerder dit jaar gelanceerde Oculus Go. Naast de Rift en de Go heeft Oculus ook de Gear VR in het assortiment. Deze werkt in combinatie met een smartphone. Facebook kocht Oculus in 2014 voor een bedrag van 2 miljard dollar. Facebook ontkent dat er geen nieuwe versie van de Rift komt, maar meldt wel dat deze sowieso niet meer dit jaar zal verschijnen. (LV)

Dit telefoontje is zo groot als een creditcard - 18 oktober 2018

Was een kaarthoudertje al handig voor businesskaarten, bankpassen en de OV-chipkaart, straks kun je er ook een telefoon inschuiven. Althans, in Japan, waar telecombedrijf Domoco volgende maand een mobieltje uitbrengt met ongeveer de afmetingen van een creditcard: de KY-O1L. Met een dikte van 5,3 millimeter en een gewicht van slechts 47 gram is het naar eigen zeggen de dunste en lichtste telefoon ter wereld. Een camera en een appwinkel ontbreken, maar er zit wel een internetbrowser op. Het touchscreen is vergelijkbaar met die van e-readers, dus zonder kleur. Dat bespaart flink energie en dat is wel zo prettig, gezien batterijtje dat ongeveer tien keer minder capaciteit heeft dan de meeste smartphones. Het minimobieltje kost omgerekend zo’n 300 dollar. (NW)

‘Groep spammers achter grote hack Facebook’ - 18 oktober 2018

De grote hack bij Facebook is geen gecoördineerde aanval van een staat, maar het werk van spammers die al langer in de gaten worden gehouden. Dat is volgens The Wall Street Journal de voorlopige conclusie die Facebook heeft getrokken in zijn interne onderzoek naar het datalek. Het gaat om een groep spammers die zich op Facebook en Instagram voordoet als een online marketingbureau. De activiteiten van de groep waren al langer bij de veiligheidsafdeling van Facebook bekend, meldt de Amerikaanse krant op basis van anonieme bronnen. Door het datalek eind september kregen hackers toegang tot de accounts en persoonlijke informatie van gebruikers. In eerste instantie werd bericht over 50 miljoen getroffenen, maar vorige week maakte Facebook bekend dat uiteindelijk 30 miljoen mensen waren gedupeerd.

Gamemaker klaagt Fortnite-valsspelers aan - 17 oktober 2018

Gamemaker Epic Games, ontwikkelaar van de populaire game Fortnite, sleept YouTubers Brandon Lucas (alias Golden Modz) en Colton Conter (alias Exentric) voor de rechter. Ze laten in filmpjes zien hoe ze gebruikmaken van cheats. De software om vals te kunnen spelen, verkopen ze online. ‘Lucas speelt niet alleen vals, hij verkoopt ook software waarmee anderen kunnen cheaten. Ze verpesten games voor mensen die eerlijk spelen’, zegt Epic Games. Lucas (1,7 miljoen volgers op YouTube) verkocht bijvoorbeeld een ‘aimbot’ waarmee gamers automatisch een wapen op vijanden kunnen richten om ze dood te schieten, zonder dat ze zelf hoeven te mikken. Zo’n cheat werd volgens BBC News voor 150 pond (170 euro) verkocht. Lucas op zijn beurt zegt in een video dat hij niet snapt waarom hij er juist is uitgepikt: ‘Er zijn duizend anderen op YouTube die Fortnite-content aanbieden.’

Drake meest gestreamde artiest op Spotify ooit - 9 oktober 2018

Niemand werd wereldwijd vaker gedraaid op Spotify dan de Canadese zanger/rapper Drake. Singer-songwriter Ed Sheeran, de nummer twee, heeft dan weer het meest gestreamde nummer (Shape of You) én het best beluisterde album (÷) in handen. Spotify, wereldwijd de grootste muziekstreamingsdienst, bestaat deze week tien jaar en gaf deze statistieken woensdag vrij. Zo werd Rihanna, de meest gedraaide vrouwelijke artiest, in 2013 de eerste die een miljard keer werd beluisterd via de dienst. Gedurende de tien jaar is bijna 17 miljoen jaar aan muziek afgespeeld. Ook opvallend: Spotify erkent inmiddels meer dan tweeduizend muziekgenres, waaronder wonky, dat speciaal is gereserveerd voor elektronische muziek met 'wobbelsynths'.

Deze week kwam verder de Internationale Federatie van de Fonografische Industrie met een internationaal onderzoek naar het streamen van muziek. Daaruit blijkt dat nog altijd de meeste muziek wordt gestreamed via videodienst YouTube (52 procent). (NW)

Wereldwijd meest gestreamde artiesten ooit op Spotify 1. Drake 2. Ed Sheeran 3. Eminem 4. The Weeknd 5. Rihanna 6. Kanye West 7. Coldplay 8. Justin Bieber 9. Calvin Harris 10. Ariana Grande

Wereldwijd meest gestreamde nummers ooit op Spotify 1. Ed Sheeran - Shape of You 2. Drake - One Dance 3. The Chainsmokers & Halsey - Closer 4. Post Malone & 21 Savage - Rockstar 5. Ed Sheeran - Thinking Out Loud 6. Major Lazer, DJ Snake & MØ - Lean On 7. Luis Fonsi, Daddy Yankee & Justin Bieber - Despacito (Remix) 8. Justin Bieber - Love Yourself 9. Justin Bieber - Sorry 10. The Chainsmokers - Don't Let Me Down

Microsoft gaat Xbox-games streamen op telefoon - 9 oktober 2018

Vergeet de schappen met computerspellen in de winkel; het lijkt er steeds meer op dat het streamen van games de toekomst is. Oftewel: direct spelen via het internet zonder download of schijfje, zoals Netflix met films doet en Spotify met muziek. Dergelijke diensten voor games bestaan al, maar steeds meer grote partijen bemoeien zich er nu mee. Nadat Google vorige week begon met het testen van games streamen in Chrome, kondigt Microsoft nu Project xCloud aan. Die moet gamers de mogelijkheid bieden om spellen niet alleen te streamen op de Xbox en pc, maar ook op telefoons en tablets. Dat is nog niet makkelijk, want het spelen van computerspellen vergt veel meer dataverwerking dan het kijken van een film. Volgend jaar start Microsoft met publieke tests. (NW)