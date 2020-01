Techblog - Facebook betaalt 550 miljoen dollar voor schikking rond gezichtsherkenning

Beeld Matteo Bal

Facebook betaalt 550 miljoen dollar voor schikking rond gezichtsherkenning - 30 januari 2020

Facebook trekt 550 miljoen dollar uit om een door inwoners van Illinois aangespannen zaak te schikken. Facebook zou tussen 2011 en 2015 de lokale privacywetten hebben overtreden via zijn geautomatiseerde foto-labeldienst Tag Suggestions. De gezichtsherkenningssoftware die hierin zit, geeft suggesties wie er op foto’s te zien zijn die via Facebook worden gedeeld. En dat mag niet zonder toestemming volgens de wet.

Zelf ontkent Facebook overigens dat het iets fout heeft gedaan. Inwoners die zich hebben aangesloten bij de zaak, kunnen nu zo’n 200 dollar tegemoet zien. (LV)

Avast geeft toe dat het gegevens van gebruikers verkoopt - 29 januari 2020

De (gratis) antivirus-software van Avast stuurt surfgedrag van zijn gebruikers door naar commerciële bedrijven. De fabrikant heeft dat bevestigd na gezamenlijke berichten op techsites Motherboard en PCMag.

Volgens deze onthullingen verzamelde Avast ‘elke zoekopdracht, elke klik en elke aankoop op elke site’. De antivirussoftware hield bijvoorbeeld bij hoe mensen over een site bewogen, welke locaties ze opzochten in Google Maps, welke pagina’s ze bekeken op LinkedIn of welke filmpjes ze bekeken op YouTube, Facebook of een pornosite.

Deze data, verzameld via Avast-dochter Jumpshot, kwamen vervolgens terecht bij bedrijven als Google, Microsoft en Pepsi. De gegevens waren in principe anoniem, maar het was volgens de onderzoekers mogelijk de identiteit van mensen te achterhalen.

Avast zegt op zijn blog dat het zich altijd aan de wet heeft gehouden, maar dat het maatregelen neemt: ‘We denken na over de vraag of trendanalyses passen bij onze waarden als cyberbeveiliger.’ Waarvan akte. (LV)

Update 30 januari: in een blogpost biedt de algemeen directeur van Avast, Ondrej Vlcek, zijn excuses aan en hij stelt hij dat Avast is gestopt met de hierboven beschreven dataverkoop.

Europese Unie laat lidstaten de ruimte om Huawei te weren uit ‘kritieke delen’ van 5G - 29 januari 2020

Europese lidstaten mogen Huawei uit de gevoelige delen van het 5G-netwerk weren, volgt uit een woensdag gepresenteerde ‘toolbox’ van de Europese Commissie.

Zoals verwacht wordt de Chinese telecomfabrikant Huawei nergens expliciet genoemd, ondanks het Westerse wantrouwen vanwege mogelijke banden van het concern met de Chinese overheid. Wel staat beschreven dat lidstaten risico’s van individuele leveranciers van 5G-apparatuur in kaart moeten brengen, om ze eventueel te weren uit de gevoelige delen van het netwerk.

Bovenstaande is in lijn met het Nederlandse kabinetsbesluit van afgelopen december, waarin staat dat leveranciers uit landen met ‘een offensieve cyberstrategie’ uit de kritieke delen van het netwerk worden geweerd. Dit slaat impliciet op Huawei, zeiden experts tegen de Volkskrant en bronnen tegen Nieuwsuur.

Verder hamert de Commissie op het belang van sterke veiligheidsmaatregelen voor 5G-netwerken in zijn algemeenheid en verzoekt ze 5G-operatoren om apparatuur af te nemen van verschillende leveranciers.

Het is aan de lidstaten om concrete invulling te geven aan de vrij algemene richtlijnen uit de toolbox. 30 april verlangt de Commissie dat ze de eerste beveiligingsstappen hebben genomen. (NW)

Facebook toont gebruikers welke data het verzamelt van externe apps en websites - 29 januari 2020

Ga op Facebook naar instellingen, klik op ‘Je Facebook-gegevens’, dan op ‘Activiteit buiten Facebook’. Hier tref je nu aan welke data Facebook heeft ontvangen van websites en apps buiten het platform.

Dit geeft inzicht in de partijen die data met Facebook delen, van nieuwsmedia tot telefoonspelletjes. Het gaat bijvoorbeeld om hoe vaak en op welke momenten je een app opstartte of een website bezocht. Ook biedt Facebook nu de mogelijkheid om de geschiedenis van je activiteiten buiten Facebook te wissen.

Grote dataverzamelaars als Facebook geven hun gebruikers de laatste jaren steeds meer inzicht in en invloed op de data die van hen worden verzameld. Daarom is het de moeite waard even door je privacyinstellingen te gaan. Hier kun je bijvoorbeeld aangeven welke persoonsgegevens Facebook wel en niet mag gebruiken voor gerichte advertenties.

Google biedt vergelijkbare mogelijkheden. Je vindt ze onder ‘Je Google-account beheren’, bij ‘privacy en personalisatie’. In dit artikel geven we meer eenvoudige tips waarmee je je privacy online beter kunt beschermen. (NW)

Nieuw bewijs van laks toezicht op ongepaste commentaren en censuur door TikTok - 28 januari 2020

De reeks controversiële onthullingen over de manier waarop TikTok zijn platform beheert, blijft groeien. Het populaire Chinese videoplatform beperkte het bereik van onder meer gehandicapten en transgenders, evenals ‘vrijwel alle politieke content’, bevestigt NRC. Ook zou TikTok laks zijn met het verwijderen van ongepaste commentaren door volwassenen onder video’s van kinderen.

De krant sprak met medewerkers van het Nederlandse-Duitse moderatieteam in Berlijn, legde de hand op audio-opnamen en interne documenten en reconstrueerde zo het beleid van het platform tot aan afgelopen zomer. TikTok erkent volgens het artikel dat het een ‘bot beleid’ voerde en incorrecte richtlijnen had, en zegt dat het niet langer censuur toepast.

De bevindingen sluiten aan bij een reeks publicaties (onder meer van Netzpolitik, The Guardian, BBC en The Washington Post), waaruit blijkt dat TikTok er bedenkelijke beheerpraktijken op nahield en dat Beijing flinke invloed had op het beleid rond politieke inhoud. Een andere controverse ontstond toen IS het platform bleek te gebruiken voor promotievideo’s voor kinderen (inclusief roze hartjes).

Met name in de VS heerst wantrouwen jegens het Chinese TikTok: de regering heeft zelfs een onderzoek ingesteld naar het platform. De Amerikanen vrezen dat data van Amerikaanse gebruikers in Chinese handen kunnen vallen en dat TikTok de Amerikaanse jeugd aan Chinese censuur onderwerpt.

TikTok zegt onafhankelijk van de Chinese overheid te opereren. Bovendien zouden Amerikaanse gegevens niet in China worden opgeslagen. (NW)

Huawei gaat eigen besturingssysteem gebruiken voor telefoons en tablets, zegt oprichter - 23 januari 2020

Huawei-ceo Ren Zhengfei spreekt tijdens het Wereld Economisch Forum in Davos. Beeld AFP

In een gesprek met Sina stelt oprichter Ren Zhengfei dat Huawei van plan is zijn eigen besturingssysteem, Harmony OS, te installeren op telefoons en tablets. Het Chinese techbedrijf stelde eerder al dit te kunnen doen, maar herhaalde steeds hoop te houden dat het Android kon blijven gebruiken.

Nu Amerikaanse bedrijven niet zonder toestemming zaken mogen doen met Huawei, heeft het zeer beperkt toegang tot besturingssysteem Android, dat van Google is. Dat leverde vorig jaar al dit gemankeerde toestel zonder Google-diensten op, de Huawei Mate 30.

Onduidelijk is wanneer Harmony OS naar Huawei-telefoons komt, maar uitspraken die een woordvoerder vorige maand deed tegen Reuters suggereren dat het niet dit jaar zal zijn.

In het interview gaat Zhengfei verder in op de plannen van Huawei om de auto-industrie in te stappen. Het bedrijf gaat geen auto’s produceren, maar software en clouddiensten ontwikkelen voor fabrikanten.

Een deal die Huawei onlangs sloot met het Nederlandse TomTom, dat navigatiesystemen en -software maakt (waaronder actuele kaarten), kan Huawei een alternatief voor Google Maps bieden. Daar heeft het door de Amerikaanse maatregelen ook geen toegang meer toe. (NW)

