‘Te duur’ Amber Alert blijft langer actief, Kamer wil goede aspecten verwerkt zien in opvolger

Afgelopen jaar werd er een Amber Alert uitgegeven vanwege de vermissing van de 15-jarige Celine uit Berghem, waarna 31-jarige Hagenaar werd opgepakt. Beeld ANP

De samenwerking met Netpresenter, het bedrijf achter Amber Alert, is volgens de politie te duur. Ook kunnen andere bedrijven nu niet concurreren, omdat het contract onderhands is aanbesteed. Netpresenter zelf denkt dat zijn geplande opvolger niet dezelfde kwaliteit kan bieden. ‘De afgelopen dertien jaar hebben we dankzij Amber Alerts tientallen kinderen voor de poorten van de hel weg kunnen plukken’, zei Frank Hoen, medeoprichter van het systeem, eerder tegen de Volkskrant.

De politie betaalt jaarlijks zo’n 900 duizend euro aan Netpresenter. Hoeveel het nieuwe systeem mag kosten, wil de instantie niet bekend maken.

Bij het uitzenden van een Amber Alert, dat slechts twee of drie keer per jaar gebeurt, krijgen zo'n drie miljoen aangesloten Nederlanders melding van een vermissing, bijvoorbeeld via sms. Ook worden reclameschermen, matrixborden boven de snelweg, pinautomaten en benzinestations ingeschakeld. Volgens de oorspronkelijke planning zouden de alarmen vanaf 22 juli via een systeem van de politie, Burgernet, worden verstuurd. Grapperhaus stelt die overgang nu minimaal twee maanden uit, nadat een motie van JA21 steun van een ruime meerderheid in de Tweede Kamer kreeg.

Volgens Hoen is de kans klein dat een nieuw systeem net zo goed zal werken als Amber Alert. Volgens een peiling van Peil.nl, in opdracht van Amber Alert zelf, zou 89 procent van de volwassen Nederlanders door een Amber Alert op de hoogte raken van een vermissing. ‘De minister gaat een succesvol systeem afbreken. Burgers hebben geen idee wat ze ervoor terugkrijgen’, zei hij tegen de Volkskrant.

In de komende twee maanden moeten enkele goede elementen van het Alarm Alert beter verwerkt worden in het nieuwe systeem, zoals het grote bereik en de internationale werking. Of er daardoor na 1 oktober een rol voor Netpresenter ligt weggelegd, is niet bekend.

Een petitie voor het behoud van het Amber Alert is inmiddels meer dan 87 duizend keer ondertekend. Saillant is dat Netpresenter zelf drie miljoen Nederlanders via het systeem op die petitie wees. Volgens de politie was dat oneigenlijk gebruik van het alarm.

De politie denkt dat het vervangende systeem wél in staat is om dezelfde kwaliteit te bieden. Netpresenter zal dus in de komende maanden de meerwaarde van zijn product moeten aantonen, of bereid zijn de dienst voor een lagere prijs te leveren.