Te koop: de Hema-bakkerijen. Kan je straks nog wel de verjaardagstaarten en tompoucen kopen?

Dit heeft Hema woensdag bekendgemaakt, gelijktijdig met de presentatie van de financiële cijfers over 2018. De kopzorgen van Hema zijn dezelfde zorgen als die van tal van Nederlandse winkelketens. Warenhuis V&D is sinds 2016 ter ziele, in menig winkelstraat staan de oude panden nog steeds leeg. Kledingketen CoolCat ging dit voorjaar failliet. Modemerk Sissy Boy balanceert op het randje van de afgrond. Speelgoedwinkels Intertoys en Bart Smit vielen om. Ogenschijnlijk sterke Nederlandse merken worden geplaagd door de concurrentie van internet en de grillen van hun veelal buitenlandse investeerders.

Maar het oer-Hollandse warenhuis Hema lijkt de dans te ontspringen, al is het bedrijf nog niet uit de problemen. In oktober kocht de Nederlandse ondernemer Marcel Boekhoorn de winkelketen van de Britse durfinvesteerder Lion Capital. Hij nam een schuld van 750 miljoen euro op de koop toe. Met het verkopen van de bakkerijen hoopt Hema een flinke stap te zetten richting zwarte cijfers.

De opluchting was dit najaar groot onder het Hema-personeel en de Hema-franchisenemers toen het bedrijf weer in Nederlandse handen kwam. Boekhoorn werd binnengehaald als de held die de keten redde uit de koude greep van Lion Capital, een Angelsaksische investeerder met weinig hart voor het bijna honderd jaar oude Hollandse merk. De Nederlandse miljardair loste meteen 100 miljoen euro schuld af uit eigen zak, maar de resterende 650 miljoen blijft zwaar drukken op de balans. Jaarlijks moet Hema 55 miljoen euro aan rente afdragen.

‘Brede interesse’

Zodoende zoekt het bedrijf een koper voor de zeven bakkerijen. Want waarom moeten de tompoezen, kersenvlaaien en appelkruimeltaarten per se door Hema zelf gebakken worden? Op dit moment worden in de hoofdbakkerij in Almere nog halffabricaten gemaakt, die vervolgens worden afgebakken in zes bakkerijen verspreid over het land. Een Hema-woordvoerder laat weten dat er brede interesse is van potentiële kopers ‘variërend van financiële tot strategische partijen uit binnen- en buitenland’. Hij gaat niet in op de vraag of tussen de geïnteresseerden ook private-equitybedrijven zitten, zoals de voormalige eigenaar Lion Capital.

Hema hoopt nog voor de zomer de bakkerijen van de hand te doen en vervolgens dezelfde producten te blijven afnemen van de nieuwe eigenaar. Het is de bedoeling dat de klanten in de winkels niet merken dat hun tompoucen door een andere partij worden gemaakt. Hema gaat niet in op de verwachte verkoopprijs van de bakkerijen. De 250 personeelsleden zullen worden overgenomen door de nieuwe eigenaar, laat de woordvoerder weten.

Recordomzet

Ondanks dat het bedrijf nog steeds verlies maakt, draaide Hema vorig jaar een recordomzet van bijna 1,3 miljard euro, 2,8 procent meer dan in 2017. Toch moest de winkelketen een verlies van ruim 200 miljoen slikken, mede door de kosten van de overname van het bedrijf, inclusief een flinke schuldenberg. Zonder die eenmalige kosten leed Hema vorig jaar een kleine 7 miljoen euro verlies. Goed nieuws, vindt het bedrijf, want in 2017 was het verlies nog ruim 30 miljoen euro.

De winkelketen wil blijven uitbreiden in Nederland en daarbuiten, maar zoekt uitdrukkelijk naar goedkopere routes. In Nederland gaat het bedrijf bijvoorbeeld panden delen met Albert Heijn. Nieuwe systemen in de eigen winkels, zoals zelfscanapparaten, moeten ook de kosten drukken. In Amsterdam, Rotterdam en Utrecht worden drie grote filialen omgebouwd tot flagshipstores. Buiten Nederland zoekt Hema naar franchisenemers die uitbater willen worden van de Nederlandse formule. Ook gaat Hema de eigen producten voor het eerst aanbieden via derden, onder andere via grote webshops.