Taylor Hawkins (1972-2022) was de hard rammende, maar virtuoze woesteling van de Foo Fighters

Taylor Hawkins, drummer van de Foo Fighters, is vrijdagavond op 50-jarige leeftijd onverwacht overleden. Vanachter zijn drumstel was hij bepalend voor het geluid van de Amerikaanse rockband.

Duizenden Foo Fighters-fans stonden vrijdag al voor het hoofdpodium van het Estério Picnic-festival in Bogotá toen het nieuws op de videowanden verscheen: optreden afgelast wegens het overlijden van Taylor Hawkins, drummer van de Amerikaanse rockband.

Ontzetting. Aarzelend applaus. Roadies laadden de gereedstaande apparatuur weer in.

Een doodsoorzaak is niet bekend gemaakt. Hawkins sloeg een paar uur eerder alarm wegens pijn op de borst. Ambulances schoten te hulp, maar reanimatiepogingen in zijn hotelkamer in de Colombiaanse hoofdstad waren tevergeefs. De geboren Texaan was vijftig, sinds 2005 getrouwd en vader van drie kinderen.

Drummers zijn zelden blikvangers. De charismatische Hawkins wel, met zijn blonde manen en eeuwig goede humeur. Als één drummer op Animal van The Muppet Show leek, was hij het wel: een woesteling, gewelddadig hard rammend, maar strak, virtuoos en bepalend voor het bandgeluid.

‘Liefde op het eerste gezicht’

Frontman Dave Grohl herkende iets van zichzelf in Hawkins: zo’n drummer was hij zelf ook in Nirvana, totdat frontman Kurt Cobain zich in 1994 door het hoofd schoot.

Grohls eigen band Foo Fighters was aanvankelijk een ongeleid projectiel. Toen drummer William Goldsmith vertrok, speelde Grohl de drums op tweede album The Colour and the Shape (1997) maar zelf in.

Wie de nieuwe drummer moest worden, stond in de sterren geschreven: Hawkins dus, sinds 1995 drummer in de band van Alanis Morissette. Zijn kennismaking met Grohl was ‘liefde op het eerste gezicht’. Toen Grohl hem begin 1997 officieel vroeg Foo Fighter te worden, hapte Hawkins toe.

Bassist Nate Mendel herinnert zich dat Hawkins al snel vroeg: ‘Wat zouden jullie ervan denken als we écht goed werden? Een betere band, met meer aandacht voor ons live-spel?’

Drummer Taylor Hawkins van de Amerikaanse rockband the Foo Fighters tijdens een optreden in Tempe (Arizona) in februari. Beeld Amy Harris/Invision/AP

Het ragbandje werd rockmachine van stadionformaat, waarin het adjunct-opperhoofd niet naast Grohl stond, maar achter hem zat.

Een overdosis heroïne werd Hawkins in 2001 bijna fataal, maar hij zei de drugs daarna te hebben afgezworen. Hij drumde op negen Foo Fighters-studioalbums, schreef mee aan songs en zong er zelfs enkele, zoals Cold Day in the Sun (2005). Onderweg maakte hij drie albums met zijn band Taylor Hawkins & The Coattail Riders en had hij hobbyprojecten als The Birds of Satan (2014) en NHC (2022).

Grohl en hij stonden bekend als een joviaal duo met een gezond gevoel voor humor: overal voor in, als het maar leuk was. Ze maakten documentaires, een album met Bee Gees-covers (2021) en onlangs een horrorkomedie, Studio 666, met een eigen speedmetalsoundtrack.

Dave Grohl moet, 28 jaar na Kurt Cobain, opnieuw een muzikale bloedbroeder begraven. ‘Zijn aanstekelijke lach blijft altijd bij ons,’ schreef de band in een reactie.