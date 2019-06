Tata Steel vindt dwangsommen om grafietregens onterecht en wil niet betalen

LEES MEER OVER DE PERIKELEN RONDOM TATA STEEL EN DE GRAFIETREGENS

Staalfabrikant Tata Steel gaat de fabriek stilleggen als dat nodig is om nieuwe uitstoot van de schadelijke grafietregens te voorkomen. ‘De problematiek is belangrijker dan de productievoortgang’, aldus directeur Hans van den Berg.

In Wijk aan Zee is zaterdagochtend na een week van onrust in het kustdorp wederom het schadelijke grafietstof neergedaald, afkomstig van Tata Steel. De staalfabriek maakte dat zelf bekend in een sms-bericht aan omwonenden: ‘In Wijk aan Zee ondervindt u wellicht hinder. Onze excuses. We werken hard aan een blijvende oplossing.’

Volgens Tata Steel is het RIVM-rapport van begin deze maand over de grafietregens in Wijk aan Zee onvolledig. Dat stelt het staalbedrijf in een brief aan alle medewerkers. Vlak na de presentatie van het rapport zei Tata Steel al ‘verrast’ te zijn over de resultaten.

Bewoners van Wijk aan Zee eisen een langdurig en grootschalig onderzoek naar de schadelijke gevolgen van de uitstoot van Tata Steel. De omwonenden van de fabriek maken zich ernstig zorgen over hun gezondheid en die van hun kinderen.