Te arm om ongesteld te zijn: ‘Je kunt voor de keuze komen staan, koop ik een brood of koop ik tampons’

Merel Boelie in haar damesmodewinkel. De pakketjes met menstruatieproducten worden in de dezelfde panterprinttassen uitgegeven. 'Ik heb gemerkt dat er een dubbele schaamte speelt bij dit probleem: schaamte voor ongesteldheid en schaamte voor armoede. Ik weet niet welke groter is.' Beeld Pauline Niks

In de damesmodezaak van Merel Boelie in Dordrecht hangen jurkjes met panterprint, topjes met panterprint, truien met panterprint, bodywarmers met panterprint, alsook leggings, huispakken, pyjamas en kimono’s met panterprint.

Je zou dus zeggen dat het zich vrij eenvoudig laat raden in welke hoek haar cliëntèle het zoekt. Maar dat is buiten een specifieke categorie klanten gerekend: de vrouwen die vaak eerst een paar minuten voor de etalage staan te dralen voordat ze over de drempel stappen en met een rood hoofd om een ‘pakketje’ vragen. Als zo’n vrouw haar winkel binnenkomt, weet Boelie wat haar te doen staat. Dan overhandigt ze discreet een van de papieren draagtasjes met panterprint die ze op haar toonbank heeft klaargezet. Die tasjes zijn gevuld met pakjes tampons en maandverband. Ze geeft ze gratis weg. ‘Ik doe het om die vrouwen te helpen’, zegt de 29-jarige modeondernemer. ‘Want het kan toch niet zo zijn dat je eigenlijk te arm bent om ongesteld te zijn.’

Boelie voorziet in een groeiende behoefte. Steeds meer vrouwen en meisjes in Nederland hebben te weinig geld voor menstruatieproducten. Het effect hiervan, zo blijkt uit onderzoek, is dat een aanzienlijk deel van de vrouwelijke bevolking maandelijks een aantal dagen niet naar het werk of naar school gaat of de toevlucht zoekt tot minder hygiënische huis,- tuin en keuken-hulpmiddeltjes.

Aanzwellende stroom initiatieven

Drie jaar geleden becijferde ontwikkelingsorganisatie Plan International dat ongeveer een op de tien Nederlandse vrouwen tussen de 12 en 25 jaar met ‘menstruatiearmoede’ kampt. Recent onderzoek onder vrouwelijke Amsterdammers uit alle leeftijdcategoriën, uitgevoerd door onderzoeksbureau Opinium, komt ruim tweeënhalf keer zo hoog uit. Hoewel de uitkomsten zich lastig laten vergelijken, zien ook armoededeskundigen een toename van het probleem.

Tekenend is de snel aanzwellende stroom aan initiatieven waarbij tampons, maandverband en menstruatiecups kosteloos worden verstrekt. Zo ondersteunt het Armoedefonds inmiddels 1.206 uitgiftepunten voor menstruatieproducten in buurthuizen, bibliotheken en scholen. Een jaar geleden waren dat er nog 170. Die enorme aanwas wordt deels verklaard doordat er meer aandacht is voor menstruatiearmoede, zegt Kim Kreté, woordvoerder bij het Armoedefonds. ‘Maar ook doordat steeds meer vrouwen financieel in de knel komen als gevolg van de inflatie. We verwachten dat er over een jaar zo’n tweeduizend uitgiftepunten zullen zijn.’

Merel Boelie, die landelijke bekendheid verwierf door haar deelname aan het realityprogramma Utopia, begon een jaar geleden met het uitdelen van tampons en maandverband in haar boetiek. ‘Ik hoorde op tv iets over menstruatiearmoede en dacht: wow, dat dit bestáát in Nederland’, vertelt ze vanachter haar toonbank, terwijl dwergkeesje Fendi en pomchi Pommeline om haar heen trippelen. ‘Ik heb meteen voor 200 euro aan menstruatieproducten ingeslagen en op Facebook gezet dat vrouwen bij mij terechtkunnen. Binnen 48 uur was alles weg.’

Inmiddels ontvangt ze dagelijks nieuwe aanvragen en verstuurt ze ook pakketjes via de post. Tampons en maandverband krijgt ze tegenwoordig van particuliere donateurs.

Weinig andere besparingsmogelijkheden

Aan sommige vrouwen en jonge meiden die in haar winkel een tasje willen ophalen, mailt ze van tevoren een geheim codewoord. ‘Dan hoeven ze zich niet te generen als ze tussen de andere klanten staan. Ik heb gemerkt dat er een dubbele schaamte speelt bij dit probleem: schaamte voor ongesteldheid en schaamte voor armoede. Ik weet niet welke groter is.’

Sinds de koopkracht daalt, weten nog meer mensen haar te vinden, zegt Boelie. ‘Sommige vrouwen vertellen me dat ze minder eten kunnen kopen als ze ongesteld zijn. En ik word ook steeds vaker benaderd door alleenstaande vaders met dochters.’

Hoe groot de nood kan zijn, blijkt ook uit het recente onderzoek van Opinium. Een kwart van de 870 Amsterdamse vrouwen die daarvoor werden ondervraagd heeft zich bij gebrek aan menstruatieproducten wel eens genoodzaakt gezien om zich ziek melden. Ruim 65 procent heeft ooit als alternatief wc-papier, krantenpapier of lapjes stof gebruikt, met alle risico’s op infecties van dien.

Ja, zegt Kim Kreté van het Armoedefonds, ze snapt dat het voor de meeste Nederlanders waarschijnlijk moeilijk voorstelbaar is dat iemand zich geen menstruatieproducten kan veroorloven. Een pakje tampons of maandverband hoeft immers nog geen anderhalve euro te kosten. Maar: ‘Er zijn mensen die moeten rondkomen van 50 euro per week. Dan kan je voor de keuze komen te staan: koop ik een brood of koop ik tampons? Zeker in een gezin met meerdere dochters kan dat ingewikkeld zijn.’

Veel andere besparingsmogelijkheden zijn er voor dit soort mensen vaak niet, zegt Kreté. Sterker, uit een net verschenen rapportage van het Armoedefonds blijkt dat steeds meer minima door de inflatie ook op andere hygiëneproducten moeten beknibbelen. ‘Denk aan tandenborstels, tandpasta, luiers en wasmiddel. Dat soort artikelen willen we daarom ook bij onze uitgiftepunten gaan verstrekken.’

Basisvoorziening

In Schotland werd deze zomer een wet aangenomen die een einde moet maken aan menstruatiearmoede – een verschijnsel dat zich op veel plekken in Europa voordoet. Voortaan moeten alle openbare gebouwen daar uitgerust zijn met gratis tampons en maandverband. Nederland zal dat voorbeeld voorlopig niet volgen. Een Kamer-motie van Volt om dat voor elkaar te krijgen, werd in september verworpen.

Onbegrijpelijk, vinden ze bij het Armoedefonds. ‘Vrouwen kunnen er niets aan doen dat ze ongesteld worden, maar moeten wel de gevolgen dragen’, zegt Kreté. ‘Menstruatieproducten zouden daarom een basisvoorziening moeten zijn.’

Zolang dat niet het geval is, blijft Merel Boelie haar tasjes vullen. Daarbij laat ze zich niet afleiden door de negatieve commentaren die ze soms leest op sociale media. ‘Er zijn mensen die beweren dat ik dit alleen maar voor de publiciteit doe’, zegt ze. ‘En sommigen denken dat vrouwen misbruik maken van mijn initiatief. Nou, dan heb je echt geen idee hoeveel armoede er is in Nederland.’