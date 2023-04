Te koop tegen elk aannemelijk bod: een heuse T. Rex

Trinity wordt tentoongesteld in Zürich, maart van dit jaar. Beeld ANP / EPA

De T. Rex moet naar schatting 6 tot 8 miljoen euro opbrengen. En dat leidt tot gemopper onder wetenschappers: het zal waarschijnlijk betekenen dat het gevaarte in privébezit komt.

‘Formeel zijn ze dan uit het zicht van de wetenschap’, zegt paleontoloog Anne Schulp (Naturalis, Universiteit Utrecht). ‘Je kunt ze misschien nog wel bestuderen, maar je krijgt zo’n onderzoek vervolgens niet eenvoudig gepubliceerd. De afspraak in de wetenschap is dat ieder stuk dat je onderzoekt, verifieerbaar moet zijn voor anderen.’

Wat dat betreft is het een geluk dat Trinity wetenschappelijk niet veel waarde heeft, vindt Schulp. ‘Deze T. Rex is leuk voor in je biljartkamer als je heel erg rijk bent. Maar als ik de kleine lettertjes van de bijgeleverde documentatie bekijk, verwacht ik niet dat musea erg hard zullen lopen.’

Aaseter

Trinity is immers samengesteld uit de botten van niet één maar drie T. Rexen, en van twee van die dieren is niet goed vastgelegd hoe men ze precies heeft aangetroffen en opgegraven. Terwijl dat voor wetenschappers nu juist belangrijk is, legt Schulp uit.

‘Is zo’n dier door aaseters uit elkaar getrokken, of is hij abrupt aan zijn einde gekomen? En wanneer leefde hij precies? Dat is allemaal mogelijk interessante informatie, waarvoor je de context van zo’n vondst moet kennen.’

Trinity werd tussen 2008 en 2013 opgegraven in de Amerikaanse staten Montana en Wyoming. Daarna belandde hij, voor ongeveer de helft aangevuld met gipsen afgietsels van ontbrekende wervels en botten, in handen van een particuliere eigenaar. Wie precies, en waarom het gevaarte nu weer op de markt komt, maakt het Zwitserse veilighuis Koller niet bekend.

Markt verzadigd

Experts zien vaker met lede ogen aan hoe potentieel waardevolle fossielen in particuliere handen komen. Drie jaar geleden kwam een ander T. Rex-skelet, genaamd Stan, voor haast 30 miljoen euro in handen van een anonieme koper. Een fossiele Deinonychus, een ander voorhistorisch roofdier, ging vorig jaar in New York voor 11,4 miljoen euro over de toonbank. Een ongeveer 80 miljoen oude Gorgosaurus leverde bij het New Yorkse veilinghuis Sotheby’s 5,6 miljoen euro op.

Toch lijkt de markt ook wat verzadigd. Vlak voor Kerst verwisselde bij wederom Sotheby’s een T. Rex-schedel voor 5,6 miljoen euro van eigenaar . Een smak geld, maar toch ook maar een fractie van de ongeveer 15 miljoen euro opbrengst waarop men had gehoopt.

Museum Naturalis zal in elk geval niet meebieden op Trinity. ‘Wij zijn buitengewoon in onze nopjes met de fantastische T. Rex die we al hebben’, zegt Schulp. ‘Bovendien is het veel leuker om zo’n T. Rex zelf op te graven.’