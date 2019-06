Techblog – Grote ransomware-groep stopt ermee: genoeg geld verdiend

Nieuws over tech, internet en gadgets voor u bij elkaar geblogd door de specialisten van de Volkskrant.

Grote ransomware-groep stopt ermee: genoeg geld verdiend - 4 juni 2019

Het is mooi geweest voor de – anonieme – makers van de beruchte ransomware Gandcrab. In een afscheidsboodschap zegt het team te gaan genieten van een welverdiend pensioen. Naar eigen zeggen hebben ze 150 miljoen dollar verdiend met hun illegale activiteiten. Gandcrab werd op fora aangeboden als ‘ransomware-as-a-service’. Kopers konden de gijzelsoftware gebruiken voor hun afpersacties, zonder veel kennis van zaken. Het aanpassen van de teksten of het gevraagde losgeldbedrag dat slachtoffers moesten overmaken om hun bestanden te bevrijden was voldoende. Het Gandcab-team verdiende geld door een percentage van het losgeld te innen. (LV)

Aandeelhouders Facebook willen Zuckerberg afzetten, alleen heeft Zuckerberg zelf de meerderheid van de stemmen - 4 juni 2019

Tijdens de laatste aandeelhoudersvergadering van Facebook werd een opvallend voorstel ter stemming gebracht: Mark Zuckerberg afzetten als bestuursvoorzitter en hem vervangen voor een onafhankelijke figuur. Dat dit voorstel werd afgewezen is niet vreemd, aangezien Zuckerberg de meerderheid van de stemmen heeft en daarmee absolute controle. Haal je zijn stemmen echter weg, dan ontstaat een pijnlijk beeld: van de rest van de aandeelhouders stemde bijna 70 procent voor, berekenden Bloomberg en Business Insider op basis van de uitslagen. Een ander voorstel, om het stemproces zodanig aan te passen dat Zuckerberg niet langer absolute controle kan uitoefenen, had zelfs een meerderheid van meer dan 80 procent gehaald als Zuckerberg niet had meegestemd.

Het tekent de ontevredenheid onder aandeelhouders over de koers van het door schandalen geplaagde bedrijf, dat rekent op een miljardenboete van de Federale Handelscommissie (de FTC) vanwege het Cambridge Analytica-schandaal. Onlangs riep een mede-oprichter van Facebook, Chris Hughes, nog op om het bedrijf op te breken, mede vanwege de ‘ongekende en on-Amerikaanse’ macht van Zuckerberg. (NW)

De opvallendste aankondigingen van de Apple-keynote tijdens WWDC - 4 juni 2019

Maandag, tijdens de keynote van de jaarlijkse Worldwide Developers Conference, kondigde Apple een reeks nieuwe producten en diensten aan. De opvallendste aankondigingen op een rijtje:

Apple zet in op privacyfuncties. Zo staat het nieuwe besturingssysteem iOS 13 toe om locaties slechts eenmalig met apps te delen. Je kunt straks bij apps en websites inloggen met een Apple-account in plaats van socialemedia-accounts. En het besturingssysteem kan, als apps en websites om een mailadres vragen, een tijdelijk, willekeurig mailadres genereren dat verificatiemails doorstuurt naar je echte adres. Zo blijft je echte adres geheim.

Met de nieuwe app Find My wordt het mogelijk om Macs en iPhones terug te vinden als ze niet met internet zijn verbonden. Dit door Apple-apparaten in te schakelen die wél online zijn: zij kunnen Bluetooth-signalen van het gezochte apparaat opmerken.

Het wordt mogelijk om samen naar audio uit één apparaat te luisteren op twee paar AirPods. Ook kan stemassistent Siri direct via AirPods binnenkomende berichten van bijvoorbeeld WhatsApp voorlezen.

Het monitoren van gezondheid blijft een speerpunt op de Apple Watch, waarvoor ook een nieuw besturingssyteem is aangekondigd (watchOS 6). Nieuwe functies zijn het bijhouden van de menstruatiecyclus en een Noise-app, die laat weten of het geluidsniveau bij bijvoorbeeld concerten te hoog is.

Voor het eerst krijgen iPads hun eigen besturingssysteem: iPadOS. Hiervoor werd hetzelfde besturingssysteem als op de iPhone gebruikt. Een gespecialiseerd besturingssysteem moet het vooral makkelijker maken om in meerdere vensters te werken, iets dat je op telefoons niet doet.

Verder werd aangekondigd dat iTunes wordt opgesplitst in drie apps: Apple Music, Apple TV en Apple Podcasts. Lees hier ons postuum van het iconische programma. (NW)

CNET maakte deze samenvatting van de keynote:

Telefoonmerk Oppo toont een selfiecamera onder het beeldscherm - 3 juni 2019

Het zit telefoonontwikkelaars nogal dwars: liefst maken ze van hun telefoons één groot scherm, maar wat doe je met de (onmisbare) selfiecamera aan de voorkant? Een van de oplossingen - onder meer van OnePlus en Samsung - is een uitklapbare selfiecamera. Telefoonmerk Oppo komt nu met een ander idee: op Twitter toont het bedrijf een smartphone met een selfiecamera ónder het scherm. Het is afwachten of en wanneer een van hun telefoons zal zijn voorzien van deze technologie. De tweet waarom het gaat, met filmpje, is hieronder te bekijken. (NW)

For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience – prepare to be amazed. 📲



You are taking a very first look at our under-display selfie camera technology. RT! 🤯 pic.twitter.com/FrqB6RiJaY OPPO

‘Sadistisch moeilijke’ game Cuphead binnenkort speelbaar in Tesla’s - 3 juni 2019

Tesla’s worden een soort spelcomputers op wielen nu de game Cuphead speelbaar zal zijn in de auto’s. Elon Musk vertelt in de podcast Ride the Lighting dat de videogame inmiddels werkt op de displays in Model 3, Model S en Model X. Mogelijk wordt hij deze zomer uitgebracht. Er stonden al wat eenvoudige, oude games op Tesla's, maar Cuphead – uit 2017 – is een stapje uitgebreider. Het spel, waarin je over platformen springt en vecht met vijanden, staat bekend om twee dingen: de prachtige tekenfilmstijl en de bijzonder hoge moeilijkheidsgraad. ‘Sadistisch moeilijk’, noemt Musk het zelfs in de podcast. Overigens zal alleen het eerste level van het spel beschikbaar zijn in Tesla’s, vanwege de benodigde opslagruimte. Een auto is toch niet helemaal hetzelfde als een spelcomputer. (NW)

Een screenshot uit de game Cuphead, binnenkort speelbaar op verschillende Teslamodellen, volgens Elon Musk. Beeld StudioMDHR

Grote privacyzaak Facebook wordt behandeld door Europees Hof - 31 mei 2019

Is je privacy goed gewaarborgd als een Amerikaans techbedrijf data van Europese burgers opslaat in de Verenigde Staten? Om die vraag draait de rechtszaak tegen Facebook die activist en advocaat Max Schrems aanspande. Facebook wilde via een Ierse hoge rechter - Schrems diende zijn aanklacht oorspronkelijk in in Ierland - voorkomen dat het Europese Hof zich over de zaak zou buigen. Vrijdag oordeelde een rechter dat dit gewoon kan. Verliest Facebook de zaak uiteindelijk, dan kan dit ook consequenties hebben voor de wijze waarop veel andere bedrijven omgaan met data.

Schrems is bezorgd dat persoonlijke data in de VS bij inlichtingendiensten terechtkomt onder de huidige afspraken tussen de EU en de VS. Die afspraken werden overigens in 2015 na een eerdere rechtszaak van Schrems al iets aangescherpt, door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Niet voldoende, vindt hij. Het Hof zal de nieuwe zaak behandelen in juli. (NW)

UPDATE: Irish Supreme Court dismisses @Facebook's final attempt to block CJEU case on EU-US data transfers, saying that Facebook could not substanciate its claims (#QuelleSurprise). Hearing in Luxembourg on July 9th.. 🥳🇪🇺



⏩More: https://t.co/RHRP6f5rux Max Schrems 🇪🇺🇦🇹

‘Android-telefoons krijgen te weinig updates’ - 29 mei 2019

Fabrikanten van Android-smartphones stoppen te snel met het verzorgen van updates. Dat concludeert de Consumentenbond, die vier jaar lang de updates bijhield van de zeven populairste smartphonemerken. Uit het onderzoek blijkt dat dure smartphones meer en sneller updates ontvangen dan goedkopere toestellen van dezelfde fabrikant. Gebruikers van de Redmi-toestellen van Xiaomi komen er volgens de bond het meest bekaaid vanaf. Van de toestellen in deze reeks kreeg alleen de 5 Plus een versie-update. De andere toestellen kregen de afgelopen vier jaar helemaal geen nieuwe versie van Android. Apple laat zien dat het ook anders kan, zeggen de onderzoekers. Alle telefoons die sinds 2009 zijn uitgebracht, kregen minimaal drie versie-updates en de iPhone 5S kreeg er zelfs vijf. (LV)

Een Redmi-toestel van de Chinese fabrikant Xiaomi Beeld Xiaomi

Besturingssysteem Huawei ‘is al klaar’ - 29 mei 2019

Terwijl Huawei bij de Amerikaanse rechter probeert af te dwingen dat de sancties worden teruggedraaid, is het bedrijf naar eigen zeggen gereed voor zijn plan B. En dat is: een eigen alternatief voor Android. Eerder werd nog gesproken over dit najaar als lanceringdatum, maar volgens TechRadar zou het systeem al volgende maand op de markt komen. De site baseert zich op gesprekken met een Huawei-directeur in het Midden-Oosten. Het systeem gaat mogelijk Ark OS heten en zou al sinds januari 2018 op de plank liggen. Nu Huawei door de Amerikaanse sancties wordt afgesneden van de volledige diensten van Android wordt dit Ark OS – inclusief eigen app-winkel - noodzakelijk. (LV)

🚨EXCLUSIVE🚨 Huawei's smartphone Android OS replacement will launch in June https://t.co/n24lUVRndN pic.twitter.com/OH2HnqDEOf TechRadar

Met virussen geïnfecteerde laptop brengt meer dan een miljoen euro op – 28 mei 2019

1,1 miljoen euro voor een laptop is vrij veel geld. Al helemaal als hij het niet doet omdat er zes virussen op geïnstalleerd zijn. Toch is dit precies het bedrag dat kunstenaar Guo O Dong ontving voor zijn laptop. Dong zette zes van de beruchtste virussen ter wereld op de computer, waaronder WannaCry, dat in mei 2017 wereldwijd meer dan 200 duizend computers gijzelde. Het gaat om een kunstproject met de naam The Persistence of Chaos (de voortduring van chaos), bedoeld om abstracte cyberdreigingen een fysieke vorm te geven. Hij is losgekoppeld van alle andere apparaten, opdat de gevaarlijke virussen veilig op het apparaat blijven opgesloten. Nu maar hopen dat de nieuwe eigenaar er ook zo netjes mee omgaat. (NW)

TU Delft laat kleinste zelfstandige drone ter wereld door parcours racen – 27 mei 2019

Het is een ukkie, de nieuwe drone die in een lab van de Technische Universiteit Delft door de lucht vliegt, maar desondanks heeft hij geen menselijke sturing nodig om hindernisbanen in de lucht af te leggen. Volgens de TU Delft – waar hij werd ontwikkeld – is de drone met zijn diameter van 10 centimeter en gewicht van 72 gram de kleinste autonome racedrone ter wereld. Dit soort drones zijn bruikbaar om tegen te racen als oefening voor menselijke droneracers, maar de onderzoekers hopen dat de verbetering van de technologie breder toepasbaar is, bijvoorbeeld voor toekomstige drones die zelfstandig pakketjes bezorgen.

De ontwikkeling was een flinke uitdaging: om de drone zo klein te houden, moest het aantal sensoren en benodigde rekenkracht extreem laag zijn. Dankzij een sterk staaltje engineering vliegt de Delftse drone autonoom rond met slechts één camera en een klein computertje. Volgens de TU Delft gaat hij ongeveer net zo snel als grotere autonome racedrones. Snelheden die door mensen bestuurde drones halen, zitten er dan weer niet in. (NW)

In dit filmpje toont de TU Delft zijn kleine race-drone:

Trump: ‘Ik kan me voorstellen dat Huawei onderdeel wordt van een handelsovereenkomst’ – 24 mei 2019

President Trump ziet Huawei wel onderdeel worden van een handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China, zei hij in een persconferentie over landbouw. En dat is een opvallende uitspraak. Amerikaanse bedrijven mogen namelijk niet langer zakendoen met het Chinese techbedrijf vanwege zorgen over veiligheid en spionage. Hierdoor zou Huawei het besturingssysteem Android (van Google) bijvoorbeeld niet meer kunnen gebruiken op nieuwe telefoons. Ook gebruikt het bedrijf chips van Amerikaanse makelij.

‘Huawei is enorm gevaarlijk. Als je ziet wat ze doen, vanuit een veiligheidsstandpunt, vanuit een militair standpunt, dan is dat heel gevaarlijk’, zei Trump. Direct gevolgd door: ‘Het is mogelijk dat Huawei onderdeel wordt van een soort handelsovereenkomst. Als we een deal maken, kan ik me voorstellen dat Huawei daar in een bepaalde vorm in voorkomt.’ Het is te vroeg om iets te zeggen over de inhoud van zo’n deal, vervolgde hij. (NW)

Als KPN een cruciaal deel in zijn netwerk moet aanpassen, wil het in zee met de Chinese techgigant Huawei. Maar er is onrust, want hoe veilig is de Chinese apparatuur?

Komst eigen cryptopunt Facebook ‘aanstaande’ – 24 mei 2019

De al langer rondzingende plannen van Facebook voor een eigen digitale munt die zowel op internet als in het echte leven te gebruiken is, zijn vergevorderd. Dat schrijft zakenkrant Financial Times op basis van bronnen die bekend zijn met het project. Facebook, dat al ruim een jaar zou werken aan de munt, wil de waarde ervan koppelen aan de dollar. De oud-topman van betaalbedrijf PayPal, David Marcus, leidt naar verluidt de cryptodivisie van Facebook. De munt, die ook verhandelbaar moet worden met andere valuta, zou binnenkort al gelanceerd kunnen worden.

Pikant detail is dat een van de bedrijven waar Facebook mee zou samenwerken, Gemini is. Dit werd opgericht door de gebroeders Winkelvoss. De tweeling Cameron en Tyler Winklevoss stonden aan de wieg van de voorloper van Facebook. Zij beschuldigden Facebook-oprichter Mark Zuckerberg er eerder van het idee van de profielenwebsite te hebben gestolen. De zaak kwam voor de rechter, waarna er uiteindelijk een schikking werd getroffen voor 65 miljoen dollar in contanten en aandelen. (LV)

Facebook held talks with Winklevoss twins over new currency https://t.co/noD43TkY20 Financial Times

Tegendraads nieuw spelcomputertje heeft zwart-witscherm – 23 mei 2019

De Playdate, een nieuw spelcomputertje met een zwart-witscherm Beeld Panic

Terwijl handheldconsoles – spelcomputers die je in je hand houdt – in staat zijn om gedetailleerde werelden te tonen, driedimensionaal, met schitterende kleuren en filmische scènes, kondigt Panic een klein spelcomputertje met een zwart-witscherm aan. De Playdate, zoals de console heet, valt verder op door de slinger aan de zijkant, die een rol zal spelen in de aansturing van de nog niet vrijgegeven spellen. Wel vrijgegeven is dat het in eerste instantie om twaalf nieuwe games zal gaan, van traditionele tot experimentele, speciaal ontworpen voor de Playdate. In 2020 moet de spelcomputer op de markt komen, de tijd moet vervolgens uitwijzen of het meer is dan een gimmick. Goedkoop is de Playdate met zijn 149 dollar alvast bepaald niet. (NW)

Guess what! I’ve been working on a handheld gaming console! @playdate is cute and great—read about it at https://t.co/Xvj98FoR8j pic.twitter.com/TysQxfqLnn Neven Mrgan

Huawei hoopt eigen Android-alternatief al deze herfst klaar te hebben – 22 mei 2019

Nog deze herfst of op zijn laatst volgende lente moet Huawei zijn eigen besturingssysteem voor mobieltjes – ‘HuaweiOS’- klaar hebben. Deze stap is deze week ineens urgent geworden na de Amerikaanse maatregelen die Google dwingen de samenwerking met Huawei tot een minimum te beperken. Gevolg daarvan is dat Huawei niet langer een volwaardige versie van Android kan gebruiken voor toekomstige mobieltjes. Volgens de topman van de consumentendivisie van Huawei moeten bestaande Android-apps gewoon blijven werken op HuaweiOS. Onduidelijk is of de geruststellende woorden een poging zijn om de pr-schade te beperken of realistisch. Een andere Huawei-topman gaf dinsdag nog een andere optie: een systeem van een andere fabrikant. Daar zijn echter nauwelijks opties. Analisten verwachten hoe dan ook dat het marktaandeel van Huawei de komende tijd een flinke knauw zal krijgen. (LV)