Team Jumbo-Visma verliest belangrijkste steunpilaren kopman: na Roglic verlaat ook Kruijswijk de Tour

Steven Kruijswijk met zijn kopman Jonas Vingegaard op zaterdag. Beeld AFP

Kruijswijk kwam met nog ruim 60 kilometer te gaan ten val en moest met een brancard worden afgevoerd. Het lijkt erop dat hij zijn sleutelbeen heeft gebroken. Het was de tweede tegenvaller voor het Nederlandse Team Jumbo-Visma, nadat kopman Primoz Roglic eerder op de dag al had besloten om niet meer van start te gaan. Geletruidrager Jonas Vingegaard verliest daarmee in één dag twee belangrijke helpers in het hooggebergte.

Roglic was in de vijfde etappe over een hooibaal gevallen, tijdens de kasseienrit naar Arenberg. De drievoudig winnaar van de Ronde van Spanje zette zelf zijn schouder terug in de kom, maar verloor ruim twee minuten op zijn concurrent voor de Tourzege, Tadej Pogacar. In de dagen erna bleef Roglic last houden van zijn val.

‘Om mijn blessures de kans te geven om goed te helen, hebben we besloten dat ik vandaag niet van start zal gaan’, laat Roglic via Twitter weten. Beide uitvallers deden zelf al niet meer mee om de eindzege: Kruijswijk stond 13de op iets meer dan 17 minuten van Vingegaard, Roglic 21ste op ruim een half uur.

Belangrijke rol bij aanval op gele trui

In de elfde etappe naar de Col du Granon was Roglic van grote waarde voor zijn Deense ploeggenoot. Samen wisten ze geletruidrager Pogacar af te matten door hem herhaaldelijke aan te vallen op de Galibier. Vingegaard maakte het werk op de slotklim af door Pogacar op bijna drie minuten achterstand te rijden en de gele trui van hem af te nemen.

‘Ik ben trots op mijn bijdrage aan de huidige stand en ik heb er vertrouwen in dat het team onze gele en groene ambities waar zal maken’, schrijft Roglic. Naast de gele trui voor Vingegaard heeft Jumbo-Visma met de belg Wout van Aert momenteel de groene trui in handen. Roglic is de eerste uitvaller bij de Nederlandse ploeg, die zondag met zeven renners van start gaat.