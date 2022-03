Tata Steel wil grootste milieu-installatie ooit bouwen

De hoogovens van Tata Steel in IJmuiden gezien vanaf het strand. Beeld ANP

Vanaf 2025 komt er een tweede onderdeel bij, waardoor ook de uitstoot van stikstofoxiden met 80 procent moet verminderen.

De milieu-installatie gaat 200 miljoen euro kosten en flink wat plaats in beslag nemen op het terrein van Tata: hij wordt ongeveer 180 meter lang. Het hoogste punt steekt 90 meter de lucht in. Via een leiding die zo dik is als een metrotunnelbuis, zo’n 6 meter in doorsnede, gaan de rookgassen van de fabriek naar de nieuwe installatie. Die bestaat uit een stelsel van ruim zesduizend speciale filterzakken die de rookgassen reinigen.

Er is Tata Steel veel aan gelegen de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Het staalbedrijf staat onder grote maatschappelijke druk om daarin resultaten te boeken. Zo loopt naar de uitstoot van gevaarlijke stoffen door Tata een strafrechtelijk onderzoek. Het Openbaar Ministerie (OM) kondigde vorige maand aan dat het onderzoekt of het bedrijf opzettelijk en in strijd met de wet heeft gehandeld door gevaarlijke stoffen ‘in de bodem, lucht of oppervlaktewater’ te brengen. ‘Met als mogelijk gevolg gevaar voor de openbare gezondheid.’

Ook vanuit de milieubeweging ligt Tata onder vuur. Mobilisation for the Environment probeert de natuurvergunning van het bedrijf ingetrokken te krijgen. Milieudefensie dringt aan op een klimaatplan dat laat zien hoe het staalbedrijf zijn hoge CO2-uitstoot gaat verminderen.

Het staalbedrijf wil op langere termijn ook zelf op een veel schonere manier staal gaan produceren. Vervuilende steenkool moet uiteindelijk worden vervangen door schone waterstof. De pelletfabriek, waar grondstoffen worden gemaakt voor de productie van vloeibaar ruwijzer, blijft ook dan nodig. ‘Ook voor de langere termijn is deze maatregel een essentiële verbetering’, concludeert Tata Steel.