‘Tattookiller’ knipt enkelband door en slaat op de vlucht

Rechtbanktekening van Cor en Brian P., Jeroen S. en Evert S. alias de Tattookillers. Beeld Aloys Oosterwijk / ANP

P. had donderdagochtend aanwezig moeten zijn in de rechtbank in Rotterdam. Daar diende een zaak tegen het viertal ‘tattookillers’, waaronder Cor P., die er van worden verdacht in 2009 de Enschedeër Onno Kuut te hebben vermoord. Justitie vermoedt dat P. is ontkomen naar het buitenland.

De ‘tattookillers’ was een groep van negen à tien man die in opdracht liquidaties uitvoerde in het criminele milieu. Hun bijnaam danken ze aan de Chinese karakters die ze op hun rug hebben getatoeëerd, die ‘Wees Gedienstig’ betekenen. Ook de gedode Onno Kuut zou een lid van de ‘tattookillers’ zijn geweest.

In 2018 kreeg P. een enkelband om nadat hij voorwaardelijk werd vrijgelaten uit de gevangenis waar hij een straf uitzat voor zijn poging een Amsterdamse crimineel te liquideren. In de zaak van Onno Kuut eiste justitie vorig jaar levenslang tegen P. en zijn drie medeverdachten, onder wie zijn jongere broer Brian.

Inmiddels heeft de politie een opsporingsbericht voor P. uitgegeven. P. zou bekendstaan als vuurwapengevaarlijk en mogelijk gebruikmaken van een alias.