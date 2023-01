Te midden van de spanningen rond de Zuid-Chinese Zee lonkt de Filipijnse president Ferdinand Marcos jr. naar Oost en naar West

Amerikaanse mariniers tijdens een gezamenlijke oefening met de Filipijnen. Beeld Ezra Acayan / Getty Images

Nog voordat Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos de hand van de Chinese leider Xi Jinping drukte, waren alle spanningen rond de Zuid-Chinese Zee verdwenen. Zomaar, spontaan: die indruk wekt althans de Chinese staatskrant Global Times in een juichend commentaar over het eerste staatsbezoek van de nieuwe Filipijnse president. Meningsverschillen over de Zuid-Chinese Zee hoeven geen struikelblok te zijn, aldus de Global Times.

Alsof de Filipijnse marine vorige week niet net had besloten tot versterking van zijn aanwezigheid rond de Spratly-eilandengroep, wegens hinderlijke ‘zwermen’ milities van Chinese vissers die riffen ombouwen tot eilandjes. Lijdzaam zag Manila jarenlang toe hoe China stukjes land aanlegde in een zee die de Filipijnen als hun eigen wateren beschouwen.

De Filipijnen zijn een van zes Zuidoost-Aziatische landen die langlopende disputen met China heeft over delen van de Zuid-Chinese Zee. Een zee waar jaarlijks via de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld voor drie biljoen dollar aan handel doorheen gaat. China claimt vrijwel het hele zeegebied op grond van ‘historische rechten’. Die heeft Beijing echter niet, tenminste volgens het oordeel van het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag uit 2016, in een zaak die was aangespannen door de Filipijnen. Beijing trok zich daar niets van aan en bleef rotsen en ondiepe stukken water opspuiten tot eilanden, tot die groot genoeg waren om er landingsbanen en andere militaire infrastructuur te installeren.

Marcos’ voorganger Rodrigo Duterte zei dat er niets aan te doen was en haalde zijn schouders op. Dat leverde hem veel Chinese investeringen op, maar die projecten kwamen nauwelijks van de grond. De ambitie om gezamenlijk in de zeebodem naar olie en gas te zoeken werd al helemaal niet waargemaakt. Bij Marcos’ aantreden vorig jaar waren de Filipijnen terug bij af.

Filipijnse troefkaart

Marcos, die Dutertes anti-Amerikaanse gevoelens niet deelt, pakte het anders aan. Na twee ontmoetingen met de Amerikaanse president Joe Biden en bezoeken van Bidens belangrijkste ministers aan de Filipijnen, staat Marcos in Beijing nu een stuk steviger in zijn schoenen. Niet alleen belooft Washington op te treden tegen Chinese aanvallen op de Filipijnen in de Zuid-Chinese Zee, Marcos heeft ook een troefkaart: zijn eilandenrijk is bij regionale militaire conflicten de best denkbare Amerikaanse uitvalsbasis. Eilandjes die horen bij de noordelijke provincies Cagayan en Isabela zijn slechts honderd zeemijlen verwijderd van Taiwan, en Amerikaanse verzoeken daar troepen te stationeren worden welwillend bekeken, zo laat Manila doorschemeren. Reden voor een ongekend grote militaire upgrade: volgend jaar houden de Filippijnen en de VS veel meer en vooral veel grotere legeroefeningen.

Door de hernieuwde vriendschap met Washington is Marcos tijdens zijn driedaagse bezoek aan Beijing in het voordeel. Terwijl de marine van andere landen uit Bidens coalitie tegen China, zoals Japan, Zuid-Korea en Australië, al samen met de Filipijnse marine oefent, houdt Marcos glimlachend vol geen partij te kiezen. Zijn strategie heet ‘vrienden zijn met iedereen’. Volgens Xi mag elk land zijn eigen weg bepalen, dus kan hij het Marcos moeilijk verwijten dat hij goed overweg kan met zowel China als de VS.

Dat doen meer Zuidoost-Aziatische landen. Thailand blies zijn alliantie met de VS nieuw leven in en accepteerde tegelijkertijd een Chinees ‘strategisch partnerschap’. Vietnam, in de clinch met Beijing over een stuk Zuid-Chinese Zee, heeft zijn eigen landwinning daar in een hogere versnelling gezet en afspraken met Indonesië gemaakt om misverstanden over de zeegrenzen te voorkomen. Van dit soort eigengereid gedrag is Beijing niet gecharmeerd. Alsof er geen vuiltje aan de lucht was hing Xi evengoed de Vriendschapsmedaille, het hoogste Chinese eerbewijs voor buitenlanders, om de hals van Nguyen Phu Trong, de leider van de Vietnamese Communistische Partij.

China’s economisch overwicht

Na drie jaar felle diplomatieke confrontaties met elk land dat niet als een knipmes voor China boog, laat Beijing nu zijn aardige kant weer zien. Zelfs Australië, dat drie jaar lang werd verketterd wegens kritische vragen over de oorsprong van covid-19, mag weer langskomen. Xi ziet immers hoe Biden vorderingen maakt in de regio, zodat het zaak is regeringen opnieuw aan China met zijn immense economische overwicht te binden.

De Filipijnse president Ferdinand Marcos jr. (links) schudt de hand van Volkscongres-voorzitter Li Zhanshu tijdens zijn staatsbezoek deze week aan Beijing. Beeld AP

Hoelang die vriendelijkheid duurt, hangt af van het tempo waarin China zich weet te herstellen. Het land wordt overweldigd door covid-19 en de economie zit ernstig in het slop. Op dit moment zit er niets anders op Marcos blij te maken met nieuwe investeringen in infrastructuur en duurzame energievoorzieningen. Beijing gaat ook wat extra vis kopen.

Met een tiental felbegeerde zakendeals gaat Marcos zonder een centimeter zeeterritorium weg te geven naar huis. Hij kan zijn volk vertellen dat er een speciale hotline komt met het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, zodat incidenten op zee niet door misverstanden uitmonden in een crisis. Beijing en Manila gaan ook samen op zoek naar gas en olie in de zeegebieden waar geen ruzie over is. Daarmee liggen de opties die al jaren geleden zijn bedacht om de angel uit het conflict te halen, opnieuw op tafel.