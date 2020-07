Techblog – Facebook toont lichtgewicht ‘VR-zonnebril’

Beeld AFP

Onderzoekers Facebook maken VR-bril een stuk dunner - 1 juli 2020

De onderzoeksafdeling van Facebook heeft een prototype van een virtual reality-bril gemaakt die eruitziet als een flinke zonnebril. De bril is daarmee veel lichter en comfortabeler dan de bestaande, logge VR-brillen.

Die VR-brillen − bijvoorbeeld van Facebooks eigen dochterbedrijf Oculus − zijn zo dik omdat er een flinke afstand tussen de lichtbron en de lens moet zitten. De ‘VR-zonnebril’ heeft dit niet nodig door gebruik te maken van holografische lenzen; een optisch slimmigheidje dat de de benodigde afstand tussen lichtbron en lens terugbrengt door licht heen en weer te laten kaatsen.

Het prototype kan alleen nog beelden in groentinten tonen. Facebook werkt naar eigen zeggen aan een kleurenversie. Het is nog onduidelijk of een dergelijke bril ook daadwerkelijk op de markt komt. Facebook benadrukt dat het een onderzoeksproject is. (LV)

De ‘VR-zonnebril’ van Facebook Beeld Facebook

Fietsenfabrikant VanMoof geweerd op Franse televisie - 30 juni 2020

Een reclamefilmpje van de Nederlandse fietsfabrikant VanMoof is geweerd op de Franse televisie door de onafhankelijke toezichthouder ARRP. Het spotje zou een te negatief beeld schetsen van de autoindustrie en een klimaat van ongerustheid creëren. Het filmpje, dat wel in Nederland wordt uitgezonden, combineert een smeltende auto met beelden van rokende schoorstenen, files en mensenmassa’s op een perron, totdat de nieuwe e-bike van het merk ten tonele verschijnt als oplossing.

Het spotje is volgens de toezichthouders in strijd met Franse advertentieregels die oneerlijke afschildering van concurrenten en het exploiteren van angstgevoelens verbieden. In een triomfantelijke blog stelt VanMoof dat de gewraakte beelden uit alledaags archiefmateriaal zijn samengesteld. ‘De waarheid doet pijn. Misschien moet iemand daar wat aan doen.’ (NvB)

Huawei weren uit 5G-netwerk is dure grap - 30 juni 2020

Het Britse onderzoeksbureau Oxford Economics heeft uitgerekend dat het 45 miljard euro kan gaan kosten als Europa apparatuur van de Chinese fabrikant Huawei weert uit 5G-netwerken. Voor Nederland bedraagt de kostenpost 780 miljoen euro. Het rapport Restricting competition in 5G network equipment throughout Europe is opgesteld op verzoek van Huawei.

Het weren van Huawei veroorzaakt volgens de onderzoekers een sneeuwbaleffect van hogere prijzen, hogere investeringskosten en lagere economische groei. Doordat de geplande aanleg van het 5G-netwerk vertraging oploopt, stelt het rapport, valt het Europese bruto nationaal product in 2035 40 miljard euro lager uit. Voor Nederland is dat 1,6 miljard euro lager.

Het onderzoek past in een mondiaal tegenoffensief van Huawei, dat de afgelopen jaren marktleider werd in communicatienetwerken dankzij scherpe prijzen, maar nu last heeft van (onbewezen) beschuldigingen van met name de VS dat een keuze voor Huawei de staatsveiligheid in gevaar kan brengen (NvB).

Een Huawei-winkel met prominent een 5G-sticker op het raam. Beeld AFP

Olympus stopt met camera’s

De Japanse camerafabrikant Olympus stopt na 84 jaar met het maken van camera’s. Het bedrijf maakt al jaren verlies op de toestellen en wil zich verder toeleggen op apparatuur voor medische toepassingen. Door de komst van telefoons met een camera kromp de cameramarkt afgelopen tien jaar met 87 procent.

Investeringsmaatschappij Japan Industrial Partners neemt de cameratak van Olympus over en zal digitale toestellen blijven verkopen onder dezelfde naam. Eerder deed de opkoper hetzelfde met de VIAO laptops van Sony. Op de cameramarkt blijven nog drie grote fabrikanten over: Canon, Nikon en Sony die concurreren in het duurdere segment.(NvB)

Olympus OM-D Beeld Olympus

Amazon steekt 2 miljard dollar in klimaatverbetering - 24 juni 2020

Pakjesbezorger en techbedrijf Amazon steekt 2 miljard dollar in een fonds ter verbetering van het klimaat. Het geld is bedoeld voor bedrijven ruk van Amazone werknemers die vinden dat het meest waardevolle merk ter wereld, te weinig doet om het klimaat te verbeteren.

‘Elk voorstel zullen wij beoordelen op de vraag of het een klimaatneutrale planeet voor toekomstige generaties dichterbij brengt’, schreef Amazone oprichter Jeff Bezos deze week op zijn bedrijfsblog. De rijkste man op aarde beloofde eerder dit jaar 10 miljard dollar van zijn eigen geld te steken in wetenschappelijk onderzoek en in initiatieven om opwarming van de aarde tegen te gaan. Amazon, een bedrijf met 750.000 werknemers, stootte indie nieuwe producten en diensten ontwikkelen om CO2 uitstoot te beperken of om bedrijven te helpen klimaatneutraal te produceren. Het fonds is mede opgericht onder d2019 ruim 50 miljoen CO2 uit, blijkt uit het laatste duurzaamheidsrapport. Het bedrijf verwacht in 2025 volledig te draaien op duurzame energie en in 2040 klimaatneutraal te zijn. (NvB)

BRIESELANG, GERMANY - NOVEMBER 28: A worker loads a truck with packages at an Amazon packaging center on November 28, 2019 in Brieselang, Germany. Amazon is anticipating a strong holiday season and has hired extra workers at its packaging center across Germany. Meanwhile workers at some of the centers, though not at Brieselang, have announced strikes to further their demands for better pay. (Photo by Sean Gallup/Getty Images) Beeld Getty Images

Apple bouwt weer eigen chips voor zijn laptops; tegenvaller voor Intel - 23 juni 2020

Computerchipmaker Intel krijgt opnieuw een gevoelige tik, nu Apple heeft verklaard dat het zijn eigen processors ontwikkelt voor in zijn desktopcomputers en laptops. Die draaien nu nog op processors van Intel. De aankondiging betekent dat toekomstige pc’s en laptops van Apple ook iOS en apps kunnen draaien die nu worden gebruikt op de smartphones en tablets van het techconcern.

Een ‘historische dag voor de Mac’, zoals de apparaten van het concern heten, aldus topman Tim Cook. Aan het eind van het jaar moet de eerste apparatuur op de markt komen met een eigen Apple-motor.

Voor Intel betekent de stap een zoveelste slag. De chipfabrikant was decennialang heer en meester op het gebied van computerprocessors, maar zette te laat in op de ontwikkeling van chips voor mobiele telefoons, waardoor het deze markt goeddeels aan zich voorbij heeft zien gaan. Smartphones hebben chips die veel energiezuiniger zijn en toch grote prestaties kunnen leveren.

Volgens Apple, dat met zijn laptops en pc’s vooral sterk vertegenwoordigd is in de creatieve en grafische sector, zijn bestaande apps voor smartphones makkelijk om te schrijven voor gebruik op apparatuur die nu nog op Intel draait. Volgens diverse media is Apples besluit een gevolg van de tegenvallende prestatiegroei die Intelprocessors de laatste tijd hebben geboekt. Apple gebruikte bijna vijftien jaar chips van Intel. Macs gebaseerd op de chips van Intel blijven voorlopig ook nog leverbaar. (Bard van de Weijer)

Amerikaanse techbedrijven investeren in zwarte werknemers - 18 juni 2020

Google steekt 175 miljoen dollar extra in techbedrijven gerund door zwarte ondernemers en in het bevorderen van meer zwarte managers in het eigen bedrijf. Dat maakte Googlebaas Sundar Pichai deze week bekend in een blog naar aanleiding van de Black Lives Matter protesten. Bij Google werken ruim 100.000 mensen, waarbij de leidinggevende rollen scheef zijn verdeeld: wit (69,5 procent), Aziatisch (29,6 procent) en zwart (2,6 procent). Ondervertegenwoordigde groepen, stelt Pichai, moeten groeien naar 30 procent in 2025.

Google steekt 100 miljoen dollar in tech-investeringsmaatschappijen en start-ups met zwarte eigenaars. 50 miljoen gaat naar kleine bedrijven die zich richten op zwarte gemeenschappen. De rest gaat naar interne training en studiebeurzen gericht op meer diversiteit. Ook andere tech-bedrijven kondigden afgelopen weken extra maatregelen aan. YouTube (ook eigendom van Google) en Apple investeren ieder 100 miljoen dollar extra, Amazone (het meeste waardevolle bedrijf ter wereld) blijft nog achter met 10 miljoen dollar extra. (NvB)

Sundar Pichai, topman van Microsoft, wil meer diversiteit binnen het bedrijf. Beeld Studio V

Spotify strikt Kim Kardashian voor podcasts - 18 juni 2020

De Amerikaanse mediaster Kim Kardashian gaat exclusieve podcasts maken voor de muziekstreamingsdienst Spotify. Eerder haalde het bedrijf de populaire podcastmaker Joe Rogan weg bij YouTube voor meer dan 100 miljoen dollar. Hoeveel het bedrijf Kardashian betaalt voor haar bijdrage is niet bekend gemaakt. Spotify hoopt meer abonnee’s te trekken door naast muziek ook exclusieve podcast aan te bieden.

Kim Kardashian West (ze is getrouwd met rapper Kanye West) behoort tot de mediapersoonlijkheden die beroemd zijn omdat ze beroemd zijn. De podcast zullen echter niet gaan over haar glitterrijke leven, stellen betrokkenen, maar over ontsporingen van het juridische systeem in de Verenigde Staten. Kardashian is betrokken bij de Innocence Project dat zich inzet om ten onrechte veroordeelden weer vrij te krijgen. Zij zal actuele zaken bespreken in haar podcasts. Kardashian studeert momenteel om advocaat te worden. (NvB)

Kim Kardashian en echtgenoot Kanye West. Kardashian gaat podcasts maken voor Spotify. Beeld EPA

Duitse corona-app wekt vertrouwen onder bevolking - 17 juni 2020

Opvallend veel Duitsers hebben vertrouwen in de de contact tracing-app die hun regering afgelopen week presenteerde om het corona-virus beter te bestrijden. De app werd binnen een etmaal 6,5 miljoen keer gedownload. Dat is relatief meer dan in andere Europese landen, en dat terwijl geen bevolking zo hecht aan haar privacy als de Duitse. Om die reden heeft Google Streetview dat land maar opgegeven.

De Duitse Corona Warn App is ontwikkeld door Deutsche Telekom en softwarebedrijf SAP die weer gebruik maken van een bluetooth volgtechniek die Google en Apple samen hebben ontwikkeld. Daarbij wordt geen gebruik gemaakt van een centrale database, zoals bijvoorbeeld in Frankrijk wel gebeurd. Gebruikers die positief testen op corona krijgen van het lab een QR-code, waarmee ze een lijst kunnen uploaden van alle toestellen waar zij afgelopen twee weken in de buurt zijn geweest. Die bezitters daarvan krijgen vervolgens een waarschuwing. (NvB)

Een Duitse corona-app werd binnen een etmaal 6,5 miljoen keer gedownload. Beeld EPA

Enge robothond nu te koop - 17 juni 2020

De hightech robothond Spot is inmiddels voor iedereen te koop bij de Amerikaanse Robotbouwer Boston Dynamics. Spot joeg onlangs parkbezoekers in Singapore nog de stuipen op het lijf door daar te patrouilleren en wandelaars te manen afstand te houden. De 25 kilo zware robot loopt op vier poten, kan trappen lopen, heeft camera’s en sensoren rondom en is waterbestendig.

De eerste robothonden van Boston Dynamics werden ontwikkeld om soldaten te helpen. Een Spot werd afgelopen jaar geleased door de politie in Massachussetts om explosieven te zoeken, andere bedrijven gebruiken de robothonden om opnames te maken op gevaarlijk plekken zoals in tunnels. Nu kunnen ook consumenten ook de robothond kopen voor thuis. Online prijs: 67.000 euro per stuk. (NvB)

Een robothond moet bij wijze van test de afstand tussen mensen bewaken in Singapore. Beeld Reuters

‘Stuur je een Tikkie of een Wappie?’ - 17 juni 2020

Digitaal betalen is straks ook mogelijk via WhatsApp. Dat kondigde het bedrijf, onderdeel van Facebook, deze week aan in een blogpost. De chat-app heeft Brazilië uitgekozen om de nieuwe betaalfunctie te introduceren. Daar kunnen inwoners vanaf nu digitale transacties doen via WhatsApp, vergelijkbaar met de manier waarop betaal-app Tikkie werkt in Nederland. Volgens WhatsApp vormen ‘ruim 10 miljoen kleine bedrijven en microbedrijven’ de levensader van Brazilië’ die dankzij de nieuwe functie beter ‘mee kunnen doen aan de digitale economie.’

In de toekomst wil WhatsApp de dienst ook in Nederland aanbieden. Daarmee vormt het een serieuze bedreiging voor Tikkie, die nu elke dag meer dan tienduizend digitale transacties verwerkt. WhatsApp werkt al enige tijd aan de betaalfunctie. In 2018 introduceerde het een bétaversie van de betaaloptie in India. De verwachting was dat WhatsApp daar zou beginnen, maar Facebook heeft een ‘ingewikkelde relatie’ met het land, zo schrijft techsite The Verge. Er is een geschiedenis van conflicten over regelgeving en in 2017 kreeg Facebook zelfs het verwijt van ‘digitaal kolonialisme’ in India, toen het techbedrijf een gratis internetdienst in het land aanbood. (LV)

Brazilianen kunnen voortaan geld overmaken zonder hun WhatsApp-chats te verlaten. Ze kunnen zowel geld sturen aan vrienden en familie, als een bestelling bij een klein bedrijf betalen. Gebruikers kunnen zelf een bedrag sturen of geld vragen via een betaalverzoek. Beeld EPA

Robots bouwen met Lego - 17 juni 2020

Lego introduceert een zelfbouwpakket voor robots om kinderen te interesseren voor tech. De Mindstorms Robot Inventor Kit bestaat uit 949 onderdelen, inclusief diverse soorten sensoren, vier motoren, een gyroscoop, een versnellingsmeter en een matrix van LED's om gezichtsuitdrukkingen na te bootsen. De speelgoedfabrikant voegt bouwplannen toe voor vijf soorten robots en eenvoudige softwarecodes om de machine te programmeren.

Lego zegt kinderen belangrijke vaardigheden te willen aanreiken op het gebied van STEM (wetenschap, techniek, ontwerpen en wiskunde). De robots kunnen obstakels vermijden, pijlen afschieten, dansen of voetballen. Via een Lego app kan de gebruiker ook zelf code toevoegen om het gedrag van de robot te bepalen. Het is voor het eerst in zeven jaar dat lego weer een robot-pakket uitbrengt. Wel prijzig: 359,99 euro. (NvB)

Lego Mindstorms Robot 2020 Beeld Lego

Samenwerking tegen oplichters op internet - 11 juni 2020

Politie, banken, Facebook en de Fraudehelpdesk gaan samenwerken om het groeiende aantal oplichters op social media terug te dringen. Het aantal meldingen bij de Fraudehelpdesk ligt nu al fors hoger dan in heel 2019: bijna 50.000 gevallen in de eerste vier maanden. De Belastingdienst meldt een ruime verdubbeling van het aantal pogingen tot phishing uit naam van de dienst.

Vooral een toename van het aantal vriend-in-nood berichtjes via WhatsApp valt op. Daarbij lijkt het of een familielid of kennis dringend om geld vraagt, waarbij de oplichter gebruik maakt van persoonlijke informatie uit social media. Wekelijks melden zich 700 slachtoffers bij de Fraudehelpdesk, een verdubbeling. Banken ontvangen 70 meldingen per dag. WhatsApp is eigendom van Facebook. Oplichters benaderen hun slachtoffers overigens ook via sms of email. Wie vrijwillig geld overmaakt aan een oplichter, krijgt dat geld zelden terug van de bank.

De Belastingdienst ontvangt wekelijks vier- tot zesduizend meldingen van phishing. Daarbij sturen oplichters een realistisch ogende aanmaning om een belastingschuld te voldoen per mail of sms. De afzenders zijn tevens op zoek naar DigiD-inloggegevens. Voor corona kwam dat ongeveer 2000 keer per week voor. Relatief weinig ontvangers trappen daar in, maar een woordvoeder herhaalt nog maar eens: ‘de belastingdienst communiceert nooit per mail of sms.’ (NvB)

Illegale streamingdienst uit de lucht gehaald - 10 juni 2020

Bij een internationale politieactie is een illegale streamingdienst uit de lucht gehaald. Meer dan twee miljoen mensen gebruikten die om naar meer dan 40 duizend televisiezenders en naar diensten als Netflix, Amazon Prime Video en HBO te kijken.

In totaal gebruikte de groep zo’n vijftig servers. In Nederland werden meerdere servers uit de lucht gehaald, onder meer in Den Haag. Verder werden elf mensen opgepakt en hebben de autoriteiten voor 4,8 miljoen euro aan spullen (vastgoed, vier auto’s, horloges en virtueel geld) in beslag genomen. (LV)

Vliegende taxi blijft in de lucht - 9 juni 2020

Het Duitse start-upbedrijfje Lilium, dat werkt aan een elektrische vliegende taxi, heeft extra financiering gekregen van een van de grootste aandeelhouders van Tesla. De Schotse investeringsmaatschappij Baillie Gifford steekt 30 miljoen euro in de pioniers in München. Eerder dit jaar ontving Lilian 213 miljoen van een groep investeerders onder leiding van de Chinese tech-gigant Tencent.

Lilian heeft een licht vliegtuigje gebouwd met 36 kantelbare propellers dat verticaal kan opstijgen en landen en vijf passagiers kan meenemen. Het is de bedoeling dat het elektrische toestel vanaf 2025 kan worden ingezet als drone-taxi. De Lilian vliegt autonoom, maar krijgt waarschijnlijk een piloot mee om de certificering te vergemakkelijken. Het bedrijf, opgericht door drie studenten van de Technische Universiteit München, mikt op een toestel met een bereik van 300 kilometer en een snelheid van 300 kilometer per uur.

Wereldwijd bouwen tientallen bedrijfjes al jaren aan elektrische vliegtuigen voor personenvervoer. Daarbij zitten grote bedrijven als Boeing en Uber en grote namen als Google-medeoprichter Larry Page met zijn start-up Kitty Hawk. Dat leverde de meest fantastische ontwerpen op, zoals zwevende motorfietsen en vliegende sportwagens, maar veel projecten bleken niet commercieel haalbaar. De meeste ontwerpers neigen inmiddels naar een extreem lichtgewicht vliegtuigje dat verticaal kan opstijgen (NvB).

Protoype van de elektrische vliegtaxi Lilium in aanbouw in München. Beeld Lilium

Toch weer ‘nieuwe’ Huawei-telefoon met alle Google-apps - 8 juni 2020

Huawei heeft een gloednieuwe telefoon op de markt gebracht: de P30 Pro New Edition. Alhoewel, ‘gloednieuw’ is niet helemaal het goede woord. Het is feitelijk de vorig jaar gelanceerde P30 Pro − waarover de Volkskrant destijds enthousiast was − met wat nieuwe kleuren, meer geheugen en een flink lagere prijs (749 euro).

De Chinese fabrikant voert deze ‘New Edition’-truc uit om aan de Amerikaanse handelsbeperkingen te ontkomen: het toestel kan nog gewoon gebruikmaken van alle Google-apps en -diensten omdat het niet onder de definitie van nieuw toestel valt.

Dat betekent dus geen gemankeerde toestellen die weliswaar uitblinken wat betreft hardware, maar op gebruiksgemak moeten inleveren omdat onder meer de appwinkel van Google ontbreekt. Voorbeelden van zulke toestellen zijn de Mate30 Pro en P40 Pro. (LV)

Huawei P30 Pro New Edition. Beeld Huawei

Google verwijdert anti-China app - 3 juni 2020

Google heeft een populaire app verwijderd die bezitters van een Android-telefoon helpt om Chinese software te herkennen en te verwijderen. De app Remove China Apps is sinds mei vijf miljoen keer gedownload en bleek vooral populair in India. De verwijder-app waarschuwde gebruikers voor populaire platforms als TikTok en Alibaba en moedigde onmiddellijke verwijdering aan. Volgens Google voldeed de in India ontwikkelde app niet aan de voorwaarden voor de Google Play Store.

India en China botsen momenteel in een grensregio in de Himalaya. Bekende filmsterren riepen afgelopen weken hun fans op de Chinese app TikTok te verwijderen. De app profiteerde ook van de tech-oorlog die de VS en China momenteel uitvechten. De Amerikaanse regering stelde onder meer een boycot in tegen telefoonmaker Huawei, een van de grootste techbedrijven van China. Dat bedrijf zou een bedreiging zijn voor de Amerikaanse veiligheid.

TikTok is een populaire app uit China. Beeld AFP

Browser-toevoeging maakt van ieder nieuwsbericht Rare Tijden - 2 juni 2020

Het zijn rare tijden. Programmeer Hay Kranen maakte voor de browser Chrome een zogenoemde extensie die nieuwsberichten op Nu.nl, Volkskrant.nl, AD.nl, NOS.nl en enkele andere Nederlandse nieuwssites standaard laat beginnen met de woorden ‘Het zijn rare tijden.’

De site Pointer.nl van KRO-NCRV, waarvoor Kranen werkt, krijgt een aparte behandeling. De artikelen beginnen hier met ‘Het is weer zover.’ De Rare Tijden-extensie is gratis te downloaden. (LV)

Het zijn rare tijden. Ook bij de Volkskrant. Beeld de Volkskrant

Wereldwijde verkoop smartphones stort in elkaar, grootste daling ooit - 2 juni 2020

In het eerste kwartaal van dit jaar is de verkoop van smartphones met ruim 20 procent afgenomen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Volgens marktonderzoeker Gartner is dit de grootste afname ooit. Oorzaak is de coronacrisis en de bijbehorende sluiting van fabrieken in China.

Grootste daler is Huawei, dat ook nog eens last heeft van de Amerikaanse maatregelen die ervoor zorgen dat nieuwe toestellen geen volledige versie van Android meer hebben. Ook nummer één Samsung kreeg zware klappen, terwijl de schade bij nummer drie Apple relatief meevalt. Het Chinese Xiaomi is de enige in de top-5 die wél iets meer toestellen wist te verkopen. (LV)

De verkopen van de top-5 in het eerste kwartaal. Beeld Gartner

Verzet Facebookpersoneel tegen omstreden bericht Trump houdt aan - 2 juni 2020

Honderden medewerkers van Facebook hebben maandag uit verzet hun werk neergelegd, omdat het sociale medium een omstreden bericht van president Donald Trump zonder een kanttekening plaatste. ‘Als het plunderen begint, begint het schieten’, schreef de president als reactie op de rellen in de Verenigde Staten na de dood van George Floyd in Minneapolis, tot grote verontwaardiging van onder meer de Facebookmedewerkers

Eerder uitten meerdere medewerkers van Facebook ook al publiekelijk hun ongenoegen over de situatie.

I don't know what to do, but I know doing nothing is not acceptable. I'm a FB employee that completely disagrees with Mark's decision to do nothing about Trump's recent posts, which clearly incite violence. I'm not alone inside of FB. There isn't a neutral position on racism. — Stirman (@stirman) 30 mei 2020

Concreet wil het personeel bij Facebook dat de directie actie onderneemt. ‘Het recente besluit niks te doen aan berichten die tot geweld oproepen, berooft ons van de kans om onze gemeenschap veilig te houden’, zo klonk het in een gezamenlijk bericht van het personeel.

Zuckerberg benadrukt op zijn eigen netwerk dat hij het volstrekt oneens is met de ‘opruiende’ uitspraken van Trump, maar ook dat het de taak is van Facebook om iedereen een stem te geven. Twitter besloot vorige week wél in te grijpen, tot woede van de president. (LV)

Japanse app zorgt voor fangeluid in lege stadions - 27 mei 2020

Om sportwedstrijden zonder publiek sfeervoller te maken, heeft electronicaconcern Yamaha een app ontwikkeld waarmee fans via hun telefoon aanmoedigingen door het stadion kunnen laten schallen. Deze app, Remote Cheerer genaamd, biedt de keuze om bijvoorbeeld applaus of clubliederen te laten klinken. Ook boegeroep behoort tot de opties.

Inmiddels is het systeem getest in een leeg stadion in de Japanse provincie Shizuoka. Tussen de rijen lege stoeltjes werden 58 luidsprekers geplaatst. Ook is het mogelijk te kiezen aan welke kant van het speelveld het geluid klinkt, bijvoorbeeld achter het doel van de tegenstander.

De Japanse professionele honkbalcompetitie moet op 19 juli weer beginnen, de voetbalcompetitie in de J-League moet enkele weken later volgen. Toeschouwers zijn vanwege de coronacrisis vooralsnog niet welkom. Deze week bood Fox Sports de kijkers al de mogelijkheid de topper tussen Borussia Dortmund en Bayern München met stadiongeluiden te kijken. (LV)

Nieuwe Sony telefoon lijkt verdacht veel op een camera - 26 mei 2020

Het Japanse Sony presenteert een telefoon voor consumenten die fotograferen belangrijkers vinden dan bellen. De nieuwe Xperia 1 II heeft veel techniek aan boord die ook is terug te vinden in de succesvolle systeemcamera’s van het merk. Zoals een snel autofocus-systeem dat scherp stelt op de ogen van mensen en huisdieren, een sluiter die 20 beelden per seconden schiet, een grotere sensor voor beter prestaties in de avond en veel knoppen en instellingen die ook het gevoel geven dat je een camera in je handen hebt. Het is voor het eerst dat zulke technieken in een telefoon worden gebruikt.

Met het nieuwe topmodel, dat in Nederland 1200 euro gaat kosten, hoopt Sony een einde te maken aan de zorgen bij de verlieslijdende telefoondivisie. De Japanse fabrikant is succesvol in het maken van gameconsoles, televisies, koptelefoons en systeemcamera’s, maar de telefoons van het merk worden nauwelijks opgemerkt door de consument. Vorig jaar voegde Sony diverse divisies samen, waaronder die van de Xperia, en benoemde de baas van de cameratak als de man die de telefoon moet gaan redden (NvB)

Sony Xperia 1 II Beeld Sony

iPhones met laatste software zijn (weer) te kraken - 25 mei 2020

Het is al jarenlang een kat-en-muis-spel tussen hackers en Apple: het openbreken van de software op iPhones en de gaten weer dichten. In vaktermen heet dat jailbreaken. Met het laatste virtuele breekijzer, afkomstig van unCover, is het weer mogelijk om de door Apple aangebrachte beschermlaag open te breken.

Het voordeel is dat de eigenaar meer controle over zijn toestel krijgt en ook apps erop kan zetten buiten de appstore om. De keerzijde van de medaille is dat het toestel minder veilig wordt. Volgens unCover is de software geschikt voor iOS 11 tot en met de recentste versie 13.5. (LV)

Met de nieuwe functie Shops kunnen (kleine) winkels verkopen via Facebook - 20 mei 2020

Facebook hoopt met een nieuwe functie winkels aan zich te binden. Met Shops moeten vooral kleinere winkels via Facebook en Instagram direct spullen kunnen verkopen. De dienst komt per direct beschikbaar voor een deel van de gebruikers van Facebook en Instagram, de komende maanden moet hij wereldwijd beschikbaar komen.

Winkels kunnen hun Facebookwinkel aanpassen aan hun eigen stijl, terwijl de communicatie met de klanten via een van de chatdiensten uit de stal van Facebook gaat: Messenger, Instagram Direct of WhatsApp.

Voor het opzetten van de webwinkels werkt Facebook samen met een aantal bedrijven, waarvan Shopify de bekendste naam is. Winkels moeten gebruik kunnen maken van de software van deze ondernemingen en daarmee ook via Facebook hun waren gaan aanbieden. (LV)

Zo moet Facebook Shops eruit gaan zien. Beeld Facebook

Gegevens van negen miljoen EasyJet-klanten gestolen - 19 mei 2020

Vliegmaatschappij EasyJet is getroffen door een grote dataroof. Kwaadwillenden hebben toegang gekregen tot de gegevens van negen miljoen klanten. Het gaat onder meer om hun mailadressen en reisplannen. Bij 2208 klanten maakten de daders ook creditcardgegevens buit, aldus EasyJet.

Het is niet bekend door wie de roof is uitgevoerd, maar EasyJet spreekt van ‘een aanval van een zeer geavanceerde bron’. Volgens de vliegmaatschappij zijn er geen aanwijzingen dat persoonlijke informatie daadwerkelijk is misbruikt. Persoonlijke informatie - bijvoorbeeld over reisplannen - zou wel kunnen worden gebruikt voor phishing, geeft de maatschappij aan.

EasyJet heeft naar eigen zeggen contact opgenomen met de mensen van wie de creditcarddata zijn buitgemaakt. De komende worden ook de andere slachtoffers geïnformeerd. Ook is het cybersecuritycentrum van de Britse overheid en de Britse privacywaakhond op de hoogte gebracht.

Duitse privacybaas waarschuwt overheid voor gebruik WhatsApp - 19 mei 2020

Duitse overheidsinstanties doen er goed aan om WhatsApp voortaan links te laten liggen. Dat is althans het advies van Ulrich Kelber, verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Duitse burgers. In een brief aan de instanties benadrukt hij dat het gebruik van WhatsApp om met burgers te communiceren ‘uitgesloten’ is.

Reden voor dit advies is de verzameldrift van WhatsApp. Volgens Kelber wordt moederbedrijf Facebook via de zogenoemde metadata onnodig wijs. De berichten in WhatsApp zijn weliswaar versleuteld (ook WhatsApp zelf kan ze niet lezen), maar de berichtendienst weet wel wie met wie communiceert. WhatsApp benadrukt in de Duitse krant Handelsblatt dat het deze informatie niet gebruikt om (advertentie)profielen mee te creëren. (LV)

Disneybaas stapt over naar TikTok - 19 mei 2020

Kevin Mayer, die aan het roer stond van Disney+ tijdens de lancering van de streamingservice, vertrekt naar TikTok om daar de leiding op zich te nemen. Hiernaast wordt hij chief operating officer (coo) van het Chinese moederbedrijf ByteDance.

Mayer werd lang gezien als potentiële opvolger van Bob Iger, die vorig jaar aankondigde uiterlijk in 2021 te vertrekken als bestuursvoorzitter van The Walt Disney Company. In februari maakte het bedrijf echter bekend dat het had gekozen voor Bob Chapek, die de afgelopen jaren de scepter zwaaide over de internationale Disneyparken.

Sinds de lancering drie jaar geleden is de app TikTok, waarop korte filmpjes zijn te zien, wereldwijd ruim twee miljard keer gedownload. In de afgelopen maand is TikTok ruim 300 miljoen keer gedownload, meer dan welke app ter wereld dan ook. (LV)

Kevin Mayer in 2018, toen nog in dienst van The Walt Disney Company Beeld AFP

Nieuwe antidrone eenheid Defensie - 14 mei 2020

Defensie richt een nieuwe afdeling op om drones te bestrijden. Deze moet Nederland beter gaan beschermen tegen een aanval met kleinere drones tot 20 kilo. Defensie wil daarvoor nieuwe middelen kopen zoals systemen met netten, raketten of lasers. Die spullen zijn ook inzetbaar tegen particuliere recreatieve drones die te dichtbij een militair vliegveld komen.

Voor het bestrijden van grote onbemande toestellen beschikt Defensie al over radar- en camerasystemen zoals de Squire en de Discus. Die kunnen op hun beurt weer raketsystemen als Patriot of Stinger alarmeren. Defensie signaleert dat staatloze groeperingen vaker een drone inzetten als wapen. Als voorbeeld noemt het ministerie aanvallen op Russische militaire bases in Syrië en op olie-installaties in Saudi-Arabië.

Een drone die gebruikt is door Houthi-rebellen in Jemen. Beeld AP

Twitter medewerkers mogen voor altijd thuis blijven werken - 13 mei 2020

Twitter werknemers die liever thuis willen blijven werken, mogen dat voor altijd blijven doen. Dat heeft directeur Jack Dorsey deze week per mail laten weten aan de circa 4600 medewerkers van de berichtendienst met een hoofdkantoor in San Francisco. Wie toch naar kantoor verlangt, is welkom vanaf september, waarna een gefaseerde terugkeer wordt georganiseerd.

Twitter gaat daarmee een stap verder dan andere bedrijven in de tech-industrie. De berichtendienst met 330 miljoen gebruikers per maand, stuurde haar werknemers in maart naar huis met een extra toelage. Het is de bedoeling dat medewerkers daarvan een werktafel en een goede bureaustoel kopen. Alle evenementen en zakenreizen zijn geschrapt tot 2021. Google en Facebook zijn van plan hun werknemers tot 2021 zoveel mogelijk thuis te laten werken.

Deskundige stellen vast dat het thuiswerken in veel bedrijven soepel verloopt dankzij technische hulpmiddelen als videobel-apps en gedeelde documenten als Google Docs. Veel werknemers zijn blij met een betere verdeling tussen werk en privé. Er loert wel een gevaar: als thuiswerken de norm wordt, kunnen bedrijven besluiten nieuwe werknemers voortaan buiten de regio of zelfs buiten het land te werven. Dan kunnen zij niet alleen bezuinigen op kantooroppervlakte, maar ook op lonen. (NvB)

Het Twitter hoofdkwartier in San Francisco Beeld AFP

AI-songfestival gewonnen door Australische inzending met koala’s - 13 mei 2020

Het nummer Beautiful the World van het Australische team Uncanny Valley heeft het door de VPRO georganiseerde songfestival voor kunstmatige intelligentie (AI) gewonnen. Het team trainde hun machine met audiosamples van Australische dieren: koala’s, kookaburra’s en Tasmaanse duivels. ‘Daarmee kreeg het een unieke Australische twist’, zegt de jury, die bestond uit AI-specialisten.

De winnaar is bepaald door de punten van het internationale publiek en dit panel van AI-experts bij elkaar op te tellen. Het publiek koos voor Beautiful the World, terwijl het panel douze points gaf aan het Duitse team Dadabots x Portrait XO. (LV)

Tinder introduceert videobellen - 7 mei 2020

Dating-app Tinder gaat dit jaar videobellen aanbieden aan haar miljoenen gebruikers. Het bedrijf stelt dat gebruikers daar behoefte aan hebben nu zij gedwongen thuis moeten blijven. Tinder wil een-op-een videogesprekken aanbieden als alternatief op de huidige chatfunctie die nu mogelijk wordt na een match. Dating-apps beperkten zich tot nu toe tot tekst, mede omdat misbruik en vandalisme dan makkelijker te bestrijden zijn. Hoe Tinder de veiligheid wil waarborgen met videobellen, is nog niet bekend.

Het bedrijf is notoir geheimzinnig over het aantal gebruikers. Er zijn sinds de oprichting in 2012 circa 57 miljoen Tinder profielen aangemaakt, driekwart is man, de gemiddelde leeftijd is begin 20. Tijdens de coronacrises steeg het aantal abonnementen niet, maar nam het aantal swipes (een kandidaat uitnodigen of afwijzen) wel fors toe onder vrouwelijke gebruikers. (NvB)

tinder Beeld RV

Zoom scherpt beveiligingsmaatregelen verder aan - 6 mei 2020

Zoom blijft in gestaag tempo verbeteringen doorvoeren aan zijn fel bekritiseerde dienst. Een van de nieuwe maatregelen is dat gratis gebruikers vanaf 9 mei verplicht een wachtwoord moeten gebruiken voor alle soorten meetings.

Dit moet het zogenoemde Zoombombing tegengaan: ongenode gasten die videovergaderingen binnendringen. Ook voor betalende klanten verandert er wat. Organisatoren hebben nu de mogelijkheid om de unieke code (de Personal Meeting ID) uit te schakelen. In plaats daarvan moeten deelnemers dan handmatig worden uitgenodigd.

Veiligheidsperikelen bij Zoom hebben er de laatste maanden toe geleid dat diverse organisaties de app in de ban deden. (LV)

Beeld EPA

Twitter stelt voor om verhitte tweet aan te passen - 6 mei 2020

Twitter test een optie voor twitteraars om een verhitte reactie te overpeinzen en te wijzigen voor publicatie. Twitter geeft je de suggestie om een tweet aan te passen als deze mogelijk te ver gaat of beledigend is.

Vooralsnog gaat het om een experiment voor iPhones. Zodra een twitteraar op versturen klikt, komt er een waarschuwing dat het taalgebruik overeenkomt met de taal in berichten waar mensen over hebben geklaagd. Dan volgt de vraag of de twitteraar de tweet wil herzien.

Andere sociale media, Instagram bijvoorbeeld, bieden een vergelijkbare optie al langer aan. (LV)

When things get heated, you may say things you don't mean. To let you rethink a reply, we’re running a limited experiment on iOS with a prompt that gives you the option to revise your reply before it’s published if it uses language that could be harmful. — Twitter Support (@TwitterSupport) 5 mei 2020

Opvolger Google Wifi heeft ingebouwde spraakassistent - 6 mei 2020

Nest Wifi is nu ook in Nederland beschikbaar. Google introduceerde dit wifi-meshsysteem, dat meerdere wifipunten heeft om het bereik in huis te verbeteren, vorig jaar al in de VS. Het is de opvolger van Google Wifi. Belangrijkste verbetering is het grotere bereik van het hoofdkastje, de router. De zogenoemde satelliet heeft hiernaast een ingebouwde microfoon en speaker gekregen, zodat deze tegelijkertijd een Google Mini is. Zo kan via een spraakopdracht even de wifi op pauze worden gezet en kan het kastje ook muziek afspelen.

Router en extra wifipunt kosten samen 259 euro. Een losse router is 159 euro, terwijl een los punt (met speaker en microfoon, maar zonder ingangen voor kabels) 139 euro is. (LV)

Nest Wifi van Google is een strak vormgegeven kastje. Beeld Google

Techbedrijven verbeteren snel het videobellen - 29 april 2020

Google en Microsoft verbeteren razendsnel hun aanbod van videobel-apps om de concurrentie aan te gaan met de populaire nieuwkomer Zoom. Google maakt de app Meet, voorheen alleen beschikbaar voor bedrijven en scholen, vanaf mei toegankelijk voor alle consumenten. Meet biedt meer mogelijkheden dan de app Hangout die Google nu aanbiedt voor gewone gebruikers. Alleen een (gratis) gmail-account is nodig.

De app Zoom zag het aantal deelnemers afgelopen maanden stijgen van 10 naar 300 miljoen per dag (wie vijf keer per dag vergaderd, wordt vijf keer meegerekend). Die groei ging wel gepaard met veel veiligheidsincidenten. Google-concurrent Meet telt inmiddels honderd miljoen gebruikers (zonder dubbeltelling). Meet ondersteunt virtuele bijeenkomsten tot honderd personen zonder tijdslimiet (tenminste tot oktober). De app biedt ook actieve ruisonderdrukking (minder achtergrondherrie), live ondertiteling en een presentatie van 16 personen in beeld.

Microsoft-dochter Skype was ooit de bekendste videobel-app, maar telt niet meer dan 40 miljoen gebruikers per dag. Microsoft steekt meer aandacht in een tweede videobel-app, Teams, dat inmiddels 75 miljoen gebruikers per dag telt. Allerlei geplande verbeteringen zijn versneld doorgevoerd: ruisonderdrukking, virtuele achtergronden, een schermpresentatie met negen personen en een manier om virtueel je vinger op te steken.

De Spaanse koningin Letizia kiest ook voor videobellen. Beeld EPA

Bamboe uit de magnetron blijkt oersterk - 29 april 2020

Wetenschappers zijn erin geslaagd bamboe te bewerken tot een uitzonderlijk sterk bouwmateriaal. Het versterkte gras zou gebruikt kunnen worden voor de constructie van duurzamere woontorens, auto’s en vliegtuigen. Bamboe is licht en groeit zeer snel.

Materiaalkundige Liangbing Hu van de Universiteit van Maryland in de VS bedacht een proces om bamboe sterker te maken: hij verwijdert eerst het stofje lignine (zoals papierfabrikanten ook doen) en drukt daarna de cellulose samen in een magnetron. Het resultaat is een compact, maar licht materiaal met een treksterkte die zes keer hoger is als die van staal. Het superbamboe weerstaat ook meer druk dan beton of baksteen. Het materiaal is volgens Hu redelijk weerbestendig.

Architect Bjarne Mastenbroek – die in Amsterdam een energieneutraal hotel neerzette met een houten draagconstructie - is blij met ieder experiment dat de bouw kan verduurzamen. Hij waarschuwt echter dat veel nieuwe biobouwmaterialen bij nader inzien minder circulair blijken dan gedacht. ‘Wij bouwen vooral met hout en bamboe om bij te dragen aan extra bosaanplant en aan het opslaan van CO 2 in hoofddraagconstructies.’ (NvB)

Een bamboebos in Japan. Beeld Getty Images

WhatsApp breidt deelnemers videobellen uit - 28 april 2020

WhatsApp verdubbelt het aantal toegestane deelnemers bij het videobellen. De Facebookdochter biedt relatief veel privacy (end-to-endencryptie) en gebruiksgemak, maar het aantal mogelijke deelnemers was beperkt tot vier. Dat worden er nu acht. Nieuwkomer Zoom accommodeert bijvoorbeeld tot 500 deelnemers. De update van WhatsApp is sinds maandag te downloaden voor iOS-apparaten (Apple). Android-apparaten volgen snel, stelt het bedrijf. Alle aanbieders van videobelapps melden momenteel een grote toestroom van gebruikers vanwege de lockdown in veel landen.

Vodafone begint alvast met 5G - 28 april 2020

Vodafone begint alvast met het aanbieden van 5G in Nederland. Vanavond begint het bedrijf in de Randstad en delen van Zuid- en Midden-Nederland. De rest van het land volgt in juni. Dat is opmerkelijk, omdat de frequenties voor 5G pas later dit jaar worden geveild. Vodafone/Ziggo gebruikt het 5G-netwerk deels binnen het 4G-netwerk.

De consument merkt aanvankelijk nog niet veel verbetering. Vodafone verwacht dat de downloadsnelheid 10 procent zal stijgen ten opzichte van het huidige 4G-maximum (350 mb per seconde) en dat de reactietijd (latency) zal verbeteren van 30 naar 20 milliseconden. Dan moet je wel beschikken over de juiste telefoon (de duurste Androidtelefoons, Apple doet nog niet mee), het juiste abonnement en het juiste adres. Uiteindelijk moet 5G een downloadsnelheid van 1 gigabyte per seconde mogelijk maken.

TNO-consultant Toon Norp noemt het nieuwe abonnement van Vodafone een slimme technische vondst. ‘Ze gebruiken echte 5G-techniek binnen de 4G-band.’ Hij had dergelijke vernieuwing binnen bestaande frequenties pas na de veiling verwacht. ‘Zo kunnen ze sneller 5G introduceren en ervaring opdoen in de praktijk. Ik ken geen ander land waar dit ook gebeurt.’

Afgelopen weken werden diverse zendmasten in Nederland in brand gestoken na geruchten op internet dat de nieuwe 5G-techniek het coronavirus zou veroorzaken. Het RIVM en de Wereldgezondheidsorganisatie onderstrepen dat radiogolven geen virus kunnen doorgeven.

Een 5G-zendmast bij Peltheide, Belgisch Limburg. Beeld AFP

Grootste investering Facebook sinds WhatsApp - 22 april 2020

Facebook heeft een belang van 10 procent genomen in het Indiase Jio Platforms. Daarvoor betaalt het Amerikaanse bedrijf 5,7 miljard dollar. Het is de grootste investering van Facebook sinds het in 2014 WhatsApp overnam.

Jio Platforms omvat verschillende apps zoals JioMart, waar Indiërs online hun boodschappen kunnen doen en thuis kunnen laten bezorgen. Facebook liet al weten mogelijkheden te zien om de onlinewinkel te koppelen aan WhatsApp.

Facebook ziet India als een belangrijke markt. Het bedrijf heeft daar nu al 250 miljoen gebruikers. Een nieuwe betaalfunctie in WhatsApp wordt in India als eerste getest.

Speakerfabrikant Sonos biedt online radio aan - 22 april 2020

Sonos, bekend van zijn soundbars en speakers, heeft een radiodienst gelanceerd via zijn app. Deze bestaat uit verschillende onderdelen. Allereerst Sonos Radio, dat toegang biedt tot maar liefst 60 duizend lokale radiostations. Sonos bood al langer radiostations aan (via de app TuneIn), maar dat waren er veel minder. De dienst is gratis, maar wel met advertenties.

De fabrikant lanceert in andere landen nog meer radiodiensten, maar daar moet Nederland nog even op wachten. Een van die diensten is Artist Stations, waar artiesten de programmering samenstellen. Radioheads Thom Yorke trapt af.

Nu al luistert de helft van de Sonos-gebruikers naar radio, zegt Sonos, wat volgens de fabrikant de potentie van de nieuwe radiodienst laat zien. Gebruikers die niet naar de radio luisteren, gebruiken bijvoorbeeld Spotify. (LV)

Een radiostation met favoriete nummers van Thom Yorke Beeld Sonos

Dataverbruik stijgt sterk in Nederland - 21 april 2020

Het gebruik van mobiele data in Nederland is in vijf jaar tijd geëxplodeerd. In 2019 verbruikten Nederlanders ruim 700 miljard MB via het 4G netwerk, tegen 50 miljard MB in 2014. Het verbruik via het 3G-netwerk bleef gelijk (50 miljard MB). Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in haar halfjaarlijkse Telecommonitor.

Nederlanders verbruiken ieder jaar meer mobiele data. Afgelopen jaar steeg het verbruik weer 32 procent ten opzichte van 2018. Het aantal verstuurde sms’jes daalde in vijf jaar tijd met 10 procent. Daar staat een stijging van het aantal telefoongesprekken (15 procent) tegenover.

Een belangrijke oorzaak van het toegenomen dataverbruik zijn apparaten die met elkaar communiceren. Zoals auto’s, koelkasten, rookmelders, energiemeters. Dergelijke M2M (machine-to-machine) aansluitingen steeg in 5 jaar tijd van 2 miljoen naar 6,7 miljoen aansluitingen.

Bijna alle huishoudens beschikken inmiddels over een snelle internetverbinding. Het percentage huishoudens met een internetverbinding vanaf 30Mbps (Megabit per seconde) steeg afgelopen vijf jaar van 65,5 naar 91,7 procent. Bijna de helft van alle huishoudens surft sneller dan 100Mbps.

T-Mobile (inclusief Tele2) verwerkte in 2019 de helft van alle mobiele data. Het marktaandeel van KPN op dit gebied lag tussen de 25 à 30 procent en dat van VodafoneZiggo op 15 à 20 procent. Wat betreft mobiele aansluitingen bezitten de drie grote providers ieder tussen 20 en 30 procent marktaandeel. (NvB)

Platform voor online concerten in de maak - 21 april 2020

Een Nederlandse app-ontwikkelaar bouwt aan een platform waar consumenten tegen betaling een livestream kunnen bekijken van een artiest naar keuze. Zo kunnen musici of cabaretiers toch nog wat verdienen’, stelt webontwerper Terence Huijgen (29). Het idee kwam van programmamaker Tim Hofman die in een tweet opperde dat een dergelijk platform nuttig zou zijn. Met hulp van zijn vriendin zette Huijgen een dag later een preview online van zijn Home Tour-platform.

Op deze webpagina kunnen consumenten en artiesten hun gegevens achterlaten. Zij ontvangen volgens Huijgen over enkele weken een link met keuzes en betalingsopties. ‘We zijn nu vooral bezig artiesten te bellen om voldoende keuze te organiseren’, zegt Huijgen die thuis werkt vanuit Tweede Exloërmond. Hij is mede-eigenaar van app-ontwikkelaar Reversed Digital in Utrecht. Met tien tot vijftien Nederlandse artiesten zijn inmiddels afspraken gemaakt, stelt de ontwerper; namen mag hij nog niet noemen. ‘Groot genoeg om dit platform te lanceren.’

Artiesten als Yellow Claw en Jeroen van der Boom lieten eerder weten het project te steunen. Wie wil optreden, moet zelf een livestream aanbieden en een prijs bedenken. Circ 2500 consumenten hebben zich tot nu gemeld voor een livestream. Via het Home Tour platform kunnen artiesten ook platen en merchandising gaan verkopen.

Facebook verwijst door naar WHO - 17 april 2020

Facebook gaat actief berichten versturen naar gebruikers die onjuiste berichten over het Corona-virus hebben geliket, doorgestuurd of van commentaar hebben voorzien. Zij worden doorverwezen naar de website van de WHO waarop mythes over het virus worden ontkracht. Het gaat om berichten die al eerder waren verwijderd omdat zij in strijd waren met de huisregels van Facebook. De maatregel is een nieuwe stap van het Amerikaanse techbedrijf ter verbetering van de veiligheid en betrouwbaarheid van haar platform (ruim 2 miljard gebruikers per maand).

Facebook verwijdert al enige jaren berichten die kunnen leiden tot fysieke schade – gewonde of zieke gebruikers, zendmasten die in brand worden gestoken. Over COVID 19 doen veel onjuiste berichten de ronde die door het WHO op een speciale webpagina op een rijtje zijn gezet: nee, het virus wordt niet verspreid door 5G-zendmasten, 10 seconden je adem inhouden zonder hoesten bewijst niet dat je virusvrij bent, in de brandende zon staan biedt geen bescherming. Gebruikers die hebben gereageerd op dergelijke onjuiste berichten, ook in Nederland, krijgen komende weken bericht van Facebook.

Het platform stelt afgelopen weken al honderdduizenden berichten te hebben verwijderd met schadelijke claims over het corona-virus. ‘We willen gebruikers die mogelijk in aanraking zijn geweest met schadelijke informatie over het virus verbinden met gezaghebbende bronnen waar zij de waarheid kunnen vinden’, stelt integriteitsmanager Guy Rosen in een blogpost. ‘Voor het geval zij elders die informatie weer tegenkomen.’

Facebook ontving afgelopen jaren veel kritiek over de veiligheid op het grootste online platform. Het bedrijf laat inmiddels 35.000 contentmoderators (intern en extern) speuren naar berichten die in strijd zijn met de huisregels. Zij trekken ook tips van gebruikers na. Daarnaast is er een groot grijs gebied van nepnieuws dat niet persé tot fysieke schade leidt. Zoals een brief van Bill Gates die nooit door de tech-filantroop geschreven is. Externe factcheckers kunnen zulke berichten doorgeven, waarna Facebook het bericht minder zichtbaar maakt en van een waarschuwing voorziet. In maart gebeurde dat bij 40 miljoen berichten, gebaseerd op 4000 artikelen. Na het versturen van een waarschuwing, meldt Facebook, klikte 95 procent niet meer door op zo’n bericht. Tot slot verspreidt Facebook zelf informatie op haar platform over corona en verwijst daarbij door naar organisaties als het WHO of het RIVM . Daardoor klikte volgens het bedrijf 350 miljoen gebruikers op een link voor meer informatie.

Online belangenorganisatie Avaaz presenteerde deze week een onderzoek waaruit blijkt dat Facebook niet alle schadelijke berichten over Corona-virus weet te vinden en te verwijderen. Zij onderzochten 13 video’s van nepnieuws over Corona die afgelopen drie maanden ruim 47 miljoen keer zijn bekeken. Facebook stelt dat deze selectie niet representatief is, maar verwelkomt alle hulp. Avaaz noemt de nieuwe berichtendienst van Facebook in de krant The Guardian een moedige stap voorwaarts, maar pleit voor meer. Alle gebruikers die een schadelijk bericht in hun newsfeed kregen, moeten volgens de belangenorganisatie een waarschuwing en een doorverwijzing ontvangen.

Gmail-eigenaar Google waarschuwt dat oplichters het virus op grote schaal misbruiken. Die sturen dagelijks zo’n 18 miljoen phishing mails over Corona in een poging wachtwoorden en andere persoonlijke gegevens te stelen. Gebruikers ontvangen nep-mail van bijvoorbeeld de WHO met het verzoek een app te downloaden, of van een hulporganisatie die voedselhulp aanbiedt. Google claimt 99,9 procent van de 100 miljoen phishing-mails per dag automatisch te blokkeren. Het coronavirus leidt volgens IT-beveiligingsbedrijven tot een forse toename van kwaadaardige mail. (NvB)

This undated image provided by Facebook shows the Facebook app on a cellular telephone. Facebook will soon let you know if you shared or interacted with dangerous coronavirus misinformation on the site, the latest in a string of aggressive efforts the social media giant is taking to contain an outbreak of viral falsehoods. (Facebook via AP) Beeld AP

Facebook maakt schaduwnetwerk voor trol-imiterende bots- 16 april 2020

Net als alle andere sociale netwerken heeft Facebook last van mensen die het netwerk misbruiken voor spam, haat en pesterijen. Al eerder experimenteerde Facebook met bots die dit gedrag simuleren, maar deze poging wordt nu een stuk grootschaliger aangepakt met een zogenoemd Web Enabled Simulation.

Doel is om een kopie van het gewone Facebook te maken, maar dan helemaal bevolkt met bots. Deze vertonen vergelijkbaar gedrag als op het echte Facebook, zo beschrijven de onderzoekers in een paper. Zo zullen er volop vriendschappen worden gesloten, maar zullen er ook bots zijn die zich misdragen. Net als op het echte Facebook dus. Het netwerk hoopt van het gedrag van de bots te leren om daarna verbeteringen te kunnen aanbrengen. (LV)

Apple heeft nieuwe goedkope iPhone, met homeknop - 15 april 2020

De iPhone SE is gloednieuw, maar ziet er gedateerd uit. Dat laatste klopt: het ontwerp is vrijwel identiek aan de oude iPhone 8. Die op zijn beurt weer op de iPhone 7 leek, die was gebaseerd op de iPhone 6. En deze iPhone 6 zag in 2014 het licht. Een zes jaar oud ontwerp dus. Dat betekent goed nieuws voor mensen die van de ouderwetse homeknop houden. Ze moeten dan wel brede randen en een klein scherm op de koop toe nemen.

De techniek is uiteraard wel nieuw. De SE is voorzien van de laatste A13 Bionic-chip. Het is de tweede keer dat Apple een SE-model op de markt bracht. Eerder deed het bedrijf dat in 2016, toen het teruggreep op het iconische ontwerp van de 4 en 5. De grootste aantrekkingskracht van de SE is niet de homeknop, maar de prijs. Deze ligt met 489 euro een stuk lager dan recente nieuwe iPhones. (LV)

De nieuwe iPhone SE heeft slechts één camera Beeld Apple

Nieuwe telefoons van OnePlus en Oppo - 15 april 2020

De Chinese telefoonfabrikant OnePlus onderscheidde zich afgelopen jaren met premium toestellen die flink goedkoper waren dan de topmodellen van Samsung en Apple. De zojuist gepresenteerde OnePlus 8 Pro is het antwoord op de Samsung Galaxy S20 serie en de iPhone 11. De specificaties lezen als een opsomming van snufjes waar telefoongebruikers nu graag extra voor betalen: een royaal scherm dat zich ververst met 120 Hz (dat scrolt lekkerder), vier camera’s met hoge resolutie (tot 48 MP), draadloos opladen (30 watt), geschikt voor 5G-internet. Met de verbeteringen ging ook de prijs flink omhoog, naar 899 euro. Er is ook een eenvoudiger versie, de OnePlus 8, voor 699 euro.

OnePlus is onderdeel van elektronicareus BKK uit het Zuid-Chinese Guangdong, dat tevens de telefoonmerken Oppo, Vivo en Realme bezit. Oppo is het belangrijkste merk van de fabrikant, populair in China en India, en afgelopen jaar nummer vier van de wereld na Samsung, Huawei en Apple. Oppo lanceerde onlangs twee 5G-telefoons, de Find X2 Neo en X2 Light, die het bedrijf aanprijst als de dunste modellen op de markt. De specificaties zijn minder indrukwekkend dan die van OnePlus, maar dat geldt ook voor de prijs (van 499 tot 699 euro). (NvB)

Zoom neemt extra veiligheidsmaatregelen na stortvloed van kritiek – 9 april 2020

De populaire videotool Zoom heeft een aantal maatregelen genomen om zijn hevig bekritiseerde dienst te verbeteren. Hiermee wordt een aantal pijnpunten weggenomen. De belangrijkste maatregel is de komst van een duidelijke securityknop. Verder staat het gebruik van een wachtwoord nu standaard aan bij de instellingen en toont Zoom niet langer meer het unieke ID in de adresbalk.

Dit alles moet ‘zoombombing’ voorkomen: ongenode gasten die een Zoom-meeting verstoren met aanstootgevende beelden. Deze week nog werd een school in Zoetermeer tijdens een online les getrakteerd op porno. De school had zijn instellingen niet op orde. (LV)

Facebook deelt data ter bestrijding coronavirus – 7 april 2020

De Amerikaanse techreus Facebook gaat meer gegevens over haar gebruikers delen ter bestrijding van het coronavirus. De data die ruim 2 miljard Facebook- en Instagram-gebruikers genereren, geven volgens het bedrijf een actueel inzicht in mobiliteit en de mate van verbondenheid tussen regio’s. Daarmee volgt Facebook het initiatief van Google, die vorige week een massa gegevens vrijgaf over de mobiliteit van haar gebruikers.

Facebook zoekt sinds 2017 naar niet-commerciële manieren om haar data in te zetten via het programma Data for Good. Een deel van die gegevens mag iedereen inzien, zoals zeer gedetailleerde kaarten over bevolkingsdichtheid, een deel is louter toegankelijk voor wetenschappelijke instellingen voor academisch onderzoek of voor hulporganisaties ten tijde van calamiteiten. Facebook zegt louter geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens te delen van haar gebruikers.

Onderzoekers en hulpverleners kunnen met behulp van FB-data per regio opzoeken waar mensen wonen, of zij thuisblijven, hoe ver zij zich bewegen en hoe goed zij mobiel bereikbaar zijn. Door vriendnetwerken per regio te analyseren, biedt Facebook een nieuw middel om de waarschijnlijkheid van een virusverspreiding tussen regio’s te voorspellen. In de Verenigde Staten verstuurt Facebook ook een enquête naar gebruikers over hun gezondheid, in samenwerking met de Carnegie Mellon Universiteit. Het is de bedoeling dit wekelijks te herhalen en – bij bewezen nut – in andere landen op te zetten. In Nederland werkt Facebook naar eigen zeggen nog niet samen met een wetenschappelijke instelling. (NvB)

WhatsApp beperkt het doorsturen van (virale) berichten - 7 april 2020

WhatsApp gaat het doorsturen van berichten verder beperken. Tijdens de coronacrisis ziet het platform een ‘aanzienlijke toename in de hoeveelheid doorgestuurde berichten die gebruikers kunnen overrompelen en die bijdragen aan het verspreiden van desinformatie’.

Of een doorgestuurd bericht een grappige video is, nuttige informatie, het zoveelste geinige quizje of schadelijk nepnieuws weet WhatsApp niet: alle berichten zijn versleuteld. Het platform maakt dan ook geen onderscheid tussen virale berichten bij het beperken ervan.

Vorig jaar beperkte de dienst al het doorsturen van virale berichten tot maximaal vijf personen. Deze limiet is nu teruggebracht tot één. Wat exact de definitie van een viraal bericht is, maakt WhatsApp in zijn laatste blogpost niet bekend. Volgens The Verge gaat het om berichten die al eerder langs een keten van minimaal vijf andere personen zijn gegaan. (LV)

WhatsApp puts new limits on the forwarding of viral messages https://t.co/Al6Q3ahzMr pic.twitter.com/KqLkesx2IS — The Verge (@verge) 7 april 2020

Privacytoezichthouder wil overkoepelende app voor volgen besmettingen - 7 april 2020

Veel Europese landen ontwikkelen momenteel apps die moeten helpen de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hierdoor dreigt een wildgroei aan apps te ontstaan, die allemaal net wat anders omgaan met data en privacy. Onwenselijk, vindt de European Data Protection Supervisor.

Deze overkoepelende EU-privacywaakhond pleit daarom voor een gezamenlijke Europese app. Overigens is er al een groep van 130 Europese experts die de krachten wil bundelen voor een app die bijhoudt waar mobiele telefoons zich bevinden. In Nederland lanceerde het LUMC vorige week al de app Covid Radar, die gegevens over klachten en gedrag van mensen verzamelt om te onderzoeken hoe het virus zich ontwikkelt. (LV)

Meer over corona-apps

Een groep van 130 Europese experts wil een app voor smartphones ontwikkelen die bijhoudt waar mobiele telefoons zich bevinden. Nederlandse app-makers zijn klaar voor corona-app. Maar de overheid hapt niet.



Apps kunnen helpen de coronacrisis te bezweren, helpt dit privacy om zeep?

De corona-app van het LUMC. Beeld LUMC

Investeerders steken miljard dollar in Airbnb - 7 april 2020

Airbnb heeft twee grote nieuwe investeerders gevonden. Zijn zullen samen 1 miljard dollar in het woningverhuurplatform steken, zo maakte het verhuurplatform bekend.

Het Amerikaanse bedrijf zou eigenlijk dit jaar naar de beurs gaan in New York, maar volgens ingewijden zijn die plannen op de lange baan geschoven. Het bedrijf gaat door de wereldwijde coronacrisis door een moeilijke periode.

De specifieke voorwaarden van de deal zijn niet bekendgemaakt. Wel liet Airbnb weten dat het geld onder meer gebruikt zal worden voor investeringen voor de langere termijn. (LV)

Vorige afleveringen van het techblog

Eerdere bijdragen aan het techblog vindt u hier.

logo whatsapp Beeld logo

BERLIN, GERMANY - JUNE 16: The photographer holds an Apple iPhone showing the newly-released "Corona-Warn-App" developed by the German government for tracking Covid-19 infections during the coronavirus pandemic on June 16, 2020 in Berlin, Germany. The app has gone through a careful vetting process in order to stay within the bounds of Germany's tight laws and norms on private data protection. By using a de-centralized system of data retention it will inform users should they come in contact with others who become confirmed Covid-19 infection cases. (Photo by Sean Gallup/Getty Images) Beeld Getty Images

A four-legged robot dog called SPOT patrols a park as it undergoes testing to be deployed as a safe distancing ambassador, following the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Singapore May 8, 2020. REUTERS/Edgar Su Beeld REUTERS