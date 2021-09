Tata wil na 2030 alleen nog staal maken met gas en daarna waterstof

Leden van vakbond FNV Tata Steel tijdens een bijeenkomst in het Koekamppark. FNV publiceerde in mei een plan om de staalproductie bij Tata Steel versneld te vergroenen. Beeld ANP

De directie van Tata Steel heeft hier woensdag onverwacht snel toe besloten. De Indiase eigenaar van Tata stemt ermee in. Hiermee kiest de staalfabriek voor een plan van vakbond FNV. Een kooksfabriek en een hoogoven zullen buiten gebruik worden gesteld. In plaats daarvan komen een zogenoemde DRI (Direct Reductie Installatie) en een vlamboogoven, waarmee ook ijzer kan worden geproduceerd.

De overstap naar gas en later waterstof betekent dat Tata niet langer CO2 onder de zeebodem wil opslaan. Dat was nodig om aan de eis te kunnen voldoen om de CO2-uitstoot met 40 procent te verminderen in 2030. ‘Deze route is niet alleen goed voor het klimaat, maar heeft ook de meeste voordelen voor de omgeving’, aldus Tata. De kooksfabriek is verantwoordelijk voor een groot deel van de uitstoot van andere vervuilende stoffen, zoals de beruchte Pak‘s.

Overheidssteun

Tata zegt voor de operatie steun nodig te hebben van de landelijke en regionale overheid. Eerder werd gesproken van een investering van 1,4 miljard euro, wat veel minder zou zijn dan de kosten van CO2-opslag. Daarbij gaat het om subsidies, het aanleggen van infrastructuur voor transport van waterstof en het afgeven van de vergunningen.

Directeur Hans van den Berg, directievoorzitter Tata Steel Nederland: ‘Het behoud van een eigen staalsector is belangrijk voor Nederland en de energietransitie. Dit is alleen mogelijk als we op een verantwoorde en duurzame manier staal maken, waarbij wij de impact op onze leefomgeving zo snel mogelijk verder verminderen. Binnen acht jaar ziet het er hier heel anders uit. Minder schoorstenen en andere installaties.’

Kamerdebat

Donderdag praat de Tweede Kamer verder over de toekomst van Tata Steel. Vorige week zeiden verschillende partijen in de Kamer niets in het plan van Tata Steel te zien om CO2 op te vangen en ondergronds op te slaan in lege gasvelden in de Noordzee. Het zou een tijdelijke oplossing zijn, omdat er uiteindelijk toch productie met aardgas en waterstof moet plaatsvinden. Met de onverwachte beslissing komt de staalfabrikant nu tegemoet aan de Kamer.