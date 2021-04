Nieuws

Taxi rijdt meerdere keren in op vrouw na ruzie over telefoon

In Amsterdam-Noord is zaterdagavond een jonge vrouw meerdere keren opzettelijk overreden. Een ruzie over een mobiele telefoon zou aan het incident ten grondslag liggen. Volgens de Amsterdamse zender AT5 is de verdachte een taxichauffeur, het is onduidelijk of hij op dat moment aan het werk was.