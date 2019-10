Techblog – Engeland schrapt controversiële maatregel tegen online porno

Beeld Matteo Bal

Engeland schrapt controversiële maatregel tegen online porno - 17 oktober 2019

De Britse regering heeft haar plannen voor de zogenoemde online ‘pornoblokkade’ definitief gestaakt. Het idee (waar al lang aan werd gewerkt en dat al diverse keren is uitgesteld) was om een leeftijdscheck te verplichten voor bezoekers aan commerciële pornosites. Pas na te hebben bewezen dat ze minimaal achttien jaar zijn, zouden ze pornosites kunnen bezoeken, was het idee. De plannen riepen veel weerstand op.

Zo waarschuwden critici voor privacyrisico’s bij databases bij pornobeheerders van geüploade paspoorten of andere persoonlijke gegevens. Daartegenover staan de beperkte voordelen, want men kan dit soort filters eenvoudig omzeilen door bijvoorbeeld vpn-diensten te gebruiken, waarmee iemands locatie kan worden verhuld. De Britse staatssecretaris van Digitale Zaken (Nicky Morgan) zegt zich te willen richten op andere manieren om jongeren te beschermen. (LV)

Full statement from Nicky Morgan pic.twitter.com/414kiSqtEs Rowland Manthorpe

Apple denkt na over slimme ring - 17 oktober 2019

Na het slimme horloge – de Apple Watch – lijkt Apple ook een slimme ring te overwegen. Dat blijkt althans uit patenten die het bedrijf heeft ingediend. De omschrijving hiervan leest grofweg als een slim horloge, maar dan in ringvorm. Dat betekent: een minuscuul aanraakscherm, spraakassistent Siri en diverse sensoren aan boord.

Apple zou hiermee Amazon volgen, dat onlangs de ‘smart ring’ Echo Loop aankondigde. De Echo Loop brengt Amazons spraakassistent Alexa letterlijk binnen handbereik. Volgens techsite Techradar zou de ring van Apple ook geschikt zijn voor handbewegingen om andere apparaten mee te bedienen. (LV)

An Apple Watch for your finger? New patent for smart ring says it's possiblehttps://t.co/5i0AWmcTgq pic.twitter.com/5YsSD8R3ao TechRadar

Instagram geeft gebruikers meer controle over wie hun foto’s en gegevens kan inzien - 16 oktober 2019

Wie naar de instellingen van Instagram gaat, treft hier ergens komend half jaar nieuwe mogelijkheden om te beheren welke externe partijen – zoals andere apps – toegang hebben tot zijn/haar gegevens. Het gaat bijvoorbeeld om smartphone-apps die foto’s kunnen binnenhalen van Instagram. Dat schrijft het platform in een blog. Daarbij heeft de app vaak ook toegang tot onder meer de gebruikersnaam. Onder ‘privacy en beveiliging’ zal het kopje ‘apps en websites’ verschijnen, waar je alle derde partijen kunt afvinken om ze de toegang te ontzeggen. De laatste jaren voegen Facebook en Instagram steeds meer van dit soort dashboards toe, die gebruikers een beter overzicht en meer controle geven over hun data. Wie hier meer over wil lezen: we gaven onlangs deze zes tips om je privacy beter te beschermen. (NW)

Fortnite weer speelbaar na opslokking door zwart gat- 15 oktober 2019

En toen was het immens populaire schietspel Fortnite ineens opgeslokt door een zwart gat. Anderhalve dag was de videogame simpelweg niet speelbaar; spelers die Fortnite opstartten, kregen alleen dat zwarte gat te zien. Een opvallend staaltje marketing uiteraard, voorafgaand aan een belangrijk moment voor het spel: die begint aan zijn tweede hoofdstuk.

Fortnite werkte al met ‘seizoenen’ van een maand of drie, waarin telkens het eiland een beetje veranderde en er andere spelmodussen beschikbaar kwamen, maar hoofdstuk twee luidt fundamentelere veranderingen in. Zo is er een compleet nieuw eiland waarop het spel plaatsvindt, kun je tegen computergestuurde bots spelen en is het mogelijk om te zwemmen. (NW)

Here's the cinematic trailer for #Fortnite Chapter 2 - Season 1! pic.twitter.com/6mYUWQ7bik Fortnite News

Gegevens te koop van honderdduizenden bezoekers prostitutieforum Hookers.nl - 10 oktober 2019

Van 250 duizend gebruikers van de Nederlandse website Hookers.nl zijn onder meer e-mailadressen, gebruikersnamen en ip-adressen gelekt en te koop aangeboden. En wel voor 300 dollar, meldt de NOS, die een deel van de gegevens inzag en verifieerde, en contact had met de hacker. Waarom iemand dat geld zou uitgeven? Omdat veel mailadressen herleidbaar zijn naar de echte naam van de gebruikers, die vaak actief zijn onder een pseudoniem. De website is een contactplek voor bezoekers van prostituees en escorts, waardoor gebruikers chantabel kunnen zijn. ‘Zeker weten dat mensen het willen kopen, bro’, aldus de hacker tegen de NOS. (NW)

Essential komt met uitzonderlijk smalle smartphone - 9 oktober 2019

Je moet wat, om je als klein merk te onderscheiden in de competitieve telefoonwereld. Essential doet dat met zijn tweede toestel met een bijzonder ontwerp: de telefoon is extreem smal. Dat toont het bedrijf in een tweet. Het apparaat heeft eerder de vorm van een afstandsbediening dan van een klassieke smartphone:

We've been working on a new device to reframe your perspective on mobile. It's now in early testing with our team outside the lab. Look forward to sharing more in the near future! #ProjectGEM pic.twitter.com/BnVy7yM2Kj Essential

Verder is er nog weinig bekend over de nieuwe telefoon. Wel blijkt uit een filmpje van oprichter Andy Rubin (de voormalige baas van Android), dat de kleur van de achterkant verandert vanuit verschillende perspectieven:

GEM Colorshift material pic.twitter.com/QJStoiDleH Andy Rubin

De telefoon is poging twee van Essential, dat in 2017 zijn eerste toestel uitbracht (de Essential Phone). Dat was bepaald geen doorbraak; vorig jaar stopte het bedrijf met de productie van die telefoon en ontsloeg het zo’n 30 procent van zijn personeel. (NW)

Twitter gebruikte telefoonnummers en mailadressen ‘onbedoeld’ voor persoonlijke advertenties - 9 oktober 2019

Wie zijn telefoonnummer of mailadres aan Twitter doorgeeft om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld om veiligheidscodes doorgestuurd te krijgen via sms), doet dat niet zodat adverteerders een extra middel krijgen om hem/haar te identificeren. Toch is precies dat laatste gebeurd, meldt Twitter zelf in zijn blog.

Datahandelaren en adverteerders die advertentieprofielen opstellen, koppelen mailadressen of telefoonnummers aan persoonlijke data, zoals bezochte websites of de vraag of iemand een auto bezit. Die hebben ze bijvoorbeeld verkregen via online winacties of mailinglijsten. Handelaren en adverteerders konden deze lijsten verbinden aan individuele Twittergebruikers op basis van hun mailadressen en telefoonnummers, terwijl deze hier niet voor waren bedoeld. Hierdoor was het mogelijk om gerichter te adverteren. Twitter kan niet zeggen om hoeveel gebruikers het gaat. Het platform biedt zijn excuses aan. (NW)

Honderd miljoen mobiele downloads voor Call of Duty - 8 oktober 2019

Geen enkele mobiele game heeft ooit zo’n succesvol debuut gehad als de nieuwe Call of Duty. Hij is in zijn eerste week 100 miljoen keer gedownload uit de Play Store van Google en de App Store van Apple, blijkt uit cijfers van Sensor Tower.

De game passeert hiermee het ook al zeer succesvolle Mario Kart, dat een paar dagen geleden de 90 miljoen mobiele downloads in één week aantikte. Andere grote mobiele games waren PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) (26,3 miljoen mobiele downloads), Apex Legends (25 miljoen) en Fortnite (22,5 miljoen). Call of Duty is gratis, maar spelers kunnen in de game wapens, wagens en andere spullen kopen. (LV)

Before you step foot onto the #CODMobile Battle Royale map, you'll have to decide between six classes. Read up on what they are and see which of them fits your play style.

Tips are here: https://t.co/gpKPqo30kD#CallofDuty @PlayCODMobile pic.twitter.com/UiNSQqwSs0 Activision

Amerikanen willen Europese Huawei-concurrentie in het zadel helpen - 8 oktober 2019

Washington zou overwegen om geld over te maken aan het Finse Nokia en het Zweedse Ericsson, om de concurrentie met het Chinese Huawei aan te kunnen gaan op het gebied van apparatuur voor 5G-netwerken. Dit meldt de Financial Times op basis van gesprekken met bronnen bij de de Amerikaanse regering.

Huawei is de grootste maker van telecomapparatuur ter wereld. Het bedrijf heeft meer dan een kwart van de markt in handen. Dat is niet het enige probleem; Westerse landen vrezen dat China de systemen van het bedrijf gebruikt voor spionage.

US Pushes For Western Rival To Huawei Supporting Nokia and Ericsson – FT https://t.co/Y2WHARQ2tO LiveSquawk

‘We hebben onze superioriteit in het maken van telecomapparatuur tientallen jaren geleden opgegeven. Nu komt het besef dat dit misschien niet zo goed was voor nationale veiligheid. Bijna elk ministerie kijkt wanhopig naar manieren om hiervan te herstellen. Als we dat niet doen, is Huawei binnenkort misschien de enige optie voor iedereen die 5G-netwerken wil uitrollen’, zegt een een hoge regeringsfunctionaris tegenover de Britse zakenkrant.

Naast Nokia en Ericsson zijn Samsung en het Chinese ZTE de belangrijkste rivalen van Huawei. Een Amerikaanse concurrent is er nauwelijks. (LV)

Vouwtelefoon Samsung ondergaat ‘brute middeleeuwse marteltest’ - 7 oktober 2019

Is het een overwinning of een nederlaag? Techsite CNet wilde weten hoe lang het scherm en de scharnier van de Galaxy Fold het zou uithouden en legde het vouwtoestel daarom op de pijnbank waarbij hij in een moordend tempo open en dicht werd geklapt. Na 120.000 keer vertoonde het apparaat de eerste mankementen. Veel eerder dan bij de door Samsung zelf beloofde 200.000 keer.

Maar, meldt Business Insider fijntjes op: de test van CNet is een ‘brute, veertien uur durende marteling in middeleeuwse stijl die is bedacht om je ketterij te laten bekennen.’ Ofwel: het snelle en harde open- en dichtklappen is totaal niet realistisch. Inderdaad gaat Samsungs eigen test uit maart er een stuk gemoedelijker aan toe. (LV)

Spotify na lang wachten ook direct aan te roepen via Siri – 7 oktober 2019

‘Hey Siri, speel Nick Cave op Spotify af.’ Muziekliefhebbers die zowel Apple als Spotify gebruiken, kwamen lang van een koude kermis thuis als ze de spraakassistent deze opdracht gaven. Siri kon daar niet bij helpen; die wilde alleen liedjes van Apples eigen muziekdienst afspelen. Tot nu.

Apple heeft in zijn laatste versie van iOS de deuren geopend en met de laatste update van de Spotify-app is nu de koppeling gelegd. Mensen moeten nog wel expliciet ‘op Spotify’ erbij zeggen, want anders kan Siri doodleuk antwoorden: ‘Sorry, ik kan Nick even niet tussen je muziek vinden.’ (LV)

Vijf miljard downloads voor Facebook op Android - 7 oktober 2019

Facebook is de eerste niet-Google-app die de grens van vijf miljard downloads op Android heeft gepasseerd. Vijf jaar geleden bereikte Facebook de mijlpaal van 1 miljard. Net als de apps van Google zelf zit die van Facebook overigens bij veel mobiele toestellen al standaard vooraf geïnstalleerd. (LV)

Facebook becomes first non-Google app to pass 5 billion installs on Android https://t.co/d0ztmqQuzY pic.twitter.com/MUXLcSOEhH Android Police

Uitklapbare telefoon is voor Microsoft terugkeer op smartphonemarkt - 3 oktober 2019

De Lumia 650 was drie jaar geleden het laatste mobiele toestel van Microsoft. Daarna was het klaar en liet Microsoft deze markt aan de concurrentie: Apple, Huawei, Samsung en consorten. Toch keert de fabrikant nu terug op de markt. Dit keer met een toestel dat kan worden uitgeklapt. Microsoft toonde deze Surface Duo deze week voor het eerst. Anders dan de opvouwbare modellen van Samsung en Huawei loopt het scherm niet door over de vouw. De Surface bestaat uit twee losse schermen van ieder 5,6 inch. Het toestel markeert overigens niet tegelijkertijd de terugkeer van Windows op mobieltjes; Microsoft houdt het gewoon op Android. Het toestel moet eind volgend jaar daadwerkelijk op de markt komen. Verder toonde Microsoft ook nieuwe Surface-laptops en draadloze oortjes. (LV)

De nieuwe Surface-producten van Microsoft, met vooraan het opklapbare mobieltje en de draadloze oordopjes. Beeld Microsoft

Wetenschappers nemen tiksnelheden op smartphones onder de loep; typen met twee duimen gaat het snelst - 2 oktober 2019

Wie zo snel mogelijk wil typen op zijn smartphone, kan dat het beste doen met twee duimen en autocorrect ingeschakeld. Dat ontdekten onderzoekers uit het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Finland die het tikgedrag analyseerden van 37 duizend mensen die deelnamen aan een online typwedstrijd. De gemiddelde tiksnelheid op smartphones lag rond de 36 woorden per minuut, waar dit op een gewoon toetsenbord rond de 50 per minuut is. Mensen die de woordvoorspellingen gebruiken die de telefoon zelf aandraagt, bleken trager dan gemiddeld. En - verrassend is het niet - jongeren typen beduidend sneller dan de generatie van hun ouders. Wie de wetenschappers graag meer inzichten bezorgt, kan hier zelf meedoen aan de tikuitdaging. (NW)

Google staat toe YouTube-geschiedenis automatisch te verwijderen - 2 oktober 2019

Google heeft een aantal nieuwe maatregelen genomen, waarmee zijn gebruikers hun privacy kunnen verbeteren. Een ervan is auto-delete voor YouTube. Hiermee kan iedereen instellen dat de YouTube-geschiedenis ouder dan drie of ouder dan achttien maanden automatisch wordt verwijderd. Het gaat hierbij zowel om zoek- als kijkgeschiedenis. Hetzelfde principe werd eerder dit jaar ook al ingesteld voor de locatiegeschiedenis en voor web- en appactiviteit. Een andere nieuwe maatregel is de zogeheten incognitomodus voor Google Maps. Hiermee wordt activiteit in Maps – zoals zoekopdrachten naar straten, steden en bedrijven – niet bewaard in het persoonlijke Google-account. Voor Chrome en (recent) YouTube bestond deze modus al. Incognitomodus in Google Maps komt deze maand beschikbaar voor Android-toestellen en later voor iOS. (LV)

Incognitomodus in Google Maps Beeld Google

Gelekte audio-opnames bieden een kijkje in het hoofd van Mark Zuckerberg - 1 oktober 2019

Facebook-topman Zuckerberg noemt het plan van presidentskandidaat Elizabeth Warren om machtige techbedrijven als Google en Facebook op te breken een ‘existentiële bedreiging’. Dit blijkt uit audio-opnamen van besloten bijeenkomsten afgelopen zomer waar techsite the Verge beslag op heeft weten te leggen. Hier gaf de topman antwoord op vragen van werknemers. Als het nodig is, gaat Facebook de strijd met zijn eigen regering aan in de rechtszaal, aldus Zuckerberg. Verder spreekt hij zich uit over onder andere de concurrentie van TikTok, het werk van contentmoderatoren en zijn onaantastbare positie binnen het bedrijf. De topman prijst zich gelukkig dat hij de meerderheid van stemmen heeft. Anders was hij naar eigen zeggen al lang ontslagen. (LV)

Facebook’s CEO on protecting contract content moderators: pic.twitter.com/4A7ViYeQJW The Verge

Bezoekers moeten actief aangeven voor welke cookies ze toestemming geven, vooraf aangevinkte vakjes zijn niet toegestaan - 1 oktober 2019

Op een verzoekformulier voor het plaatsen van cookies mogen de selectievakjes van de verschillende cookies niet al vooraf aangekruist zijn. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald naar aanleiding van een rechtszaak tussen een Duitse consumentenorganisatie en het bedrijf Planet49. Dat laatste schreef online een loterij uit en vroeg daarbij om toestemming voor cookies, waarbij de vakjes alvast stonden aangekruist. Wie geen cookies wilde, moest ze actief uitzetten alvorens op ‘accepteren’ te klikken. Dat moet precies andersom zijn, oordeelde het Hof – een oordeel waaraan alle websites in Europa nu gebonden zijn. (NW)

Privacywaakhond verbiedt cookiemuren op websites (ja, ook die op Volkskrant.nl)

Samuel L. Jackson straks te horen als spraakassistent - 26 september 2019

‘I’m not reminding you of shit!’ Niet direct wat je van je spraakassistent wil horen, zou je zeggen. Toch is dit een van de antwoorden die je kunt verwachten als je je voor 99 dollarcent door Alexa van Amazon laat voorstellen aan Samuel L. Jackson. De Amerikaanse acteur heeft zijn stem aan de assistent geleend, waardoor je hem onder meer kunt vragen naar het weerbericht, of hij je wakker wil maken en of hij een verjaardagsliedje voor je zingt. En ja, daarbij is een versie met expliciet taalgebruik beschikbaar. Volgens Amazon zullen andere beroemdheden volgen.

Dit was niet de enige aankondiging die Amazon woensdag deed tijdens een evenement in Seattle. Zo komt het bedrijf met een bril en een ring waarin microfoontjes zitten waardoor je Alexa kunt aanroepen, evenals een slimme oven, te besturen via Alexa. (NW)

Dave Limp van Amazon spreekt over de zojuist aangekondigde Echo Loop, een ring die gebruikt kan worden om spraakassistent Alexa te bereiken. Beeld AP

‘TikTok censureerde video's in opdracht van Beijing’ - 25 september 2019

Gelekte richtlijnen in handen van The Guardian bieden een glimp in de methodes waarop in China het internet wordt gecensureerd. In die documenten geeft het populaire sociale netwerk TikTok zijn moderatoren opdracht om filmpjes te censureren waarin bijvoorbeeld het Plein van de Hemelse Vrede, Tibetaanse onafhankelijkheid en twintig buitenlandse leiders, waaronder Obama en Kim Jung-un, worden genoemd. TikTok verwijdert deze video's - waarbij de gebruiker kan worden verbannen - of beperkt de verspreiding ervan. ByteDance, het bedrijf achter TikTok, stelt dat de richtlijnen die The Guardian in handen kreeg sinds mei niet meer worden gebruikt. In de huidige zouden geen specifieke landen en situaties worden genoemd. (NW)

Facebook zet vol in op apparaten aansturen met het brein - 24 september 2019

Facebookbaas Zuckerberg droomt al jaren over het vermengen van biologische met digitale intelligentie en zinspeelt op mogelijkheden om apparaten via gedachten aan te sturen in plaats van met toetsen of via de stem. Om deze ontwikkeling te versnellen, heeft Facebook de Amerikaanse start-up CTRL-Labs gekocht, volgens nieuwssite CNBC voor een bedrag tussen de 500 miljoen en 1 miljard dollar. Daarmee zou het de grootste aankoop van Facebook zijn sinds de overname van virtualrealitybrillenfabrikant Oculus in 2014. CTRL-Labs komt onder Reality Labs te vallen, de speciale onderzoeksafdeling van Facebook. Onderzoekers daar werken aan de toekomst van virtual en augmented reality.

CTRL-Labs werd vier jaar geleden opgericht door Thomas Reardon, een neurowetenschapper die eerder voor Microsoft werkte. (LV)

Xiaomi presenteert smartphone die vrijwel volledig is omhuld door scherm - 24 september 2019

De dinsdag gepresenteerde Mi MIX Alpha van Xiaomi is een klassiek gevalletje ‘kijk eens wat die gekke smartphonebouwers nou weer hebben bedacht’. Na telefoons met omklappende en uitschuivende camera’s, en telefoons die je uitvouwt tot een soort tablet, komt het Chinese merk in december met een apparaat dat volledig omhuld is door zijn scherm. Alleen een dun randje op de achterkant is pixelvrij:

Beeld Xiaomi

Verwacht dit apparaat trouwens niet bij de elektronicawinkel om de hoek: Xiaomi noemt het een ‘concept smartphone’, een probeersel dat op kleine schaal zal worden geproduceerd en 19.999 yuan (ongeveer 2.500 euro) zal kosten. (NW)

Berichten over afvallen en plastische chirurgie ingeperkt op Instagram en Facebook - 19 september 2019

Instagram en diens moederbedrijf Facebook hebben nieuwe regels afgekondigd waardoor posts over afvallen en plastische chirurgie worden beknot. Jongeren van onder de achttien krijgen berichten hierover helemaal niet meer te zien als ze aanzetten tot een aankoop of een prijs vermelden. Het promoten van ‘wonderbaarlijke’ producten, die onrealistische claims doen op gebied van gewichtsverlies, mag helemaal niet meer. De platformen hopen zo de verspreiding van onrealistische schoonheidsidealen - iets waarvoor met name Instagram vaak is bekritiseerd - in te perken. (NW)

Google Assistent spreekt nu ook met mannenstem - 18 september 2019

De spraakassistent van Google, die hardop uitgesproken vragen beantwoordt en apparaten in huis kan aansturen, is niet langer alleen voorzien van een vrouwenstem. Vanaf woensdag krijgt iedereen die de Google Assistent installeert te maken met een vrouwen- óf mannenstem. Welke je krijgt wordt willekeurig bepaald, het is altijd mogelijk alsnog voor een assistent met een ander geslacht te kiezen, meldt Google.

Zo klinkt de mannelijke spraakassistent:

De aankondiging gaat vergezeld met een onderzoek door Google waaruit zou blijken dat de meeste mannen liefst een vrouw horen: dat geldt voor 51,7 procent, tegenover 10,5 procent die liever een man hoort. De overige respondenten heeft geen voorkeur. Bij vrouwen heeft 31,4 procent voorkeur voor een vrouwelijke assistent, 17,3 procent hoort liever een man. (NW)

Spraakassistenten seksistisch? Vrouwelijke computerstemmen hebben de voorkeur van techbedrijven en hun gebruikers. Dat is problematisch geworden nu blijkt dat de virtuele assistentes zich onderdanig gedragen, ook als ze seksistisch worden benaderd, rapporteert Unesco. Lees hier verder.