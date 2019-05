Techblog – Google verwijdert data eerder als gebruiker dat wil

Nieuws en geruchten over tech, internet en gadgets voor u bij elkaar geblogd door de specialisten van de Volkskrant.

Google verwijdert data eerder als gebruiker dat wil - 1 mei 2019

Binnenkort kunnen Google-gebruikers door Google verzamelende data omtrent locatiegeschiedenis en Google-apps en website automatisch laten verwijderen, na 3 of 18 maanden. Nu kan deze data verwijderen enkel handmatig, tenzij dataverzamelen via myaccount.google.com is uitgezet. Google gebruikt verzamelde data om diensten te verbeteren en advertenties te personaliseren. Voor het installeren van bijvoorbeeld Google Home-spreakers is het zelfs nodig dat activiteiten op apps en websites van Google worden bijgehouden. (NW)

Zo gaat de keuze om in te stellen dat Google gegevens wel opslaat, maar korter bewaart eruit zien. Beeld Google

Speciaal voor millennials komt Samsung met een verticale televisie - 30 april 2019

Mooi, die brede beeldschermen van televisies, maar de moderne mens staart juist de hele dag naar verticale schermen: die van hun telefoons. Daar moeten wij onze televisies ook op aanpassen, bedacht Samsung. Het bedrijf komt met de Sero, een tv die zowel in horizontale als verticale stand te draaien is. De televisie moet zo beter zijn afgestemd op de indeling van telefoonschermen. Zo kan de smartphone-generatie zijn telefoon erop aansluiten en het scherm gebruiken als een soort groot telefoonscherm. Eind mei moet hij in Zuid-Korea verkrijgbaar zijn.

De Samsung Sero, een nieuwe televisie met een verticale stand. Beeld Samsung

Dinsdag maakte Samsung ook zijn kwartaalcijfers bekend en daar zat weinig goed nieuws tussen. Zo maakte de Koreaanse fabrikant ongeveer 60 procent minder winst dan begin vorig jaar. Dat in een maand waarin de lancering van de Samsung Galaxy Fold, een vouwtelefoon en daarmee een van de innovatiefste telefoons van het moment, werd uitgesteld doordat het toestel in handen van recensenten kwetsbaar bleek. (NW)

Facebooks advertentiearchief, bedoeld om transparantie te vergroten, is ‘lege doos’ – 29 april 2019

Het advertentiearchief dat Facebook in maart vrijgaf, bedoeld om transparant te maken welke gesponsorde berichten door wie worden getoond, schiet tekort. Dat vindt althans de Mozilla Foundation, een ideële stichting, bekend van internetbrowser Firefox. Doel van het archief is onder meer onderzoekers data te laten verzamelen, bijvoorbeeld om transparant te maken welke partijen online actief zijn met het verspreiden van politieke ideeën. Facebook kondigde meer maatregelen aan om desinformatie tijdens de Europese verkiezingen tegen te gaan, waaronder de verplichting dat politieke advertenties worden geplaatst door een geautoriseerde persoon uit eigen land.

‘Het is nu duidelijk dat Facebook gewoon een lege doos heeft afgeleverd’, aldus een woordvoerder van Mozilla over het archief. Mozilla had eerder vijf vereisten opgesteld en concludeert nu dat het Facebook-archief aan ten minste drie hiervan niet voldoet. Zo geeft het archief geen informatie over hoeveel gebruikers op advertenties klikten en blijft verborgen op welke doelgroepen adverteerders zich richtten. Ook zou het voor onderzoekers onmogelijk zijn om een volledig beeld van de geplaatste advertenties te vormen, omdat ze alleen vindbaar zijn door zoekwoorden in te typen. (NW)

Facebook verwacht miljardenboete voor Cambridge Analytica-schandaal – 25 april 2019

Facebook zet alvast 3 miljard dollar opzij voor een verwachte boete van de Amerikaanse Federale Handelscommissie voor het Cambridge Analytica-schandaal. Dat blijkt uit de presentatie van de kwartaalcijfers van Facebook. Cambridge Analytica was het Britse bedrijf dat deels zonder toestemming persoonlijke gegevens verwierf van 87 miljoen gebruikers, om in 2016 gericht campagne te kunnen voeren voor Donald Trump. Facebook schat dat de boete gaat neerkomen op 3 tot 5 miljard dollar. Door het aanleggen van dit spaarpotje halveerde de kwartaalwinst ten opzichte van vorig jaar, tot een nog altijd royale 2,4 miljard dollar. (NW)

Amazon-medewerkers konden locaties van Alexa-gebruikers zien - 25 april 2019

Dat Amazon-medewerkers luisteren naar mensen die praten tegen spraakassistent Alexa, kwam eerder deze maand al naar buiten. Doel is de spraakassistent te verbeteren. Nu blijkt dat een deel van de medewerkers ook de locatie van de opnames konden opvragen, in tegenstelling tot eerdere beweringen van Amazon. Bloomberg sprak met medewerkers die dit bevestigden en demonstreerden. Met het oog op privacy is dit gevoelig, omdat het met locatiegegevens mogelijk kan zijn om het thuisadres van gebruikers op te sporen. Er zijn geen aanwijzingen dat dit ook is gebeurd. (NW)

An Amazon team that listens to and reviews users' Alexa commands can also access location data, including some customers' home addresses. https://t.co/G2HvZGW75S Bloomberg Technology

Overwatch laat spelers zelf de regels bepalen – 25 april 2019

Het populaire videospel Overwatch, waarin teams elkaar met futuristisch wapentuig te lijf gaan, komt binnenkort met een spelmodus die spelers aan de fundamenten van de game laat sleutelen, volgens uitgever Blizzard. De instelling dat spelers in brand vliegen als ze de vloer aanraken en gemorrel aan de sterkte van de zwaartekracht zijn twee voorbeelden. Regels samenstellen is trouwens nog knap ingewikkeld door de hoeveelheid waardes en variabelen die je zelf moet invoeren in een soort programmeertaal. (NW)

Een personage uit Overwatch. Beeld Blizzard Entertainment

Facebook sloeg miljoenen wachtwoorden slecht beveiligd op – 19 april 2019

Wéér een schandaal bij Facebook. Werd eerder deze maand nog gedacht dat de wachtwoorden van tienduizenden Instagram-gebruikers slecht beveiligd waren opgeslagen, nu blijkt dat het gaat om miljoenen gebruikers. Dat meldt Facebook, dat Instagram bezit. Wachtwoorden worden normaal gesproken versleuteld opgeslagen, zodat ze niet zomaar leesbaar zijn in geval van een lek. Door wachtwoorden onversleuteld op te slaan, zoals Facebook deed, kunnen kwaadwillenden gewoon inloggen als deze op straat komen te liggen. Hoe reëel de kans op zo’n lek is, bleek onder meer in 2012, toen inloggegevens van minstens 6,5 miljoen LinkedIn-gebruikers door cybercriminelen werden gestolen. Facebook zegt geen aanwijzingen te hebben dat de wachtwoorden in verkeerde handen zijn gevallen.

Het was niet het enige schandaal dat het bedrijf deze week trof. Nieuwssite Business Insider onthulde dat Facebook sinds 2016 ongevraagd contactpersonen importeerde van de maildiensten van 1,5 miljoen gebruikers. Ze zouden zo kunnen zien met wie gebruikers mailcontact hebben. Het ging per ongeluk, zegt het bedrijf zelf.

Facebook belandt de laatste maanden vaker in de problemen. Gegevens van gebruikers bleken op openbare servers te staan en oude Facebook-berichten van Mark Zuckerberg bleken ineens verdwenen. Schandalen, excuses en beloftes vormen zelfs vanaf het begin een rode draad in de historie van Facebook, zoals we in dit artikel beschrijven. (NW)

Google beveelt andere zoekmachines en browsers aan - 18 april 2019

Mensen met een Android-telefoon krijgen binnenkort meer zoekapps en browsers te zien. Google gaat namelijk zijn rivalen suggereren, zo schrijft het in een blog. Dit is een reactie op de eisen van de Europese Commissie. Die vindt dat Google te dominant was met Google Search en de Chrome-browser. Deze zijn standaard ingesteld op Android-toestellen. Google verspreidt binnenkort een update voor Android. Wanneer gebruikers daarna voor het eerst naar de Play Store gaan, krijgen ze de alternatieven te zien. Ze kunnen browsers als Firefox, Microsoft Edge en Opera kiezen, en zoekmachines als Qwant, Ecosia en DuckDuck Go. (LV)

Suggesties voor andere browsers en zoekmachines in Android. Beeld Google

Recensie-exemplaren van Samsungs vouwtelefoon gaan achter elkaar stuk - 18 april 2019

Een pr-drama voor Samsung: de ene na de andere vouwtelefoon begeeft het in de handen van recensenten. Het telefoonmerk is samen met Huawei en het onbekende Royole de enige met een officieel aangekondigde opvouwbare telefoon, een van de belangrijkste innovaties op de telefoonmarkt van de laatste jaren. Hoewel de Samsung Galaxy Fold 3 mei uitkomt, testen Amerikaanse recensenten hem al uit.

The Verge beschrijft een groeiende uitstulping die uiteindelijk het scherm kapot drukte. Na een dag. Een exemplaar dat CNBC kreeg, had na twee dagen al een flikkerend linkerscherm. En een recensent van Bloomberg en YouTuber Marques Brownlee pelden – wat zij dachten – een beschermlaagje af. Het bleek geen beschermlaagje: de schermen hielden ermee op.

My colleague opened the Galaxy Fold and it started doing this. So, long answer to your question @WilfredFrost, the hinge doesn’t seem very rugged after all. After two days: pic.twitter.com/Z1F8iwjURa Todd Haselton

Samsung benadrukt dat recensie-exemplaren niet de uiteindelijke versies zijn en waarschuwt dat je niet met het bovenste laagje moet zitten frutselen. Desondanks is dit geen goed nieuws voor het toestel, dat 2.020 euro gaat kosten. (NW)

PSA: There's a layer that appears to be a screen protector on the Galaxy Fold's display. It's NOT a screen protector. Do NOT remove it.



I got this far peeling it off before the display spazzed and blacked out. Started over with a replacement. pic.twitter.com/ZhEG2Bqulr Marques Brownlee

Lees hier de eerste ervaring die de Volkskrant met de Galaxy Fold had. Spoiler: hij ging niet kapot.

Factcheck-algoritme YouTube verwart brandende Notre Dame met aanslag Twin Towers - 16 april 2019

Met de beste intenties test YouTube momenteel een middel om desinformatie tegen te gaan: het platform detecteert automatisch onderwerpen waarover veel onjuistheden de ronde doen en biedt hierbij stukjes kloppende informatie. Dat de tests nog niet helemaal slagen, bleek bij diverse livestreams van de Notre Dame, de Parijse kathedraal die maandagavond in brand vloog. YouTube labelde deze als ‘September 11 attacks’ en voorzag de filmpjes van een stukje van Encyclopedia Britannica over de terroristische aanslag uit 2001. ‘Deze panels worden automatisch door algoritmes geactiveerd, soms zitten onze systemen ernaast’, aldus een woordvoerder van YouTube tegen Buzzfeed. (NW)

I'm not sure there's a better metaphor for the state of the tech industry right now than an American social platform slapping an algorithmically-generated related article about an American terror attack on to a live stream about a completely unrelated French news story. pic.twitter.com/KLWGlg5NEc Ryan Broderick

Kunstmatige gamer versus professioneel e-sportteam: 2-0 - 16 april 2019

Weer een mijlpaaltje voor kunstmatige intelligentie: een zelflerend programma versloeg een professioneel gameteam in Dota 2, een strategiespel waarin je met een leger de torens van je tegenstander moet vernietigen. Een prestatie van formaat, want Dota 2 is een complex spel met een schier oneindige hoeveelheid variabelen, van de meer dan honderd speelbare karakters tot de talloze bruikbare voorwerpen. Het zelflerende programma, gebouwd door onderzoeksorganisatie OpenAI, speelde dan ook 45 duizend jaar aan gameplay om het in de vingers te krijgen. En nog moest OpenAI een beetje smokkelen: twee opties werden uitgeschakeld, om een aantal variabelen weg te nemen. Uiteindelijk verloor het professionele mensenteam twee keer achter elkaar. De organisatie kondigde de mogelijkheid aan voor spelers wereldwijd om het op te nemen tegen OpenAI Five, zoals het programma is gedoopt. (NW)

Voor de liefhebber is het complete eerste potje hieronder te zien.

Kunstmatige intelligentie bedenkt nieuwe sport - 15 april 2019

‘Machines verslaan ons met schaken, maar ze moeten nog het eerste spel bedenken dat de mens eeuwenlang blijft fascineren’, zo verzuchtte cognitief psycholoog Irene Pepperberg een paar jaar terug in het boek Machines die Denken. Ook die handschoen is opgepakt. Speedgate is volgens techblog Techcrunch de eerste sport die helemaal is bedacht door kunstmatige intelligentie. Hiertoe werden de gegevens van vierhonderd bestaande sporten gevoed aan een neuraal netwerk. Uiteindelijk kozen mensen de meest realistische sport. Speedgate wordt gespeeld met een reguliere rugbybal, in afwachting van een ‘officiële Speedgate-bal’. Het veld bestaat uit drie cirkels, waarvan de middelste niet bezet mag worden. Of Speedgate echt de harten van sportliefhebbers gaat veroveren? Het promofilmpje doet ons vooral denken aan de hilarische cricketparodie van Jiskefet van een jaar of 25 geleden. ‘Very well executed!’ (LV)