Tbs’ers konden ontsnappen uit Pompekliniek wegens onduidelijke instructies en rolverdeling personeel

De Pompekliniek in Nijmegen, waaruit vorig jaar twee tbs’ers ontsnapten. Beeld ANP / ANP

Aanleiding voor het Inspectie-rapport was de ontsnapping in juni 2022 van twee tbs’ers uit de Pompekliniek. Het was de derde ontsnapping uit die instelling in vijf jaar tijd. De 24-jarige Luciano D. werd er behandeld vanwege onder meer een gewelddadige overval. Hij vluchtte samen met de 27-jarige Sherwin W., die in 2015 tijdens verlof uit een jeugd-tbs-kliniek een roofoverval pleegde en daarbij een man doodschoot. De inspectie constateert nu dat medewerkers van de kliniek de twee onterecht veel te veel vrijheid gaven.

Volgens de inspectie kregen de twee in de Pompekliniek ‘alle vrijheid om op het terrein te zijn, zonder dat daar toezicht was’. Zo mochten ze op een terrein komen waar geen tweede hek omheen stond en een terrein waarvandaan patiënten al eerder waren ontsnapt.

De instructies over dit zogeheten terreinverlof zijn volgens de inspectie ‘beknopt, vrijblijvend, onduidelijk en niet concreet’. Behandelaars denken dat beveiligers tijdens het verlof toezicht houden, en andersom.

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

De twee ontsnapten uiteindelijk tijdens tijdens zo’n terreinverlof. Ze klommen over drie hekken, terwijl een handlanger met een slijptol een gat maakte in het buitenste hek. Er ging een alarm af omdat iemand aan het buitenste hek zat, maar 41 seconden later stonden de tbs’ers al buiten en verdwenen ze met een handlanger in een vluchtauto.

De inspectie schrijft nu dat de voorgeschiedenis van de twee aanleiding had moeten zijn voor meer alertheid bij het personeel van de kliniek. Allebei werkten ze in een vorige kliniek niet mee aan hun behandeling en begingen ze tijdens hun verlof uit de kliniek een misdrijf waarvoor ze tbs kregen opgelegd.

Tegelijkertijd vertoonden ze volgens de inspectie ‘sociaal wenselijk gedrag’ tegenover het personeel van de inrichting. Ook in de Pompekliniek gedroegen de twee zich tegenover het personeel voorbeeldig, terwijl ze zich onttrokken aan hun behandeling. De inspectie ziet dat als een reden voor argwaan.

Duizenden telefoontjes

Een ander opvallend feit is dat de twee veelvuldig contact hielden met vrienden en familie buiten de kliniek. Een van hen belde in de twee maanden voor de ontsnapping duizenden keren naar buiten, de ander honderden keren. Hoeveel telefoontjes ze van buiten ontvingen hield de kliniek niet bij, maar duidelijk is dat beveiligingsmedewerkers zo veel telefoontjes van buiten krijgen dat ze niet controleren of de beller wel contact mag hebben met de tbs’er voor wie het telefoontje is.

Volgens de inspectie heeft de Pompekliniek onvoldoende lessen getrokken uit eerdere ontsnappingen in 2017 en 2019. Na die eerste ontsnapping had de inspectie al aangedrongen op een tweede hek om het terrein. In juni 2022 was dat hek in aanbouw, maar ontbrak een deel op de plek van de ontsnapping. Ook was in 2017 al duidelijk dat beveiligers veel tijd kwijt zijn aan binnenkomende telefoontjes.

Aanbevelingen overnemen

De Pompestichting schrijft in een reactie dat het de aanbevelingen van de inspectie onverkort overneemt. De stichting heeft een verbeterplan opgesteld. Onderdeel daarvan is extra scholing voor medewerkers op ‘forensische scherpte’, zodat ze beter kunnen afwegen of en welke vrijheden een patiënt kan krijgen. Het ministerie van Justitie schakelt externe deskundigen in die in de gaten gaan houden of de kliniek het voorgenomen aanpassingen ook werkelijk invoert. Om de kliniek staat inmiddels dubbel hekwerk en een muur van 5 meter hoog.