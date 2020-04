Techblog – Facebook maakt schaduwnetwerk voor trol-imiterende bots

Beeld Matteo Bal

Facebook maakt schaduwnetwerk voor trol-imiterende bots- 16 april 2020

Net als alle andere sociale netwerken heeft Facebook last van mensen die het netwerk misbruiken voor spam, haat en pesterijen. Al eerder experimenteerde Facebook met bots die dit gedrag simuleren, maar deze poging wordt nu een stuk grootschaliger aangepakt met een zogenoemd Web Enabled Simulation.

Doel is om een kopie van het gewone Facebook te maken, maar dan helemaal bevolkt met bots. Deze vertonen vergelijkbaar gedrag als op het echte Facebook, zo beschrijven de onderzoekers in een paper. Zo zullen er volop vriendschappen worden gesloten, maar zullen er ook bots zijn die zich misdragen. Net als op het echte Facebook dus. Het netwerk hoopt van het gedrag van de bots te leren om daarna verbeteringen te kunnen aanbrengen. (LV)

Apple heeft nieuwe goedkope iPhone, met homeknop - 15 april 2020

De iPhone SE is gloednieuw, maar ziet er gedateerd uit. Dat laatste klopt: het ontwerp is vrijwel identiek aan de oude iPhone 8. Die op zijn beurt weer op de iPhone 7 leek, die was gebaseerd op de iPhone 6. En deze iPhone 6 zag in 2014 het licht. Een zes jaar oud ontwerp dus. Dat betekent goed nieuws voor mensen die van de ouderwetse homeknop houden. Ze moeten dan wel brede randen en een klein scherm op de koop toe nemen.

De techniek is uiteraard wel nieuw. De SE is voorzien van de laatste A13 Bionic-chip. Het is de tweede keer dat Apple een SE-model op de markt bracht. Eerder deed het bedrijf dat in 2016, toen het teruggreep op het iconische ontwerp van de 4 en 5. De grootste aantrekkingskracht van de SE is niet de homeknop, maar de prijs. Deze ligt met 489 euro een stuk lager dan recente nieuwe iPhones. (LV)

De nieuwe iPhone SE heeft slechts één camera Beeld Apple

Nieuwe telefoons van OnePlus en Oppo - 15 april 2020

De Chinese telefoonfabrikant OnePlus onderscheidde zich afgelopen jaren met premium toestellen die flink goedkoper waren dan de topmodellen van Samsung en Apple. De zojuist gepresenteerde OnePlus 8 Pro is het antwoord op de Samsung Galaxy S20 serie en de iPhone 11. De specificaties lezen als een opsomming van snufjes waar telefoongebruikers nu graag extra voor betalen: een royaal scherm dat zich ververst met 120 Hz (dat scrolt lekkerder), vier camera’s met hoge resolutie (tot 48 MP), draadloos opladen (30 watt), geschikt voor 5G-internet. Met de verbeteringen ging ook de prijs ging weer flink omhoog, naar 899 euro. Er is ook een eenvoudiger versie, de OnePlus 8, voor 699 euro.

OnePlus is onderdeel van elektronicareus BKK uit het Zuid-Chinese Guangdong, dat tevens de telefoonmerken Oppo, Vivo en Realme bezit. Oppo is het belangrijkste merk van de fabrikant, populair in China en India, en afgelopen jaar nummer vier van de wereld na Samsung, Huawei en Apple. Oppo lanceerde onlangs twee 5G-telefoons, de Find X2 Neo en X2 Light, die het bedrijf aanprijst als de dunste modellen op de markt. De specificaties zijn minder indrukwekkend dan die van OnePlus, maar dat geldt ook voor de prijs (van 499 tot 699 euro). (NvB)

Zoom neemt extra veiligheidsmaatregelen na stortvloed van kritiek – 9 april 2020

De populaire videotool Zoom heeft een aantal maatregelen genomen om zijn hevig bekritiseerde dienst te verbeteren. Hiermee wordt een aantal pijnpunten weggenomen. De belangrijkste maatregel is de komst van een duidelijke securityknop. Verder staat het gebruik van een wachtwoord nu standaard aan bij de instellingen en toont Zoom niet langer meer het unieke ID in de adresbalk.

Dit alles moet ‘zoombombing’ voorkomen: ongenode gasten die een Zoom-meeting verstoren met aanstootgevende beelden. Deze week nog werd een school in Zoetermeer tijdens een online les getrakteerd op porno. De school had zijn instellingen niet op orde. (LV)

Facebook deelt data ter bestrijding coronavirus – 7 april 2020

De Amerikaanse techreus Facebook gaat meer gegevens over haar gebruikers delen ter bestrijding van het coronavirus. De data die ruim 2 miljard Facebook- en Instagram-gebruikers genereren, geven volgens het bedrijf een actueel inzicht in mobiliteit en de mate van verbondenheid tussen regio’s. Daarmee volgt Facebook het initiatief van Google, die vorige week een massa gegevens vrijgaf over de mobiliteit van haar gebruikers.

Facebook zoekt sinds 2017 naar niet-commerciële manieren om haar data in te zetten via het programma Data for Good. Een deel van die gegevens mag iedereen inzien, zoals zeer gedetailleerde kaarten over bevolkingsdichtheid, een deel is louter toegankelijk voor wetenschappelijke instellingen voor academisch onderzoek of voor hulporganisaties ten tijde van calamiteiten. Facebook zegt louter geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens te delen van haar gebruikers.

Onderzoekers en hulpverleners kunnen met behulp van FB-data per regio opzoeken waar mensen wonen, of zij thuisblijven, hoe ver zij zich bewegen en hoe goed zij mobiel bereikbaar zijn. Door vriendnetwerken per regio te analyseren, biedt Facebook een nieuw middel om de waarschijnlijkheid van een virusverspreiding tussen regio’s te voorspellen. In de Verenigde Staten verstuurt Facebook ook een enquête naar gebruikers over hun gezondheid, in samenwerking met de Carnegie Mellon Universiteit. Het is de bedoeling dit wekelijks te herhalen en – bij bewezen nut – in andere landen op te zetten. In Nederland werkt Facebook naar eigen zeggen nog niet samen met een wetenschappelijke instelling. (NvB)

WhatsApp beperkt het doorsturen van (virale) berichten - 7 april 2020

WhatsApp gaat het doorsturen van berichten verder beperken. Tijdens de coronacrisis ziet het platform een ‘aanzienlijke toename in de hoeveelheid doorgestuurde berichten die gebruikers kunnen overrompelen en die bijdragen aan het verspreiden van desinformatie’.

Of een doorgestuurd bericht een grappige video is, nuttige informatie, het zoveelste geinige quizje of schadelijk nepnieuws weet WhatsApp niet: alle berichten zijn versleuteld. Het platform maakt dan ook geen onderscheid tussen virale berichten bij het beperken ervan.

Vorig jaar beperkte de dienst al het doorsturen van virale berichten tot maximaal vijf personen. Deze limiet is nu teruggebracht tot één. Wat exact de definitie van een viraal bericht is, maakt WhatsApp in zijn laatste blogpost niet bekend. Volgens The Verge gaat het om berichten die al eerder langs een keten van minimaal vijf andere personen zijn gegaan. (LV)

WhatsApp puts new limits on the forwarding of viral messages https://t.co/Al6Q3ahzMr pic.twitter.com/KqLkesx2IS — The Verge (@verge) 7 april 2020

Privacytoezichthouder wil overkoepelende app voor volgen besmettingen - 7 april 2020

Veel Europese landen ontwikkelen momenteel apps die moeten helpen de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hierdoor dreigt een wildgroei aan apps te ontstaan, die allemaal net wat anders omgaan met data en privacy. Onwenselijk, vindt de European Data Protection Supervisor.

Deze overkoepelende EU-privacywaakhond pleit daarom voor een gezamenlijke Europese app. Overigens is er al een groep van 130 Europese experts die de krachten wil bundelen voor een app die bijhoudt waar mobiele telefoons zich bevinden. In Nederland lanceerde het LUMC vorige week al de app Covid Radar, die gegevens over klachten en gedrag van mensen verzamelt om te onderzoeken hoe het virus zich ontwikkelt. (LV)

De corona-app van het LUMC. Beeld LUMC

Investeerders steken miljard dollar in Airbnb - 7 april 2020

Airbnb heeft twee grote nieuwe investeerders gevonden. Zijn zullen samen 1 miljard dollar in het woningverhuurplatform steken, zo maakte het verhuurplatform bekend.

Het Amerikaanse bedrijf zou eigenlijk dit jaar naar de beurs gaan in New York, maar volgens ingewijden zijn die plannen op de lange baan geschoven. Het bedrijf gaat door de wereldwijde coronacrisis door een moeilijke periode.

De specifieke voorwaarden van de deal zijn niet bekendgemaakt. Wel liet Airbnb weten dat het geld onder meer gebruikt zal worden voor investeringen voor de langere termijn. (LV)

