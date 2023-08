Tbs geëist tegen bedreiger Yesilgöz: ‘Dit ondergraaft de fundamenten van de samenleving’

Dilan Yesilgöz-Zegerius kreeg te maken met forse bedreigingen toen ze minister van Justitie en Veiligheid werd. Beeld David van Dam / de Volkskrant

Als Johan V. iemand bedreigt, levert hij geen half werk. Hij stuurde minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid in juni 2022 een handgeschreven brief van vijf pagina’s, waarin hij opsomde wat hij met haar wilde doen.

V. zou Yesilgöz ‘kapotschieten’ in het Tweede Kamergebouw of bij haar huis, of hij zou de minister doden met een ‘spuitje, bijl of handgranaat’. Verder was hij van plan haar buik open te snijden met een stanleymes en haar darmen op te hangen in aanmeldcentrum Ter Apel ‘zodat asielzoekers daaraan hun wasgoed te drogen kunnen hangen’.

Over de auteur

Menno van Dongen is verslaggever van de Volkskrant op het terrein van criminaliteit, politie en justitie

V. heeft dit geschreven, erkent hij woensdagmiddag in de rechtszaal in Breda. Wie de magere, kalende 66-jarige ziet zitten, kan zich nauwelijks voorstellen dat hij in staat is om iemand te doden. Zijn trillende handen liggen op het tafeltje voor hem, waar ze een tikkend geluid veroorzaken. Hij is bijna blind en doof, een schrijftolk schrijft alles wat tijdens de zitting wordt gezegd voor hem uit op een beeldscherm, in grote letters.

Schizofrenie

‘Ik vind dit een afschuwelijke brief’, zegt V. tegen de rechters, die spijt heeft. Vorig jaar slikte hij zijn medicijnen tegen schizofrenie niet, legt de verdachte uit, waardoor paranoia de kop opstak. Het was echt niet zijn bedoeling Yesilgöz iets aan te doen, benadrukt hij.

‘Dat wil ik zonder meer aannemen’, zegt de officier van justitie. ‘Maar dat neemt niet weg dat zulke bedreigingen grote gevolgen kunnen hebben. Mevrouw Yesilgöz wist niet hoe gevaarlijk de verdachte in werkelijkheid is. Wat ze wel wist, is dat meneer V. de moeite had genomen om zo’n lange brief te schrijven, het adres van het ministerie op te zoeken en die te posten. Met zijn eigen naam en bsn-nummer erop. Blijkbaar heeft de verdachte zich al die tijd niet bedacht.’

Het Openbaar Ministerie streeft ernaar dit soort zaken zoveel mogelijk voor de rechter te brengen, om duidelijk te maken dat bedreigingen ‘de fundamenten van de samenleving ondergraven’, vertelt de aanklager. ‘Vorig jaar is 49 procent van de lokale bestuurders geconfronteerd met bedreiging of agressie, landelijke bewindspersonen hebben er ook steeds meer last van. Meerdere politici hebben de laatste tijd aangekondigd dat ze hun functie zullen neerleggen, omdat het thuisfront het niet meer trekt.’

Hatelijke berichten

Een bekend voorbeeld is demissionair minister van Financiën Sigrid Kaag. Drie weken geleden maakte ze bekend dat ze dit najaar niet beschikbaar is als lijsttrekker van D66 bij de komende verkiezingen, omdat ze al jaren kampt met bedreigingen, intimidatie en hatelijke berichten. ‘Voor mij was het soms moeilijk, maar te dragen’, liet ze weten, ‘maar het trok een zware wissel op mijn gezin’.

Tal van Kamerleden en ministers hebben recent hun vertrek uit de politiek aangekondigd. Meerdere politici noemden onveiligheid als een van de redenen om te vertrekken, of de grimmige sfeer, met name op sociale media. Op die fora worden de meeste bedreigingen geuit.

‘Dat is het probleem dat op de achtergrond van deze strafzaak speelt’, zegt de officier van justitie. ‘Maar uiteindelijk gaat het hier natuurlijk om meneer V. Hij is een verward persoon, laat ik het maar gewoon zo zeggen. Toen hij de brief naar de minister schreef en opstuurde, was hij volgens deskundigen ontoerekeningsvatbaar. Daarom eis ik geen celstraf maar tbs, voor maximaal 4 jaar. Met dwangverpleging, omdat de kans groot is dat hij anders weer stopt met zijn medicatie.’

Johan V., die in 2015 al eens is veroordeeld voor stalking en bedreiging van overheidsfunctionarissen, vindt die eis veel te zwaar. ‘Ik heb nooit een vinger uitgestoken naar de minister, alleen een brief geschreven. Geloof me, ik heb een harde les geleerd, ik zal nooit meer in de fout gaan.’

De uitspraak is op 16 augustus.