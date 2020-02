Team aanklagers stapt op na verlaagde strafeis tegen Roger Stone

Roger Stone, de vroegere campagneadviseur van Donald Trump, verlaat de rechtbank nadat hij schuldig was bevonden aan belemmering van de rechtsgang, liegen tegenover het Congres en het beïnvloeden van een getuige. Beeld REUTERS

De top van het ministerie van Justitie is ‘geschokt’ over de hoge gevangenisstraf die zijn eigen aanklagers maandag tegen Stone eisten, zo meldde Fox News dinsdag. Het bericht werd later bevestigd door onder meer The New York Times.

Het is zeer ongebruikelijk dat de leiding van het ministerie zich bemoeit met individuele processen. Minister William Barr van Justitie heeft echter het afgelopen jaar meermaals laten blijken zeer begaan te zijn met de zaken die Trump betreffen.

Trump noemde de strafeis tegen Stone dinsdagochtend ‘verschrikkelijk en heel oneerlijk’. ‘We kunnen zo’n gerechtelijke dwaling niet toestaan!’, zei hij in een tweet. ‘De echte misdaden werden in het andere kamp gepleegd, maar tegen hen wordt niets gedaan.’

This is a horrible and very unfair situation. The real crimes were on the other side, as nothing happens to them. Cannot allow this miscarriage of justice! https://t.co/rHPfYX6Vbv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 februari 2020

De president doelde daarmee op speciaal aanklager Robert Mueller, die het onderzoek leidde naar de mogelijke samenwerking tussen het campagneteam van Trump en de Russen bij de presidentsverkiezingen van 2016. Stone, die al decennia samenwerkt met Trump, werd op grond van Muellers onderzoek aangeklaagd.

Hij had tegenover het Congres en de FBI gelogen over zijn contacten met de klokkenluiderssite WikiLeaks over de gehackte e-mails van Trumps Democratische tegenstander Hillary Clinton en haar campagneleider John Podesta.

Stone, die zichzelf een specialist in ‘vuile trucs’ noemt, mailde in de zomer van 2016 aan Trumps campagnevoorzitter Paul Manafort: ‘I have a plan to save Trump’s ass.’ Dat was nadat WikiLeaks een eerste lading gehackte e-mails had vrijgegeven die Clinton beschadigden. Stone beloofde dat hij zou uitzoeken wanneer de volgende lading e-mails zou worden vrijgegeven.

WikiLeaks plaatste de tweede lading e-mails van Democraten enkele uren nadat Trump in verlegenheid was gebracht door het uitlekken van een videotape waarop hij pochte dat hij dankzij zijn roem met vrouwen kon doen wat hij wilde. Die dag was er druk telefoonverkeer tussen Stone en het campagneteam van Trump, maar of er iets is gecoördineerd, werd nooit duidelijk.

Stone werd ook veroordeeld wegens zijn pogingen om Randy Credico – de presentator van een praatprogramma met wie Stone contact had over WikiLeaks en Clintons gestolen e-mails – te laten zwijgen tegenover de FBI. ‘Weiger mee te werken! Beroep je op je zwijgrecht’, adviseerde hij Credico. Om de druk te verhogen dreigde Stone Credico’s hondje te vermoorden. Ook Credico zelf werd met de dood bedreigd. ‘Bereid je voor op je dood, klootzak’, schreef Stone.

Al eerder had Trump zich beklaagd over het ‘oneerlijke’ proces tegen de 67-jarige Stone. Hij klaagde dat er niets werd gedaan tegen ‘Crooked Hillary’ en een reeks andere politieke vijanden, onder wie speciaal aanklager Mueller en het Democratische Congreslid Adam Schiff, de drijvende kracht achter het impeachmentproces tegen Trump. ‘Hebben zij soms niet gelogen?’, vroeg hij zich af.

Volgens de aanklagers is de zware strafeis tegen Stone gerechtvaardigd gezien de ernst van de zaak. ‘Buitenlandse inmenging in de verkiezingen is de dodelijkste vijand van het republikeinse bestel’, citeerden zij Alexander Hamilton, een van de opstellers van de Amerikaanse grondwet. Daarmee doelden zij op de publicatie van Clintons e-mails, die door hackers van de Russische geheime diensten werden gestolen.

Ook de dreigementen tegen Credico lieten zij zwaar meewegen, al had Credico de rechter laten weten dat hij zich nooit bedreigd voelde. De advocaten van Stone wijzen erop dat het om twee excentriekelingen gaat die elkaar al ruim twintig jaar kennen. ‘Het was veel geblaf, maar geen bijten.’

Stones advocaten betogen ook dat hun cliënt geen strafblad heeft. Ze wijzen er verder op dat van de zeven mensen die als gevolg van Muellers onderzoek voor de rechter moesten komen, slechts één meer dan zes maanden gevangenisstraf heeft gekregen. Alleen Paul Manafort, Trumps voormalige campagneleider, kreeg ruim zeven jaar celstraf. De rechter spreekt het vonnis over Stone op 20 februari uit.