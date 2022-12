Te midden van de oorlog leeft de Russische onderminister van Defensie een leven vol juwelen en jachten

De Russische onderminister van Defensie Timoer Ivanov hier ter linkerzijde van Vladimir Poetin. Beeld Reuters

Uit duizenden boodschappen, rekeningen en foto’s uit het email-archief van zijn vrouw Svetlana Ivanova blijkt volgens het team van de gevangen oppositieleider Navalny dat het echtpaar ver boven boven zijn stand leeft. In de loop van vijf jaar spendeerden zij ruim 1 miljoen euro aan hun vakanties aan de Franse Rivièra. 850 duizend euro ging op aan de huur van vakantiehuizen, 250 duizend aan luxejachten.

In 2011 kochten ze een Rolls Royce Corniche, met een prijskaartje van 120 duizend euro, die ze voor nog eens 75 duizend euro lieten opknappen. De auto zetten ze op naam van een Luxemburgse firma, maar uit foto’s blijkt dat het hun privé-auto was.

Vier jaar geleden vierde het echtpaar de verjaardag van Svetlana met een feest voor tientallen gasten in Istanbul, wat hen op 178 duizend euro kwam te staan. Vorig jaar vierde ze haar verjaardag in Moskou, met als een van de gasten Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov. Op videobeelden is te zien dat Peskov een horloge draagt dat hem zeker een half jaarsalaris moet hebben gekost.

Ivanova, een voormalige tv-presentatrice, spendeerde ook tienduizenden euro aan Dolce & Gabbana-jurken, juwelen en antieke klokken en andere kostbaarheden. Ze zette haar luxe leefstijl zelfs voort na het begin van de Russische invasie in Oekraïne.

Bescheiden salaris

Eind maart dit jaar, toen het Russische leger bezig was de Oekraïense havenstad Marioepol aan puin te schieten, bezocht Svetlana Ivanova een exclusieve juwelierszaak aan het chique Place Vendôme in Parijs om inkopen te doen.

Volgens de medewerkers van Navalny, die allen naar het buitenland zijn gevlucht, bezitten Ivanov en zijn vrouw ook enkele dure villa’s en huizen in Moskou en de provincie Tver, waarvan er eemop naam staat van de ‘Russische Federatie’. Dat is een constructie die ook andere figuren uit de kring rond het Kremlin gebruiken om hun bezittingen te verhullen.

Hoe Ivanov zich dit alles kon veroorloven is een raadsel. Uit rechtbankdocumenten blijkt dat hij als onderminister van Defensie een jaarsalaris van ongeveer 18 duizend euro kreeg. Volgens Navalny’s medewerkers profiteert Ivanov van zijn positie als onderminister die verantwoordelijk is voor alle bouwactiviteiten voor de strijdkrachten: ziekenhuizen, kazernes, militaire bases en andere grote projecten.

Woningen in Marioepol

De verbouwing van een van zijn villa’s zou zijn uitgevoerd door een onderaannemer die regelmatig door het ministerie wordt ingeschakeld. Uit rekeningen blijkt ook dat tal van dure spullen die Ivanovs vrouw aanschafte betaald zijn door een firma die nu een contract heeft gekregen voor de bouw van woningen in het verwoeste Marioepol.

De onthullingen van Navalny’s team zijn een nieuw bewijs voor de corruptie binnen het Russische defensieapparaat en het leger. Eerder berichtte het team al over het verborgen miljoenenbezit van minister van Defensie Sergej Sjojgoe en Sergej Soerovikin, de nieuwe commandant van de Russische troepen in Oekraïne.

Onderminister Ivanov staat sinds oktober op de sanctielijst van de Europese Unie en de Verenigde Staten, maar Svetlana kan nog steeds reizen naar het Westen, waar hun kinderen wonen. Het echtpaar is afgelopen zomer op papier gescheiden, ook al is er volgens Navalny’s medewerkers in feite niets veranderd.