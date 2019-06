Te hoge concentratie lood bij kind uit buurt Notre-Dame

Brandende Notre-Dame op 15 april. Bij de brand is ongeveer vijfhonderd ton aan looddeeltjes vrijgekomen. Beeld AP

Looddeeltjes kunnen ernstige gevolgen hebben voor jonge kinderen. Door de brand in de Notre-Dame op 15 april is er ongeveer vijfhonderd ton aan looddeeltjes vrijgekomen. Die deeltjes waren afkomstig uit de dakconstructie en de ingestorte torenspits. Door de hoge temperaturen smolt het lood en kwamen de deeltjes in de lucht terecht.

Het laboratorium van de Parijse politie concludeerde twee dagen na de brand dat er geen risico was op de luchtkwaliteit, maar mat in de omgeving wel concentraties lood die een stuk hoger lagen dan de aanbevolen hoeveelheid. Enkele plaatsen zijn niet toegankelijk voor publiek. De komende dagen wordt begonnen met de ontsmetting.

ARS is een onderzoek gestart of er in de omgeving van de Notre-Dame meer mensen zijn die kampen met een te hoge concentratie lood in hun lichaam en houdt de gezondheid van het kind in de gaten. Acute ingrepen zijn niet nodig, laat de organisatie weten in een verklaring. Niettemin raadt ARS zwangere vrouwen en kinderen aan om hun bloed te laten testen bij hun eigen huisarts. Ze adviseert bovendien om de huizen grondig en nat schoon te maken.

Een te hoge concentratie lood kan een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van het zenuwstelsel bij kinderen. Door een grotere stofwisselingssnelheid nemen kinderen sneller lood op dan volwassenen. Bij volwassenen kan het giftige lood leiden tot problemen aan de nieren, hart- en bloedvaten. De richtlijnen schrijven een maximale waarde van 50 microgram per liter bloed voor.